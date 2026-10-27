Sakatlıkların yol açtığı büyük zorluklara rağmen Milan, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle henüz yenilgi yüzü görmeden, lider Inter'in sadece 4 puan gerisinde üst düzey bir lig performansı sergiliyor.
Bu başarının arkasında Ruben Amorim'in çalışmaları var. Ancak Portekizli teknik direktör, bu sonuçlara rağmen Milan taraftarlarının yoğun baskısı altında. Dün ona destek veren isim ise Lele Adani oldu. Adani, Viva el Futbol programında "Son derece üst düzey" olarak nitelendirdiği teknik direktör için sabır istedi.