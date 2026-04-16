"Adaletsizlik!" - Real Madrid'in Bayern Münih'e yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında hakemin Eduardo Camavinga'yı neden oyundan attığına dair öfkeli Alvaro Arbeloa'nın tartışmalı teorisi

Madrid teknik direktörü, kırmızı kartla ilgili değerlendirmesinde son derece net bir tavır sergiledi ve hakem Slavko Vincic’in hangi oyuncuların daha önce sarı kart gördüğüne dair temel bir farkındalığa sahip olmadığını öne sürdü. Teknik direktör, hakemin ikinci sarı kartı ancak ev sahibi takım oyuncularının ısrarı üzerine gösterdiğini ve bu hareketin maçın son dakikalarında karşılaşmayı fiilen bitirdiğini iddia etti.

Kırmızı kartın niteliğine ve hakemin performansına sert tepki gösteren Arbeloa, "Kimse bir oyuncunun böyle bir hareket nedeniyle nasıl oyundan atılabileceğini anlamıyor... adaletsizlik ve öfke hissediliyor. Bence hakem ona kartı gösterdi çünkü daha önce sarı kart gördüğünü fark etmedi... çünkü Bayern oyuncuları gidip ona bunun ikinci kart olduğunu söylemek zorunda kaldı, ama dürüst olmak gerekirse, bu sarı kartlık bir faul bile değil. Ya hakem hiç futbol oynamamış... ya da bilmiyorum, ama bence oyuncunun daha önce kart gördüğünü bilmemesi daha da kötü."