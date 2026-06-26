Ronald Koeman, Fas maçı sonrasında milli takımını nelerin bekleyebileceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

"Şu anda bunu düşünmemize izin verecek bir durumda olduğumuzu sanmıyorum. Asıl sınavımız önümüzde ve biz de buna hazırlanacağız" dedi.

Hollanda, eleme turlarına rahat bir şekilde yükselmiş olsa da, takımı üst üste yedinci maçta da gol yedikten sonra, savunma performansını iyileştirmek Koeman’ın önceliklerinin başında yer alıyor.

"Bu konuya gerçekten önem veriyoruz. Bir ya da iki oyuncu doğru yerde değil, boşluklar gerektiği gibi kapatılmıyor; işte bunlar oyuncularla tartışacağımız konular" dedi.

Bununla birlikte teknik direktör, takımının hücum gücüne işaret ederek konuyu doğru bir bağlama oturtmaya özen gösterdi.

"Gol yemek futbolun bir parçasıdır, buna karşılık son 3 maçta 10 gol attık" diye ekledi.