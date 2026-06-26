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FBL-WC-2026-MATCH58-TUN-NEDAFP

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"Aday olup olmadığımızı bilmiyorum"... Koman, Fas maçı öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı

Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası
Tunus - Hollanda
Tunus
R. Koeman
Hollanda
Fas
Tunus

Fas karşısında kazanma şansı olan takım olduğumuzdan emin değilim

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda karşılaşacakları rakibi Fas'ın gücüne dikkat çekti.

Hollanda, 6. Grubu tam puanla (9 puan) lider tamamlarken, Atlas Kaplanları ise 3. Grubu 7 puanla ikinci sırada bitirerek Fas ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Reuters haber ajansı, grup aşamasının son maçında Tunus'u 3-1 mağlup ettikten sonra düzenlenen basın toplantısında Koeman'ın açıklamalarını yayınladı.

Koeman, dikkatinin artık Meksika'nın Monterrey kentinde oynanacak Fas maçına yöneldiğini belirterek, turnuvada kolay bir yol olacağına dair herhangi bir konuşmanın artık yeri olmadığını vurguladı.

"Fas karşısında favori olduğumuzdan emin değilim. Büyük bir maç olacağı için iyi hazırlanmalıyız" diye ekledi.

Koman sözlerine şöyle devam etti: “Fas iyi bir milli takım, çok kaliteli oyunculara sahip ve kolayca gol atabiliyor.”

  • FBL-WC-2026-MATCH58-TUN-NEDAFP

    Gerçek sınavımız yaklaşıyor

    Ronald Koeman, Fas maçı sonrasında milli takımını nelerin bekleyebileceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

    "Şu anda bunu düşünmemize izin verecek bir durumda olduğumuzu sanmıyorum. Asıl sınavımız önümüzde ve biz de buna hazırlanacağız" dedi.

    Hollanda, eleme turlarına rahat bir şekilde yükselmiş olsa da, takımı üst üste yedinci maçta da gol yedikten sonra, savunma performansını iyileştirmek Koeman’ın önceliklerinin başında yer alıyor.

    "Bu konuya gerçekten önem veriyoruz. Bir ya da iki oyuncu doğru yerde değil, boşluklar gerektiği gibi kapatılmıyor; işte bunlar oyuncularla tartışacağımız konular" dedi.

    Bununla birlikte teknik direktör, takımının hücum gücüne işaret ederek konuyu doğru bir bağlama oturtmaya özen gösterdi.

    "Gol yemek futbolun bir parçasıdır, buna karşılık son 3 maçta 10 gol attık" diye ekledi.

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