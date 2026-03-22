Roma, hafta içinde Bologna'ya yenilerek Avrupa Ligi'nden elendikten sonra hemen yeniden gülümsemeyi başardı ve Lecce'yi 1-0 mağlup etti; Giallorossi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren üçlü yarışta Juventus ile beşinci sırayı paylaştı; Como ise her iki takımın da 3 puan gerisinde yer alıyor. Olimpico'da galibiyeti getiren golü, 2007 doğumlu Fransız forvet Robinio Vaz attı. Ocak ayında Marsilya'dan 30 milyon avroya transfer edilen Vaz, Malen'in alternatifi olarak kadroya katıldı (kadroda ayrıca Dovbyk ve Ferguson da bulunuyor) ve Giallorossi formasıyla ilk golünü kaydetti.
Adani: "Gasperini saygı ve açıklama hak ediyor; Roma, gerçekleri olduğu gibi söyleme cesaretini göstermeli"
"MÜLK SAHİBİ AÇIKLAMA YAPMALI"
Gasperini ile Roma arasında yaşanabilecek olası sürtüşmeleri analiz eden Lele Adani, La Domenica Sportiva programında durumu şöyle değerlendirdi: "Bana öyle geliyor ki Roma, Gasperini'yi sezon boyunca tanıma fırsatı buldu ve bu yüzden de sürtüşmeler ve sorunlar ortaya çıktı. Ancak Gasperini kendini kanıtlamış bir teknik direktör; aylarca kulübe destek verdi. Ancak şimdi, hedefe ulaşmak için verdiği emeklerin aldığı karşılıktan daha fazla olduğu bir noktaya geldiler. O, son 10 yılın en devrimci teknik direktörlerinden biri ve kulüp onu bu yüzden seçti; bu yüzden saygının yanı sıra kulüp yönetiminin de ona bir açıklama borcu olduğunu düşünüyorum; aksi takdirde bu proje asla havalanamayacak. Yorulacak mı? Bilmiyorum, çok şey kulübün ona vereceği yanıtlara bağlı olacak."
GASP'IN SORUNLARI
Adani analizine şöyle devam ediyor: "Gasperini, kadrodaki en yetenekli iki oyuncu olan Dybala ve Soulé olmadan dördüncü sıra için mücadele ediyor; Soulé ise sezonun sadece yarısında forma giydi. Ferguson ve Dovbyk forvetler arasında yok, Bailey ortadan kayboldu ve ocak ayında ayrıldı, Ndicka Afrika Kupası'na gitti, Angelino sorunlar yaşadı ve Gasperini Wesley'i sol kanada çevirdi… Bence bir noktada 'altıncı sıradayız ve gençleri değerlendirmek istiyoruz' diyebilecek cesarete sahip olmak gerekir. Tamam, ama Gasperini ile bu konuda anlaşmış mıydınız?"