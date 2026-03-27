Adam Wharton mu, yoksa Elliot Anderson mu? Kırmızı Şeytanlar, Crystal Palace ve Nottingham Forest'ın yıldızlarını gözüne kestirirken, Manchester United efsanesi hangi orta saha oyuncusunun Kobbie Mainoo ile 'daha iyi uyum sağlayacağını' açıkladı

Paddy Power’a özel bir röportajda Butt, iki transfer hedefini karşılaştırırken neden Palace’ın yıldızına daha sıcak baktığını açıkladı ve Mainoo’yu tamamlayacak teknik cesaret ile Premier Lig tecrübesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Adam Wharton'ı gerçekten çok seviyorum, Elliot Anderson'a tercih ederim, ama ikisi de gerçekten iyi oyuncular. Her ikisi de harika olur. Man United'ın geçmişine bakarsanız, her zaman ligin en iyi genç oyuncularını transfer ettiler, Keane ve Carrick gibi. Bunlar sahada hareket edebilen, pas atabilen, dar alanlarda topu alabilen genç orta saha oyuncuları.

“Muhtemelen Elliot Anderson yerine Wharton'ı tercih ederdim. Bence Kobbie Mainoo ile daha iyi uyum sağlar. Kobbie biraz daha ileri pozisyonda oynuyor, bu rol ona daha derin bir pozisyondan daha uygun.

“United'ın Premier Lig'e alışkın olmayan oyuncuları transfer etmesinden bıktım. Bunun en iyi örneği [Juan Sebastian] Veron'du. O dünya çapında bir süperstardı, inanılmaz bir yeteneği vardı – gerçekten inanılmaz bir yetenek – ama Premier Lig'in hızına ayak uyduramadı.

“Wharton ve Anderson bu ligde oynayabileceklerini kanıtladılar. İkisi de gol atabiliyor, ikisi de topla rahat, dar alanlarda topu almakta gerçekten çok iyiler.

“Man United'da oynayacaksanız, bunu yapabilmeniz gerekir çünkü deplasman maçları çok, çok yoğun geçebilir ve alan dar olabilir. Dar alanlarda topu alabilmeli ve cesur olmalısınız.”