Adani: “İtalyanlar hakemlerle dalga geçip onlarla eğleniyor. Baldini bir ışık, De Zerbi, Maresca, Xavi ve Thiago Motta ise en iyiler”

Corriere Fiorentino'ya konuşan Adani şunları söyledi:





FIORENTINA-INTER – "Franchi'deki maçtan ne bekliyorum? Inter'in son dönemdeki düşüşünün, büyük bir dikkat ve statü iddiasına dönüşmesini bekliyorum. Fiorentina'dan ise Milan ile oynanan maçın ikinci yarısını bekliyorum: orada en iyi şeyleri gördüm, yani dikkat, cesaret ve gol fırsatları. Fiorentina sorunları hafife aldı ve takımın yapısının işi halletmeye yeteceğini düşündü. Pioli'ye saygı duyuyorum, ancak projeler için sözler yetmez. De Zerbi mi? Viola yolunu seçerse mutlu olurum, ama zor olacağını düşünüyorum. En iyiler o, Maresca, Xavi ve Thiago Motta. Thiago da kendisine zaman tanınmayan bir başka isim, ama o bir vizyoner."





İTALYAN FUTBOLUNUN DURUMU – "İtalyanlar hakemlerin karışıklığından daha çok keyif alırlar, alay etmeyi, kestirme yolları severiz ve bunda medyanın da sorumluluğu var. Sahada top yavaş ilerliyor, simülasyonlar yapılıyor ve serbest ve önyargısız bir futbol oynamadan zaman kaybediliyor. Biz sahte bir hikaye uydururken, dünya hızla ilerliyor ve Bayern'den 18 yaşındaki Lennart Karl gibi yetenekleri ortaya çıkarıyor. Mavi ışık, U21'deki Silvio Baldini: sistemin içindeki özgür adam, bazen sihirli şeyler olur."