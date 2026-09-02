Hakim Ziyech'in Wydad ile yaşadığı kriz son dönemde daha da karmaşık bir hâl aldı ve oyuncu, geleceğini çevreleyen belirsizliğe son verecek bir çıkış yolu arar hâle geldi.

Basında çıkan haberlerde, Ziyech'in son zamanlarda bir Arap kulübünün gündemine girdiği belirtildi ve bu durum, oyuncunun Wydad başkanı İbrahim el-Asri ile yaşadığı sorunun çözümü olabilir.

Ziyech ile Wydad arasındaki kriz son dönemde derinleşti; teknik ekip, Portekizli Paulo Sergio yönetiminde oyuncuyu Agadir kampından çıkardı. Oyuncu ise maaşını düşürmeyi reddetmesi nedeniyle bu kararın arkasında kulüp başkanının olduğunu vurguluyor.