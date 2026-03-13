Adama Traore NFL'de mi? West Ham yıldızına "minik bir vücut geliştiriciye benzediği" söylendi; yardımcı antrenör ise kanat oyuncusunun ağırlık kaldırma yasağını açıkladı

Şu anda West Ham'da Nuno Espirito Santo'nun yardımcısı olarak görev yapan Jemez, İspanyol oyuncunun alışılmadık fiziğini canlı bir şekilde betimleyerek, üst düzey sporcularla dolu bir ligde bile göze çarptığını belirtti. Jemez, Cadena SER'e verdiği demeçte, "Futbolcular için tipik olmayan bir fiziğe sahip. Daha çok bir NFL oyuncusuna benziyor; minyatür bir vücut geliştirici gibi görünüyor," dedi. Kanat oyuncusunun muazzam gücünü kabul ederken, Jemez ham gücün ötesinde teknik becerinin önemini vurguladı: "Fiziksel yetenek önemlidir, ama asıl önemli olan top. Bana futbol oynamayı bilen oyuncular verin. Fiziksel yetenek önemli hale geldiğinde bile, yine de topla iyi olmalısınız. Bence oyuncular futbol oynamalı, geri kalan her şey artı bir değer."