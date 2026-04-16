"Adaletsizlik!" - Real Madrid'in Bayern Münih'e yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında hakemin Eduardo Camavinga'yı neden oyundan attığına dair öfkeli Alvaro Arbeloa'nın tartışmalı teorisi
Allianz'da kaos
Madrid’in Avrupa macerası, Münih’te oynanan nefes kesici 4-3’lük rövanş mağlubiyetinin ardından büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Arda Güler’in maçın başlarında gösterdiği kahramanlık ve Kylian Mbappé’nin golüne rağmen, maçın kaderi, Camavinga’nın maçın bitimine dört dakika kala zaman kaybetmekten ikinci sarı kartını görmesiyle kesin olarak değişti. Yedek oyuncunun oyundan atılması, konuk takımı savunmasız bıraktı ve Luis Diaz ile Michael Olise'nin son dakikalarda attığı gollerle Bayern, son şampiyon Paris Saint-Germain ile yarı finalde karşılaşmaya hak kazandı.
Hakem, "Camavinga'nın daha önce sarı kart gördüğünü fark etmemişti"
Madrid teknik direktörü, kırmızı kartla ilgili değerlendirmesinde son derece net bir tavır sergiledi ve hakem Slavko Vincic’in hangi oyuncuların daha önce sarı kart gördüğüne dair temel bir farkındalığa sahip olmadığını öne sürdü. Teknik direktör, hakemin ikinci sarı kartı ancak ev sahibi takım oyuncularının ısrarı üzerine gösterdiğini ve bu hareketin maçın son dakikalarında karşılaşmayı fiilen bitirdiğini iddia etti.
Kırmızı kartın niteliğine ve hakemin performansına sert tepki gösteren Arbeloa, "Kimse bir oyuncunun böyle bir hareket nedeniyle nasıl oyundan atılabileceğini anlamıyor... adaletsizlik ve öfke hissediliyor. Bence hakem ona kartı gösterdi çünkü daha önce sarı kart gördüğünü fark etmedi... çünkü Bayern oyuncuları gidip ona bunun ikinci kart olduğunu söylemek zorunda kaldı, ama dürüst olmak gerekirse, bu sarı kartlık bir faul bile değil. Ya hakem hiç futbol oynamamış... ya da bilmiyorum, ama bence oyuncunun daha önce kart gördüğünü bilmemesi daha da kötü."
Madrid'in yaralı soyunma odası
Saha içindeki tartışmaların ötesinde, bu elenme, rekorunu 16'ya çıkararak Avrupa'da 16. şampiyonluğunu kazanma konusunda büyük umutlar besleyen takımda derin bir duygusal yara bıraktı. Arbeloa da çeyrek finalde elenmenin ardından Bernabéu'daki konumu hakkında hemen sorulara maruz kaldı; ancak her zamanki gibi kulübe bağlı bir oyuncu olarak durumuna karşı kararlı tavrını sürdürdü.
Oyuncularının morali ve kendi profesyonel durumu hakkında konuşan İspanyol oyuncu, şunları ekledi: "Soyunma odası derin bir üzüntü içinde... Bayern'i harika bir seri için tebrik ediyorum, ancak bizi farklı bir şekilde yenmelerini tercih ederdik. Tüm o sıkı çalışma ve çabalar, hakemin verdiği gibi bir karar yüzünden boşa gitti. Bu beni hiç endişelendirmiyor ve kulübün alacağı her türlü kararı tamamen anlayacağım; ben bir kulüp adamıyım."
Real'in iç sahada toparlanması
Madrid, önümüzdeki Salı günü Deportivo Alavés'i ağırlamaya hazırlanırken artık dikkatini yeniden La Liga'ya çevirmek zorunda; ligin zirvesindeki Barcelona'nın dokuz puan gerisinde ve sadece yedi maç kaldı. Allianz Arena'da yaşanan olayların yankıları hala devam ediyor. Güler, maç sonrası hakemle yaşadığı tartışma nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından Avrupa'da oynama yasağıyla da karşı karşıya. Bayern, rekor kıran formda olan Harry Kane ile üçlü kupayı kovalarken, Arbeloa'nın takımı bu "adaletsizlik" algısından kurtulmak için büyük bir mücadeleye girecek.