Salah’ın Liverpool’dan ayrılmasının ardındaki asıl neden, sansasyonel bir şekilde Arne Slot’a atfediliyor; Mısırlı oyuncunun yakın arkadaşı Mohamed Aboutrika, teknik direktörün “oyuncuyu uzaklaştırdığını” iddia ediyor. Kırmızılar formasıyla 436 maçta 255 gol atan Salah, mevcut sözleşmesinin bir yılı kalmasına rağmen 25 Mart’ta bu sezonun kulüpteki son sezonu olacağını doğruladı.

Winwinallsports'a konuşan eski Mısır milli takım arkadaşı Aboutrika, Anfield'daki durumu değerlendirmede açık sözlüydü. Aboutrika, "Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılmasının nedenlerinden biri Arne Slot'un varlığıdır, çünkü son dönemde bazı sorunlar gördük... Sen, Slot, adamı uzaklaştırdın" dedi. "Salah'ın Liverpool ile sadece iki yıllık bir sözleşmesi vardı... Salah, huzur içinde çalışmak ve kariyerinin bir sonraki aşamasının tadını çıkarmak istiyor. Salah'ın Slot'tan veya başka birinden onay almasına gerek yok."







