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Adaletini FIFA'da mı arayacak? Ziyech ve Wydad krizine cazip bir Arap teklifi giriyor

Transfers
Wydad Casablanca
H. Ziyech
Al-Ittihad
1.Lig
Premier League
Fas
Libya

Faslı yıldız yol ayrımında

Hakim Ziyech'in Wydad ile yaşadığı kriz son dönemde daha da karmaşık bir hâl aldı ve oyuncu, geleceğini çevreleyen belirsizliğe son verecek bir çıkış yolu arar hâle geldi.

Basında çıkan haberlerde, Ziyech'in son zamanlarda bir Arap kulübünün gündemine girdiği belirtildi ve bu durum, oyuncunun Wydad başkanı İbrahim el-Asri ile yaşadığı sorunun çözümü olabilir.

Ziyech ile Wydad arasındaki kriz son dönemde derinleşti; teknik ekip, Portekizli Paulo Sergio yönetiminde oyuncuyu Agadir kampından çıkardı. Oyuncu ise maaşını düşürmeyi reddetmesi nedeniyle bu kararın arkasında kulüp başkanının olduğunu vurguluyor.

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  • Ziyech için Libya hamlesi

    Libya ekibi Al-Ittihad, oyuncu ile Faslı Wydad arasında tırmanan ve geleceğini belirsizliğe sürükleyen krizden yararlanarak Faslı Hakim Ziyech ile anlaşmak için harekete geçti.

    "Africa Foot" sitesinin edindiği bilgilere göre, Libya kulübü Ziyech'i kadrosuna katmaya ikna etmek için önemli bir mali teklif sundu ve cazip mali şartlarla müzakerelerde hızla ilerlemeye hazır durumda.

    Ancak oyuncunun Wydad ile sözleşme durumu üzerine tartışmalar sürerken, geleceğine dair henüz nihai bir karar alınmadı.

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  • Ziyech FIFA'ya mı başvuracak?

    Ziyech'in Wydad ile ilişkisi son haftalarda mali, sportif ve disiplinle ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle bozuldu; iki taraf bir çözüme ulaşmak için birçok toplantı yapsa da görüşleri yakınlaştırmayı başaramadı.

    Ziyech'in sosyal medya platformları üzerinden Wydad başkanı İbrahim el-Asri'yi yalan söylemekle suçladığı bir mesaj paylaşmasının ardından krizin şiddeti arttı.

    Aynı kaynağa göre, Wydad krizi sona erdirmek istiyor; ancak Ziyech haklarını almakta ısrarcı ve bir anlaşmaya varılmaması durumunda Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) başvurabilir.

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