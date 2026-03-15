Çeviri:
Adani, Lazio-Milan maçının ardından: "Leao mu? Yeni bir gelişme yok. O, bu seviyede oynayamaz. Ibra ona Milan'da oynamak ne demek olduğunu açıklamıştı, ama o hâlâ anlamadı"
"O, TEKRAR TEKRAR SUÇ İŞLEYEN BİR FUTBOLCU"
Rai'nin "La Domenica Sportiva" programında Lele Adani, Rafa Leao'nun performansını şöyle değerlendirdi: "Hiçbir şey değişmedi," diyor eski stoper ve şimdiki teknik yorumcu, "geçen yıl Fonseca ve Conceiçao'nun altında oynadı; her iki durumda da önce iyi, sonra kötü performans gösterdi. Peki Allegri ile? Yaralanmalara rağmen onu projenin merkezine yerleştirme konusunda başarılı olduğu söylendi, ancak bu tür davranışları her zaman görüyoruz… Bence Max'in Leao üzerindeki çalışmasını öne çıkarmak abartılı, çünkü bir forvet olarak bu seviyede kalamaz. Belki Milan'ın en yetenekli oyuncusudur, ancak performansı ve davranışları, bazı konularda tekrarlayan bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Bu arada, kendisi de "top gelmiyor" diyor...".
"ONDAN DAHA İYİ EN AZ 30 FORVET VAR"
Adani, birkaç yıl öncesine dönerek analizine devam ediyor: "21 yaşındayken Ibra ve Giroud ile şampiyonluğu kazandı. Onlar oradaydı, ona destek oluyorlardı; ve o da, onların sayesinde Milan'da olmanın ne demek olduğunu anladı. Ama bunu her gün kanıtlaman gerekir. Zlatan giderse, kendi başına yoluna devam etmelisin, ama bugün 27 yaşında ve muhtemelen nasıl davranması gerektiğini henüz anlamamış. Şunu da ekleyeyim: Leao her zaman desteklendi ve hoş görüldü, herkes onu seviyor; sorun sahada, çünkü o şampiyonluğu kazandığında henüz var olmayan ve şimdi onu geride bırakan birçok kanat oyuncusu var: Semenyo'dan Saka'ya, Olise, Martinelli ve diğerleri. En az 30 kişi vardır...".