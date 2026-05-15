Adam Wharton'ın transfer bedeli belirlendi! Man Utd ve Liverpool ile adı anılan yıldızın yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı tahmin ediliyor; zira Conference League şampiyonluğu Crystal Palace için yeterli olmayabilir

Wharton’ın 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi olduğu için Palace’ın onu satma konusunda herhangi bir baskısı bulunmuyor ve Thomas Tuchel’in Dünya Kupası planlarında yer almayı hedefleyen bu İngiltere milli takım oyuncusu için mümkün olan en yüksek transfer ücretini talep edebilir.

Blackburn akademisi mezunu olan oyuncu, Şubat 2024'te 18 milyon sterlin (24 milyon dolar) karşılığında Güney Londra'ya transfer olduğundan bu yana giderek güçlendi. Artık Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu olan Wharton, İngiltere milli takımında dört kez forma giydi.

2025 FA Cup finalinde önemli bir kupa kazandıktan sonra Community Shield'da Liverpool'u eledi ve 2026 Conference League finalinde Rayo Vallecano ile karşılaşarak bir madalya daha kazanabilir.