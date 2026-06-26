Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda karşılaşacakları rakibi Fas'ın gücüne dikkat çekti.
Hollanda, 6. Grubu tam puanla (9 puan) lider tamamlarken, Atlas Kaplanları ise 3. Grubu 7 puanla ikinci sırada bitirerek Fas ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.
Reuters haber ajansı, grup aşamasının son maçında Tunus'u 3-1 mağlup ettikten sonra düzenlenen basın toplantısında Koeman'ın açıklamalarını yayınladı.
Koeman, dikkatinin artık Meksika'nın Monterrey kentinde oynanacak Fas maçına yöneldiğini belirterek, turnuvada kolay bir yol olacağına dair herhangi bir konuşmanın artık yeri olmadığını vurguladı.
"Fas karşısında favori olduğumuzdan emin değilim. Büyük bir maç olacağı için iyi hazırlanmalıyız" diye ekledi.
Koman sözlerine şöyle devam etti: “Fas iyi bir milli takım, çok kaliteli oyunculara sahip ve kolayca gol atabiliyor.”