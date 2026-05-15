Getty/GOAL
Çeviri:
Adam Wharton'ın transfer bedeli belirlendi! Man Utd ve Liverpool ile adı anılan yıldızın yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı tahmin ediliyor; zira Conference League şampiyonluğu Crystal Palace için yeterli olmayabilir
Palace, 18 milyon sterlinlik orta saha oyuncusu Wharton'dan önemli bir kâr elde edecek
Wharton’ın 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi olduğu için Palace’ın onu satma konusunda herhangi bir baskısı bulunmuyor ve Thomas Tuchel’in Dünya Kupası planlarında yer almayı hedefleyen bu İngiltere milli takım oyuncusu için mümkün olan en yüksek transfer ücretini talep edebilir.
Blackburn akademisi mezunu olan oyuncu, Şubat 2024'te 18 milyon sterlin (24 milyon dolar) karşılığında Güney Londra'ya transfer olduğundan bu yana giderek güçlendi. Artık Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu olan Wharton, İngiltere milli takımında dört kez forma giydi.
2025 FA Cup finalinde önemli bir kupa kazandıktan sonra Community Shield'da Liverpool'u eledi ve 2026 Conference League finalinde Rayo Vallecano ile karşılaşarak bir madalya daha kazanabilir.
- Getty
Kupa ve Avrupa kupalarına katılma hakkı, Wharton'ın Palace'ta kalması için yeterli olacak mı?
Bu maçtan galip çıkılması, Palace’a bir kupa daha kazandıracak ve 2026-27 Avrupa Ligi’ne katılma hakkı sağlayacaktır. Peki tüm bunlar, Wharton’ın mevcut ortamında 12 ay daha kalmasını sağlamak için yeterli olacak mı?
Bu soru Morrison'a yöneltildiğinde, eski Eagles forveti - Freebets.com'un izniyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: “Bu harika bir soru. Onun 12 ay daha kalmasını çok isterim ve bence kalmalı. Ancak gelişimine bakıldığında, henüz 22 yaşında olduğu için ‘İngiltere milli takımında düzenli olarak oynamak için Şampiyonlar Ligi’nde oynamam gerekiyor’ diyebilir. Ayrıca o da başarılar elde etmek istiyor.
“Anlıyorum, eğer doğru bir teklif gelirse, Palace şöyle demesi gerekebilir: ‘Adam Wharton için 60, 70 milyon geliyor, Blackburn’a onun için 18 milyon ödediğimizden sonra bunu kabul etmek zorunda kalabiliriz’. Futbol kulübünde ne harika bir iş daha yaptılar. Bu gerçekleşmek zorunda kalabilir.
“Onun kalmasını çok isterim, ama büyük olasılıkla, muhtemelen yaz aylarında, ayrılacağı görünüyor. Ama dediğim gibi, doğru teklif gelmezse, [Marc] Guehi ve [Eberechi] Eze gibi oyuncularla yıllar boyunca gördüğünüz gibi, teklif uygun değilse başkan transfer yapmaz. Adam Wharton için istediği fiyatı biliyor ve doğru teklif gelmezse, o zaman Palace'ta kalabilir. Ama muhtemelen yaz aylarında transfer olacağını düşünüyorum.”
Wharton, Manchester United ve Liverpool gibi kulüplere ne kadara mal olacak?
Morrison daha önce GOAL’a, Palace’ı satışa ikna edebilecek rakamlar hakkında şunları söylemişti: “Evet, 60 milyon sterlin (81 milyon dolar), 70 milyon sterlin (95 milyon dolar) – eğer biri 80 milyon sterlin (108 milyon dolar) ödemek isterse, bence bu teklifi hemen kabul ederler. Ama evet, kesinlikle en az 60-70 milyon sterlin.
“Ne kadar genç olduğuna, sahip olduğu yeteneğe ve onun için kapıyı çalacak kulüplere bakarsanız, Palace’ın 60-70 milyon sterlin demesi doğru. Yetiştirdikleri bir oyuncu için iyi bir para. O bir üst düzey oyuncu. Umarım İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna girer, çünkü o zaman fiyatı daha da artar.
“Ama evet, tüm özelliklere sahip ve bir gün en iyi dört ya da beş takımdan birine gitmesi ya da belki Avrupa’da oynaması gerekecek, çünkü bir oyuncu olarak kendini geliştirmeye devam etmelisin.
“Ancak şu anda Palace’ta iyi gidiyor ve çok şey öğreniyor. Bir sonraki aşamaya hazır olacak ve bu yaz olabilir, ama bence belki bir sezon daha geçtikten sonra transfer olabilir. Hala genç.”
- Getty
Wharton'ın sözleşmesi: Selhurst Park'taki sözleşmesinin süresi dolduğunda
Palace, bir sonraki Avrupa macerasına zemin hazırlayacak daha somut başarıların, Wharton’ı transfer planlarını en azından 2027 yazına kadar ertelemesi gerektiğine ikna etmeye yeteceğini umuyor.
Oyundaki potansiyeli daha da ortaya çıktıkça piyasa değeri tek bir yönde artacak ve bu durum, ayrılık kararı alındığında Eagles'a büyük fayda sağlayacak. Küresel futbolun zirvesine ulaşmaya yazgılı görünen bu oyuncunun yerine uygun bir halef bulmak için büyük miktarda nakit yeniden yatırılacak.