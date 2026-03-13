Getty Images Sport
Adama Traore NFL'de mi? West Ham yıldızına "minik bir vücut geliştiriciye benzediği" söylendi; yardımcı antrenör ise kanat oyuncusunun ağırlık kaldırma yasağını açıkladı
NFL yıldızının fiziğine sahip bir Premier Lig oyuncusu
Traore’nin fiziksel gelişimi, Avrupa futbolunda uzun süredir gündemde olan bir konu olsa da, West Ham’a yaptığı son transfer bu tartışmayı daha da alevlendirdi. Çoğu üst düzey sporcu, İngiltere’nin en üst liginde oynamak için gerekli gücü kazanmak amacıyla direnç antrenmanlarından yararlanırken, Traore’nin doğal kas gelişimi o kadar belirgin ki, spor salonunda ek egzersiz yapması bir engel olarak görülüyor. Bu durum, kanat oyuncusunun çevikliğini korumak ve önemli kas kütlesinin rekor kıran hızlanma ve maksimum hızını tehlikeye atmaması için resmi bir "ağırlık kaldırma yasağı"getirilmesine yol açmıştır.
Jemez'in "minyatür vücut geliştiriciler" hakkındaki görüşleri
Şu anda West Ham'da Nuno Espirito Santo'nun yardımcısı olarak görev yapan Jemez, İspanyol oyuncunun alışılmadık fiziğini canlı bir şekilde betimleyerek, üst düzey sporcularla dolu bir ligde bile göze çarptığını belirtti. Jemez, Cadena SER'e verdiği demeçte, "Futbolcular için tipik olmayan bir fiziğe sahip. Daha çok bir NFL oyuncusuna benziyor; minyatür bir vücut geliştirici gibi görünüyor," dedi. Kanat oyuncusunun muazzam gücünü kabul ederken, Jemez ham gücün ötesinde teknik becerinin önemini vurguladı: "Fiziksel yetenek önemlidir, ama asıl önemli olan top. Bana futbol oynamayı bilen oyuncular verin. Fiziksel yetenek önemli hale geldiğinde bile, yine de topla iyi olmalısınız. Bence oyuncular futbol oynamalı, geri kalan her şey artı bir değer."
Nuno’nun ‘spor salonu yasak’ politikasını uygulaması
West Ham teknik direktörü Nuno Espirito Santo’nun sıkı protokolleri, Jemez’in teknik gözlemlerini destekliyor. Daha önce Wolves’ta Traore’yi çalıştırmış olan Nuno, 30 yaşındaki oyuncunun genetik yapısının standart spor bilimine aykırı olduğunun gayet farkında. "Bu inanılmaz; genetik bir şey," diye açıkladı Nuno, yasağı onaylarken. "Ona [spor salonuna] gidemeyeceğini zaten söyledim. Şunu anlaması gerekiyor: zaten çok fazla ağırlık kaldırıyor. Yeterince ağırlığı var. Spor salonunda önleyici çalışmalar yapacak, ama ağırlık kaldırmayacak."
Güç ve üretim arasında dengeyi bulmak
Traore, düzenli olarak ilk 11'de yer alabilmek için kendine özgü fiziksel yeteneklerini Nuno'nun taktik sistemine uydurmak zorunda. "Canavar gibi" olarak bilinen bu kanat oyuncusu, çoğunlukla oyuna sonradan girerek etkili olmaya çalışsa da, ilk 11'de Jarrod Bowen ve Crysencio Summerville'in yerini almakta zorlanıyor. Traore, "ağırlık çalışması yapmama" rejiminin kendisini West Ham'ın yoğun fikstürüne hazırladığını göstermeli. Takım, milli maç arası öncesinde Premier Lig'de Manchester City ve Aston Villa ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
