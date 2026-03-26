Adam Wharton'ın şaşırtıcı istatistiği, Declan Rice'ı ideal rol model olarak gösteriyor – Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu, ilham almak için Arsenal ve İngiltere milli takımındaki rakibine bakıyor

Şık oyun kurucu Wharton, Ağustos 2022'de 18 yaşındayken memleketinin takımı Blackburn'da A takımdaki ilk maçına çıktı. Bundan 18 aydan biraz daha kısa bir süre sonra, toplam değeri 22 milyon sterlin (29 milyon dolar) civarında olabilecek bir transfer paketi kapsamında Selhurst Park'a transfer oldu.

Palace formasıyla 84 maça çıkan Wharton, FA Cup ve Community Shield'ı kazandı ve Conference League'de Avrupa sahnesine çıktı. 2024'te İngiltere A Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen ve o yaz Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçilen Wharton'ın şu anda 3 milli maçı bulunuyor.

Şüphesiz olumlu bir ilerleme kaydedildi, ancak Wharton en son 20 Ocak 2024'te Blackburn formasıyla Huddersfield'a karşı oynanan Championship maçında gol attı. Hareketli oyun stili ve ileriye çıkma isteği göz önüne alındığında, bu iki yıllık gol suskunluğu biraz şaşırtıcı sayılabilir.