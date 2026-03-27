Adeyemi-Borussia Dortmund, sözleşme uzatması askıya alındı: Serie A seçeneği yeniden gündeme mi geliyor? Juventus, Napoli ve diğerleri

Almanya'da kulübün sözleşme uzatma teklifi yaptığı söyleniyor, ancak talep ve teklif arasındaki fark oldukça büyük ve yaz transfer piyasasındaki stratejilere bağlı olarak Adeyemi, bazı Serie A kulüplerinin transfer hedefi haline gelebilir. Kanat forveti olan oyuncunun menajeri, İtalya'da Juventus ile çok iyi ilişkileri olan Jorge Mendes'tir; Mendes, son haftalarda Liverpool ile adı anılan Chico Conceiçao'nun menajerliğini de yürütmektedir. Bir yıl önce Borussia'nın Adeyemi için talep ettiği ücret yaklaşık 40 milyon avro idi, ancak şu anda sözleşmesinin sadece bir yılı kaldığı için bu rakam 30 milyon civarına düşmüş olabilir.



