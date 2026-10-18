Spalletti, ama sadece o değil. Sezonun bu başında zorlanan teknik direktörler arasında Massimiliano Allegri de var. Napoli teknik direktörlüğüne geldiğinden beri takımın en iyi performansını ortaya koymasını sağlayacak formülü henüz bulamadı. Ligin son haftasında Napoli, puan tablosunun son sırasındaki Venezia'ya sürpriz bir şekilde yenildi. Eleştirilerin odağında ise Allegri'nin çoğu zaman fazla savunmacı ve hücumda yeterince girişken bulunmayan oyun anlayışı var.
Adani'den Allegri yorumu: "Yedi yıllık kariyersizlik, De Laurentiis bunu bilmiyor muydu?"
- AFP
Adani'nin Allegri hakkındaki sözleri
Napoli'nin sezona başlangıcını değerlendiren Lele Adani, Allegri'nin son yıllardaki çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Allegri'nin 2019'dan bu yana kariyer sayılmayacak dönemi tartışma konusu. Bu yıl sekizincisi olmak üzere yedi yıl boyunca, birinci ya da ikinci sıra düzeyindeki kadroları o seviyede tutmak için mesleğini modern futbolun gerektirdiği şekilde yapamadı; hep üçüncü oldu. Elindeki kadronun kalitesi göz önüne alındığında işini gerektiği gibi tamamlayamadı. 2019'a kadar yaptığı işler tartışma konusu yapılmamalı. Ancak Juventus, Milan ya da Napoli gibi büyük takımlar tarihlerine yakışır bir seviyede kalmak istiyorsa artık onları çalıştıracak teknik direktör Allegri olamaz. Bunu ben değil, saha söylüyor. Geçen sezonun sonu ile bu sezonun başı birlikte değerlendirildiğinde son 20 maçta 10 yenilgi aldı. Onu seçenlerin bazı şeyleri değerlendirebilmesi gerekirdi".
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