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Adani cronaca rai
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Adani: "Amorim üst düzey bir teknik direktör ve Allegri'nin modası geçmiş oyun anlayışından kopuşu temsil ediyor. Milan, Juventus'un hatalarından kaçınmalı"

AC Milan
Juventus
R. Amorim
M. Allegri
D. Adani

Sakatlıkların yol açtığı büyük zorluklara rağmen Milan, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle henüz yenilgi yüzü görmeden, lider Inter'in sadece 4 puan gerisinde üst düzey bir lig performansı sergiliyor.

Bu başarının arkasında Ruben Amorim'in çalışmaları var. Ancak Portekizli teknik direktör, bu sonuçlara rağmen Milan taraftarlarının yoğun baskısı altında. Dün ona destek veren isim ise Lele Adani oldu. Adani, Viva el Futbol programında "Son derece üst düzey" olarak nitelendirdiği teknik direktör için sabır istedi.

  • "Modası geçmiş" Allegri'nin ardından doğru teknik direktör

    "Henüz nasıl bir takım olduğu tam anlaşılamayan bu ekibin, geçmişe damga vuran Allegri'ninki gibi artık eskimiş ve modern futbola uygun olmayan bir futbol anlayışından kesin biçimde kopmak için sonunda doğru teknik direktörü bulduğuna inanıyorum. Amorim'in futbol anlayışından övgüyle söz edilerek bu konuda da görüşlerin açıkça ifade edildiğini düşünüyorum."

  • Taraftarlar sabırlı olsun

    "Görmeye devam etmek istediğim şey istikrarlı bir ilerleme. Asıl hedef bu, ancak taraftarlardan biraz sabır istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü sabrı, güveni ve zamanı sahada hak etmek de gerekir.

    Birkaç hafta önce, güveni kazanmak gerektiğini duydum. Buna karşılık, birilerine sınırsız zaman tanındığını düşününce bu tuhaf geliyor... Daha doğrusu, tam yedi yıldır zaman tanınıyor; üstelik gerçekten hak etmek için muhtemelen hiçbir şey yapmamış olmalarına rağmen büyük bir güven ve yatırımlardan yararlanmaya devam ediyorlar".

  • Milanello'da kimseye zaman tanınmıyor

    "Buna karşılık Milanello'ya gelenlere hiçbir şey tanınmıyor. Fonseca'ya bile ne kadar az zaman verildiğini, görevden alınmadan önce takıma bir kupa kazandırıp bir başka final oynayan Conceicao'yu ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramamasına rağmen son ana kadar görevde tutulan Allegri'yi düşünüyorum."

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  • Juventus'un hatalarından kaçınmak

    "Ben diyorum ki Juventus'un bu yıllarda yaptığı hataları tekrarlamayalım. Orada sürekli değişikliğe gidildi ama bir sonuç alınamadı. Milan taraftarlarından ve kulüp sahiplerinden Ruben Amorim'e karşı sabırlı olmalarını istiyorum. Çünkü onun futbol anlayışı, aşıladığı çalışma kültürü ve oyuncuların zihinlerine, kalplerine ve yeteneklerine ulaşma becerisi üst düzeyde."

  • "Doğru olduğu kabul edilmesi gereken bir futbol anlayışı içinde gelişecek güce sahip olmak gerekiyor. Mesele oyun sisteminden çok, oyuna katılım. İki beki sahaya sürerek Bartesaghi'nin özellikle hücuma katkısından yararlanma gibi tercihleri düşünelim. Amorim, büyük yatırım yapılan bir kadrodan mümkün olan en yüksek verimi almaya çalışıyor. Buna, tekrar vurguluyorum, çok güçlü bir oyuncu olan ve bunu yakında sahada yeniden göstermesini beklediğimiz o santrfor da dahil."

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