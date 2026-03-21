Daniele Adani, Floransa’nın önde gelen gazetelerine, iki eski takımı (yani Fiorentina ve Inter) arasındaki maç, Avrupa’da zor günler geçiren İtalyan futbolunun durumu ve sona ermek üzere olan sezon hakkında konuştu. İşte eski stoper, şimdiki yorumcunun sözleri.
Çeviri:
Adani: “İtalyanlar hakemlerle dalga geçip onlarla eğleniyor. Baldini bir ışık, De Zerbi, Maresca, Xavi ve Thiago Motta ise en iyiler”
Corriere Fiorentino'ya konuşan Adani şunları söyledi:
FIORENTINA-INTER – "Franchi'deki maçtan ne bekliyorum? Inter'in son dönemdeki düşüşünün, büyük bir dikkat ve statü iddiasına dönüşmesini bekliyorum. Fiorentina'dan ise Milan ile oynanan maçın ikinci yarısını bekliyorum: orada en iyi şeyleri gördüm, yani dikkat, cesaret ve gol fırsatları. Fiorentina sorunları hafife aldı ve takımın yapısının işi halletmeye yeteceğini düşündü. Pioli'ye saygı duyuyorum, ancak projeler için sözler yetmez. De Zerbi mi? Viola yolunu seçerse mutlu olurum, ama zor olacağını düşünüyorum. En iyiler o, Maresca, Xavi ve Thiago Motta. Thiago da kendisine zaman tanınmayan bir başka isim, ama o bir vizyoner."
İTALYAN FUTBOLUNUN DURUMU – "İtalyanlar hakemlerin karışıklığından daha çok keyif alırlar, alay etmeyi, kestirme yolları severiz ve bunda medyanın da sorumluluğu var. Sahada top yavaş ilerliyor, simülasyonlar yapılıyor ve serbest ve önyargısız bir futbol oynamadan zaman kaybediliyor. Biz sahte bir hikaye uydururken, dünya hızla ilerliyor ve Bayern'den 18 yaşındaki Lennart Karl gibi yetenekleri ortaya çıkarıyor. Mavi ışık, U21'deki Silvio Baldini: sistemin içindeki özgür adam, bazen sihirli şeyler olur."
Repubblica’ya verdiği röportajda ise şunları ekledi:
FIORENTINA-INTER – “Son sonuçların verdiği motivasyonla maça çıkan, rakibine saygı duyan ama gurur ve cesaretini ortaya koyan eksiksiz bir Fiorentina görmek isterim. Bu takım sezona hiç başlayamadı. Aylarca kötü bir başlangıcın yükünü sırtında taşıdı ve beklenmedik bir durumla karşılaştığında takımın birliğini yeniden sağlamak zorlaşıyor. Vanoli, hedefe uygun bir iş çıkardı. Özellikle zihinsel ve fiziksel yönünü takdir ettim: Ligde kalmak için mücadele ederken bacak gücü, kararlılık ve azim gerekir. Viola için birincil hedef Serie A'da kalmak olmalı. Sonra Palace ile çeyrek finalde birkaç hafta içinde coşkudan depresyona geçilebilir. Kupayı atılması gereken küçük bir basamak olarak görürdüm. Ancak şimdi her şey ligde kalmak için çalışmalı. Bugün Fiorentina için bu bir ölüm kalım meselesi.”
GELECEKTEKİ FIORENTINA – “Paratici’den tüm pozisyonlarda dört ya da beş as oyuncuyu bekliyorum. Modern bir Fiorentina için cesaret, ritim ve alçakgönüllülüğe sahip oyunculara ihtiyaç var. Floransa benim için o zaman olduğu gibi şimdi de eşsiz ve taklit edilemez. Orada yaşamış olanların benzersiz titreşimler hissettiği bir yer. Floransa, insanın hayata dair bir alıştırmadır.”