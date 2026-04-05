Çeviri:
"Adamı uzaklaştırdı" - Arne Slot, Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılmasından sorumlu tutulurken, Reds'in teknik direktörü de ayrılan Mısırlı süperstar ile aynı kaderi paylaşma tehlikesiyle karşı karşıya
Aboutrika, Slot'un Salah'ın ayrılmasına neden olduğunu iddia ediyor
Salah’ın Liverpool’dan ayrılmasının ardındaki asıl neden, sansasyonel bir şekilde Arne Slot’a atfediliyor; Mısırlı oyuncunun yakın arkadaşı Mohamed Aboutrika, teknik direktörün “oyuncuyu uzaklaştırdığını” iddia ediyor. Kırmızılar formasıyla 436 maçta 255 gol atan Salah, mevcut sözleşmesinin bir yılı kalmasına rağmen 25 Mart’ta bu sezonun kulüpteki son sezonu olacağını doğruladı.
Winwinallsports'a konuşan eski Mısır milli takım arkadaşı Aboutrika, Anfield'daki durumu değerlendirmede açık sözlüydü. Aboutrika, "Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılmasının nedenlerinden biri Arne Slot'un varlığıdır, çünkü son dönemde bazı sorunlar gördük... Sen, Slot, adamı uzaklaştırdın" dedi. "Salah'ın Liverpool ile sadece iki yıllık bir sözleşmesi vardı... Salah, huzur içinde çalışmak ve kariyerinin bir sonraki aşamasının tadını çıkarmak istiyor. Salah'ın Slot'tan veya başka birinden onay almasına gerek yok."
Slot, yönetim konusunda pişmanlık duymuyor
Salah, kulübün kötü gidişatının günah keçisi yapıldığını hissetmesi üzerine, "kurban olarak gösterildi" şeklindeki açıklamalarıyla oyuncu ile teknik direktör arasındaki gerginlik kamuoyuna yansıdı. Ancak Slot, 33 yaşındaki oyuncuyu üç maç üst üste yedek bırakıp disiplin cezası uyguladıktan sonra bile, ona karşı tutumunu değiştirmeyeceğini vurgulayarak kararlılığını korudu.
The Guardian aracılığıyla basına konuşan Slot, "Evet [yönetimimden memnunum]. Bu sezonu geriye dönüp baktığımda, daha iyi olabilecek birkaç karar verdiğimi düşünüyorum, ancak Mo ile ilgili bu özel konudan bahsetmiyorum. Bir buçuk yıl boyunca, hatta daha uzun süre birlikte geçirdiğimiz süre içinde yaptığım pek çok şeyden pişmanlık duymuyorum" dedi.
Yedek kulübesine gönderilme geçmişi ve oyuncuların tepkileri
Slot, Salah'ın önceki yönetim tarafından yedek kulübesine gönderilmesine rağmen bunun hemen bir ayrılma talebiyle sonuçlanmadığını hemen vurguladı. Kadro rotasyonunun mutlaka kilit oyuncuların transfer talebiyle sonuçlanması gerekmediğini açıklamak için önceki yönetim dönemindeki çok konuşulan bir olaya atıfta bulundu.
"2024'te Jürgen Klopp yönetiminde oynamadığı West Ham deplasmanını hatırlıyorum. O zamanlar ben burada değildim. O ayrılmaya karar vermedi," diye ekledi Slot. "Varsayım şu ki, bu maçlarda oynamazsanız birdenbire ayrılmak istersiniz. Bu bir varsayım ve belki doğrudur, belki de değildir, ancak geçmişte bunu yapmadığını ve sonrasında harika bir sezon geçirdiğini tarih göstermiştir."
Teknik direktör ve kulüp için belirsiz bir gelecek
Salah, Suudi Pro Ligi'ne yapacağı kazançlı transferi düşünürken, Slot'un kendisi de yoğun bir inceleme altında. FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'ye karşı alınan 4-0'lık utanç verici yenilgi, Liverpool'un sezonunu pamuk ipliğine bağladı; kulüp şu anda Premier Lig'de beşinci sırada yer alıyor ve Paris Saint-Germain ile zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçı bekliyor.