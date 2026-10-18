Napoli'nin sezona başlangıcını değerlendiren Lele Adani, Allegri'nin son yıllardaki çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Allegri'nin 2019'dan bu yana kariyer sayılmayacak dönemi tartışma konusu. Bu yıl sekizincisi olmak üzere yedi yıl boyunca, birinci ya da ikinci sıra düzeyindeki kadroları o seviyede tutmak için mesleğini modern futbolun gerektirdiği şekilde yapamadı; hep üçüncü oldu. Elindeki kadronun kalitesi göz önüne alındığında işini gerektiği gibi tamamlayamadı. 2019'a kadar yaptığı işler tartışma konusu yapılmamalı. Ancak Juventus, Milan ya da Napoli gibi büyük takımlar tarihlerine yakışır bir seviyede kalmak istiyorsa artık onları çalıştıracak teknik direktör Allegri olamaz. Bunu ben değil, saha söylüyor. Geçen sezonun sonu ile bu sezonun başı birlikte değerlendirildiğinde son 20 maçta 10 yenilgi aldı. Onu seçenlerin bazı şeyleri değerlendirebilmesi gerekirdi".