Adam Wharton'ın şaşırtıcı istatistiği, Declan Rice'ı ideal rol model olarak gösteriyor – Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu, ilham almak için Arsenal ve İngiltere milli takımındaki rakibine bakıyor
Wharton en son ne zaman gol attı?
Şık oyun kurucu Wharton, Ağustos 2022'de 18 yaşındayken memleketinin takımı Blackburn'da A takımdaki ilk maçına çıktı. Bundan 18 aydan biraz daha kısa bir süre sonra, toplam değeri 22 milyon sterlin (29 milyon dolar) civarında olabilecek bir transfer paketi kapsamında Selhurst Park'a transfer oldu.
Palace formasıyla 84 maça çıkan Wharton, FA Cup ve Community Shield'ı kazandı ve Conference League'de Avrupa sahnesine çıktı. 2024'te İngiltere A Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen ve o yaz Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçilen Wharton'ın şu anda 3 milli maçı bulunuyor.
Şüphesiz olumlu bir ilerleme kaydedildi, ancak Wharton en son 20 Ocak 2024'te Blackburn formasıyla Huddersfield'a karşı oynanan Championship maçında gol attı. Hareketli oyun stili ve ileriye çıkma isteği göz önüne alındığında, bu iki yıllık gol suskunluğu biraz şaşırtıcı sayılabilir.
Rice gibi ol: Wharton'a Arsenal yıldızını ilham kaynağı olarak alması söylendi
GOAL ile yaptığı özel röportajda bu konuyu açıklaması istenen eski Palace forveti Morrison şunları söyledi: "Topa düzgün vuramıyor. Onu ceza sahası kenarında gördüğümde, asla üst köşeye bir füze göndereceğini düşünmüyorum. Yani durum bu; oyununa kesinlikle daha fazla gol eklemesi gerekecek.
“Declan Rice gibi, gol atan ve tüm sahayı kaplayan birine baktığınızda – biliyorum ki onlar farklı futbolcular – ama bence Adam Wharton'ın oyununa daha fazla gol eklemesi gerekiyor. Onu ceza sahası kenarında gördüğümde, topa asla yeterince temiz vurmuyor. Bu yüzden onu izlerken, oyununa katması ve gelişmesi gereken çok şey olduğunu düşünüyorsunuz. Ama o bu noktaya gelecektir çünkü hala iyi bir yaşta.”
Arsenal ve İngiltere milli takımının yıldızı Rice'ı rol model olarak kullanma gerekliliği konusunda daha fazla baskı altında kalan Morrison, West Ham'da başlangıçta gol üretimi eksikliği çeken Rice hakkında şunları ekledi: “Bence Declan doğru referans noktası. İngiltere milli takımıyla gittiğinde, konuşması gereken oyuncular bu tür oyuncular.
“Rice'ın çok fazla golü yoktu, Declan ancak Arsenal'e gittikten sonra oyununu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Bu, Adam Wharton'ın Palace'tan ayrılıp büyük bir kulübe gittiğinde ve daha fazla gol attığında başına gelebilir. Onu, daha fazla ileriye doğru iten ve daha fazla fırsat yaratan farklı bir pozisyona yerleştirebilirler. Yani evet, Declan Rice gibi birini referans noktası olarak görebilir.”
Wharton mu, Anderson mu: Kim daha iyi 6 numara?
Şu an için Wharton, İngiltere’nin 6 numaralı pozisyonunu doldurmak için rekabet eden Nottingham Forest’ın yıldızı Elliot Anderson ile aynı kategoriye yerleştiriliyor. İnternette hararetli bir tartışma başladı; Morisson da, topu ustaca kullanan orta saha oyuncularından hangisini en çok takdir ettiği sorulduğunda bu tartışmaya katıldı: “Bu zor bir soru. Bence ikisi de İngiltere milli takımına seçildiklerinde, o anda Wharton Anderson'ın önündeydi. Ama şimdi Anderson'ın Wharton'ın önünde olduğunu düşünüyorum. Bence Dünya Kupası yarın başlasaydı, Thomas Tuchel o pozisyonda Declan Rice'ın yanında Anderson'ı oynatırdı.
“Ama ben Adam Wharton’ı çok seviyorum. O harika bir oyuncu – Anderson da öyle. Anderson’ın size kattığı şey, sahayı iyi kaplayabilmesi. Bence o daha hızlı – Adam Wharton sahada en hızlı oyuncu değil – ama Wharton, izlemesi çok keyifli bir futbolcu.
“Anderson şu anda tam bir paket gibi. Bu yüzden şu anda Anderson'ın muhtemelen onun önünde olduğunu söyleyebilirim. Ama bence bir iki yıl içinde Wharton, Elliot Anderson'ı çok geride bırakacak. Her iki oyuncuyu da çok takdir ediyorum. Ama bence Wharton'ın oyununda hala eksik olan birkaç şey var, ama o hala genç, Anderson'dan daha genç. Bence birkaç yıl içinde onu kesinlikle geçecektir.”
Dünya Kupası hayali ve kupa mücadelesi: Wharton için sezonun muhteşem finali
Wharton ve Anderson, bu yaz İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosunda Rice’ın yanına katılmayı umuyor. Her ikisi de Tuchel’den Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçları için çağrı aldı; ancak Anderson, kampa geç katılma izni verilen grupta yer aldığı için bu maçların ilkinde forma giyemeyecek.
Bunun sonucunda Wharton, Cuma günü Wembley Stadyumu'nda Güney Amerikalı rakipler karşısında kendini gösterme fırsatı bulabilir. Bu sezon Palace ile oynayacağı sekiz Premier Lig maçı kaldı ve aynı zamanda takımının Conference League çeyrek finallerine yükselmesine de yardımcı oluyor. Wharton, çok da uzak olmayan bir gelecekte gol hesabını açmak için can atıyor.