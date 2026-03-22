Adani: "Gasperini saygı ve açıklama hak ediyor; Roma, gerçekleri olduğu gibi söyleme cesaretini göstermeli"

Gasperini ile Roma arasında yaşanabilecek olası sürtüşmeleri analiz eden Lele Adani, La Domenica Sportiva programında durumu şöyle değerlendirdi: "Bana öyle geliyor ki Roma, Gasperini'yi sezon boyunca tanıma fırsatı buldu ve bu yüzden de sürtüşmeler ve sorunlar ortaya çıktı. Ancak Gasperini kendini kanıtlamış bir teknik direktör; aylarca kulübe destek verdi. Ancak şimdi, hedefe ulaşmak için verdiği emeklerin aldığı karşılıktan daha fazla olduğu bir noktaya geldiler. O, son 10 yılın en devrimci teknik direktörlerinden biri ve kulüp onu bu yüzden seçti; bu yüzden saygının yanı sıra kulüp yönetiminin de ona bir açıklama borcu olduğunu düşünüyorum; aksi takdirde bu proje asla havalanamayacak. Yorulacak mı? Bilmiyorum, çok şey kulübün ona vereceği yanıtlara bağlı olacak."



