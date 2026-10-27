"Görmeye devam etmek istediğim şey istikrarlı bir ilerleme. Asıl hedef bu, ancak taraftarlardan biraz sabır istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü sabrı, güveni ve zamanı sahada hak etmek de gerekir.

Birkaç hafta önce, güveni kazanmak gerektiğini duydum. Buna karşılık, birilerine sınırsız zaman tanındığını düşününce bu tuhaf geliyor... Daha doğrusu, tam yedi yıldır zaman tanınıyor; üstelik gerçekten hak etmek için muhtemelen hiçbir şey yapmamış olmalarına rağmen büyük bir güven ve yatırımlardan yararlanmaya devam ediyorlar".