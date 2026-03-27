Adam Wharton mu, yoksa Elliot Anderson mu? Kırmızı Şeytanlar, Crystal Palace ve Nottingham Forest'ın yıldızlarını gözüne kestirirken, Manchester United efsanesi hangi orta saha oyuncusunun Kobbie Mainoo ile 'daha iyi uyum sağlayacağını' açıkladı
Premier Lig'de kendini kanıtlamış oyuncuların peşinde
Manchester United, yaz transfer döneminde büyük bir kadro revizyonu hazırlığı yaparken, odak noktası kendini kanıtlamış ve üst düzey lig tecrübesi olan yerli yetenekleri kadroya katmaya kaydı. Kulüp, Brezilyalı tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Old Trafford'dan ayrılacağını açıklamasının ardından, Casemiro'nun yerine geçecek uzun vadeli bir oyuncu arayışında. Son zamanlarda formunda bir yükseliş yaşansa da, orta sahanın kilit oyuncusunun ayrılması United'da bir boşluk bırakıyor ve kulüp bu boşluğu tarihi bir transfer modeline geri dönerek doldurmayı hedefliyor. Wharton ve Anderson gibi yükselen yıldızları hedefleyerek, Roy Keane ve Michael Carrick'in başarılı transferlerini taklit etmeyi ve hem taktiksel sürekliliği hem de Avrupa futbolu için gerekli fiziksel yoğunluğu sağlamayı umuyorlar.
Mainoo’nun partneri hakkındaki karar
Paddy Power’a özel bir röportajda Butt, iki transfer hedefini karşılaştırırken neden Palace’ın yıldızına daha sıcak baktığını açıkladı ve Mainoo’yu tamamlayacak teknik cesaret ile Premier Lig tecrübesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
“Adam Wharton'ı gerçekten çok seviyorum, Elliot Anderson'a tercih ederim, ama ikisi de gerçekten iyi oyuncular. Her ikisi de harika olur. Man United'ın geçmişine bakarsanız, her zaman ligin en iyi genç oyuncularını transfer ettiler, Keane ve Carrick gibi. Bunlar sahada hareket edebilen, pas atabilen, dar alanlarda topu alabilen genç orta saha oyuncuları.
“Muhtemelen Elliot Anderson yerine Wharton'ı tercih ederdim. Bence Kobbie Mainoo ile daha iyi uyum sağlar. Kobbie biraz daha ileri pozisyonda oynuyor, bu rol ona daha derin bir pozisyondan daha uygun.
“United'ın Premier Lig'e alışkın olmayan oyuncuları transfer etmesinden bıktım. Bunun en iyi örneği [Juan Sebastian] Veron'du. O dünya çapında bir süperstardı, inanılmaz bir yeteneği vardı – gerçekten inanılmaz bir yetenek – ama Premier Lig'in hızına ayak uyduramadı.
“Wharton ve Anderson bu ligde oynayabileceklerini kanıtladılar. İkisi de gol atabiliyor, ikisi de topla rahat, dar alanlarda topu almakta gerçekten çok iyiler.
“Man United'da oynayacaksanız, bunu yapabilmeniz gerekir çünkü deplasman maçları çok, çok yoğun geçebilir ve alan dar olabilir. Dar alanlarda topu alabilmeli ve cesur olmalısınız.”
Şampiyonlar Ligi için gelişmek
Butt, United'ın mevcut kadro derinliğinin Avrupa'nın en üst düzey turnuvalarının zorlu fikstürü için yetersiz olduğu konusunda uyarıda bulunarak, merkez savunmada yaşlanan yıldızlara ve genç oyunculara güvenmenin takımın sonunu getirebileceğini ima etti.
Butt, "Şampiyonlar Ligi'ne katılırlarsa, daha yoğun bir şekilde daha fazla maç oynayabilmek için birkaç oyuncu transfer etmek zorunda kalacaklar" diye ekledi. "Oraya sadece sembolik bir jest yapmak için gitmek istemezsiniz. United, Şampiyonlar Ligi tarihinin önemli bir parçası. Bu yüzden oraya gidip iyi performans göstermeleri gerekiyor.
“Wharton veya Anderson hakkında konuştuk, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda yedek olarak oynayacak başka bir orta saha oyuncusuna da ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum.
“Kesinlikle bir stoper, belki de iki tane, çünkü [Harry] Maguire gençleşmiyor. Her ne kadar ceza sahasını çok iyi savunsa da - ve Michael geldikten sonra yine iyi iş çıkardı - bence Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla maça çıkıp farklı rakiplerle karşılaştığında, herkes önünüzde durmuyor, sadece geriye yaslanıp savunma yapamazsınız.
“Bu yüzden ya Harry'nin yerini alacak ya da onun yanında oynayıp dinlenmesini sağlayacak birine ihtiyacımız var ve [Lisandro] Martinez sürekli sakat. [Ayden] Heaven ve [Lenny] Yoro ise hala çok genç oyuncular. Bir stoperden her maçta yüksek seviyede performans göstermesini beklemek çok zor.”
Önemli bir geçiş yaz dönemi
Manchester United, transfer politikasının Carrick’in taktiksel dönüşümüyle uyumlu hale getirilmesi gereken kritik bir döneme giriyor; özellikle de geçici teknik direktör bu yaz kalıcı olarak göreve getirilirse. Kulüp yönetiminin asıl sınavı, değerler tavan yapmadan önce Butt’un tavsiyesine kulak verip, yurt dışından gelen, kendini kanıtlamamış pahalı transferler yerine “Premier Lig’e hazır” yıldızlara ve tecrübeli bir stoper oyuncusuna öncelik verip vermeyecekleri olacak.