"Acınası, zayıf, tembel" - Newcastle efsanesi Alan Shearer, Sunderland'a karşı alınan ağır Tyne-Wear derbi yenilgisinde Magpies'in performansını sert bir şekilde değerlendirdi
Shearer, derbi yenilgisinin ardından sözünü sakınmıyor
Pazar günü St James' Park'ta, Newcastle United'ın güçlü başlangıcını değerlendirememesi ve sonunda ezeli rakibi Sunderland'a 2-1 yenilmesiyle atmosfer zehirli bir hal aldı. Magpies, Anthony Gordon'un golüyle erken öne geçse de, ikinci yarıda performansları dibe vurdu ve bu durum kulübün efsane isminin öfkeli tepkisine yol açtı.
Sosyal medyada hayal kırıklığını dile getiren Alan Shearer, 10 kelimelik sert bir yorumda bulundu: "Newcastle yine acınası, zayıf, tembel ve cansız bir ikinci yarı sergiledi #NEWSUN."
Eddie Howe için iki farklı yarıdan oluşan bir hikaye
Newcastle, maçın başlarında kontrolü tamamen elinde tutuyor gibi görünüyordu. Gordon 10. dakikada fileleri havalandırdı ve ilk yarının geri kalanında Sunderland, ciddi bir tehlike yaratmakta zorlandı. Ancak ikinci yarı, Regis Le Bris’in takımının yenilenmiş bir hırsla sahaya çıkmasıyla bambaşka bir hikâyeye dönüştü.
Black Cats'in üstünlüğü, 57. dakikada Chemsdine Talbi'nin yakın mesafeden topu ağlara göndermesiyle sonuçlandı.
Maçın son dakikalarında yaşanan heyecan ve VAR tartışması
Maç, tartışmalı anlardan yoksun geçmedi; özellikle de Malick Thiaw, güçlü bir kafa vuruşuyla Newcastle'ın yeniden öne geçtiğini sandığı an. Hakem Anthony Taylor, yardımcılarıyla istişare ettikten sonra, Jacob Murphy'nin ofsayt pozisyonunda olduğunu ve kaleci Melker Ellborg'un görüşünü engellediğini gerekçe göstererek golü geçersiz saydı.
Sunderland, maçın son dakikalarında bu fırsatı sonuna kadar değerlendirdi. Brian Brobbey, 90. dakikada ilk vuruşunun kaleci tarafından kurtarılmasının ardından topu ağlara göndererek takımına tarihi bir galibiyet kazandırdı ve deplasman tribünlerinde coşkulu kutlamalar başladı.
Bu sonuçla Sunderland, en büyük rakibine karşı ligde çift galibiyet elde etti ve Premier Lig tablosunda 11. sıraya yükseldi.
Carragher, Newcastle'ın kötü gidişatı hakkında görüşlerini dile getirdi
Eski Liverpool savunma oyuncusu Jamie Carragher da yorum yapmak üzere stadyumdaydı ve bu sonucun tarihsel önemine dikkat çekti. Sky Sports'a konuşan Carragher, Black Cats'in rakip sahada böyle bir başarıya imza atmasının üzerinden ne kadar zaman geçtiğini vurguladı. Carragher, "Premier Lig'de St James' Park'ta oynamalarının üzerinden 10 yıl geçti ve Newcastle, Sunderland'ı bir türlü yenemiyor" dedi.
Carragher sözlerine şöyle devam etti: "Onlar için ne harika bir an. Muhtemelen son dört beş yıldır Newcastle'ı yenebileceklerini hayal bile etmemişlerdi. Geçen sezon play-off'larda sürpriz bir şekilde yükseldiler ve en büyük rakiplerine karşı çift galibiyet elde ettiler. Bu, genç taraftarlarının hatırlayacağı en güzel anlardan biri olacak."
