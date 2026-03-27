Juventus'un Karim Adeyemi'yi ısrarla istediği zamanları hatırlıyor musunuz? 2024 yazındaydı, sonra Nico Gonzalez'e yöneldiler; ertesi yıl Napoli de denedi, Borussia Dortmund ile bir anlaşma taslağı vardı ama oyuncu pek ikna olmamıştı. Şimdi Serie A'nın kapıları yeniden açılabilir. 2002 doğumlu oyuncu, Alman kulübünün projesinin kenarına itildi, artık düzenli bir ilk 11 oyuncusu değil, sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor ve şu an için bir yenileme düşünmek için çok uzak bir ihtimal. Bu nedenle, kulüp onu bedelsiz kaybetmemek için oyuncuyu bir yıl erken Dortmund'dan gönderebilir.
Adeyemi-Borussia Dortmund, sözleşme uzatması askıya alındı: Serie A seçeneği yeniden gündeme mi geliyor? Juventus, Napoli ve diğerleri
Almanya'da kulübün sözleşme uzatma teklifi yaptığı söyleniyor, ancak talep ve teklif arasındaki fark oldukça büyük ve yaz transfer piyasasındaki stratejilere bağlı olarak Adeyemi, bazı Serie A kulüplerinin transfer hedefi haline gelebilir. Kanat forveti olan oyuncunun menajeri, İtalya'da Juventus ile çok iyi ilişkileri olan Jorge Mendes'tir; Mendes, son haftalarda Liverpool ile adı anılan Chico Conceiçao'nun menajerliğini de yürütmektedir. Bir yıl önce Borussia'nın Adeyemi için talep ettiği ücret yaklaşık 40 milyon avro idi, ancak şu anda sözleşmesinin sadece bir yılı kaldığı için bu rakam 30 milyon civarına düşmüş olabilir.
YENİLEME GÖRÜŞMELERİ
Şu anda Adeyemi'nin Borussia Dortmund ile sözleşme uzatması konusundaki görüşmeler askıya alınmış durumda; görüşmeler bir süre önce kesintiye uğradı ve kulüp, oyuncunun – daha doğrusu menajerinin – kulüp tarafından çok düşük bulunarak kabul edilmeyen bir serbest kalma bedeli maddesinin eklenmesi talebini karşılamakta zorlanıyor. Öte yandan, sözleşmenin uzatılması durumunda, mevcut sezon başına 5 milyon (brüt) olan maaşının artırılması ve bu sezon onu sık sık yedek kulübesinde tutarak maçın ortasında oyuna sokan teknik direktör Kovac'ın daha fazla değer vermesi sözü var.