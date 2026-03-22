"Acınası, zayıf, tembel" - Newcastle efsanesi Alan Shearer, Sunderland'a karşı alınan ağır Tyne-Wear derbi yenilgisinde Magpies'in performansını sert bir şekilde değerlendirdi

Eski Liverpool savunma oyuncusu Jamie Carragher da yorum yapmak üzere stadyumdaydı ve bu sonucun tarihsel önemine dikkat çekti. Sky Sports'a konuşan Carragher, Black Cats'in rakip sahada böyle bir başarıya imza atmasının üzerinden ne kadar zaman geçtiğini vurguladı. Carragher, "Premier Lig'de St James' Park'ta oynamalarının üzerinden 10 yıl geçti ve Newcastle, Sunderland'ı bir türlü yenemiyor" dedi.

Carragher sözlerine şöyle devam etti: "Onlar için ne harika bir an. Muhtemelen son dört beş yıldır Newcastle'ı yenebileceklerini hayal bile etmemişlerdi. Geçen sezon play-off'larda sürpriz bir şekilde yükseldiler ve en büyük rakiplerine karşı çift galibiyet elde ettiler. Bu, genç taraftarlarının hatırlayacağı en güzel anlardan biri olacak."