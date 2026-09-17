Getty Images Sport
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'Acınası!' - Jurgen Klopp, sürpriz orta saha yıldızını kadroya çağırmasının ardından ilk milli takım kadrosunu 'sızdırdıkları' gerekçesiyle Alman medyasına yüklendi
Milli takım teknik direktörlüğüne alışılmadık başlangıç
Klopp, temmuzda Julian Nagelsmann'ın yerine geçmesinden bu yana ilk milli takım kampı için eşi benzeri görülmemiş 44 kişilik bölünmüş bir kadro açıkladı. Almanya'yı, üç haftaya uzayan arada zorlu bir dört maçlık Uluslar Ligi fikstürü bekliyor; bu da eski Liverpool teknik direktörünü kadrosunu iki ayrı gruba ayırmaya yöneltti.
Kai Havertz ve Jamal Musiala gibi kilit isimler ilk iki maçta forma giyecek, Florian Wirtz ise sonraki maçlar için kadroya katılacak. En dikkat çeken karar, 23 yaşındaki Elversberg orta saha oyuncusu Keidel'e ilk kez milli davet gelmesi oldu. Bu arada, Stuttgart forveti Deniz Undav, Almanya'nın son Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olmasına rağmen kadroya hiç alınmadı.
- Getty Images Sport
Basın toplantısında ortalık kızıştı
Keidel'in kadroya dahil edildiği haberi resmi açıklamadan önce ortaya çıktı ve bu durum yeni milli takım patronunun sert tepkisini çekti. Klopp, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında erken ifşadan sorumlu gazetecileri doğrudan hedef aldı.
"Dün gece Felix Keidel ile yeniden konuştum ve birisi onun kadroda olacağını sızdırdıktan sonra son 16 ya da 17 saatin onun için nasıl geçtiğini sordum" diyen Klopp, muhabirlere şöyle devam etti: "Bu arada şunu da söyleyebilirim, bunun erken ortaya çıkmış olması umurumda bile değil."
Zamanlamanın kendisini rahatsız etmediğinde ısrar etmesine rağmen Alman teknik adam, bu gazetecilik pratiği hakkındaki görüşünü net biçimde ortaya koydu. "Bununla ilgili hiçbir sorunum yok" diye devam etti. "Sadece, insanların gerçekten bilmesine gerek kalmadan önce bunları ortaya dökerek geçimini sağlamanın biraz acınası olduğunu düşünüyorum. Ama her neyse."
Şişkin bir kadroyu değerlendirmek
Şişkin kadro büyüklüğü, sıkışık uluslararası fikstüre verilen doğrudan bir yanıt. Almanya, Paraguay'a son 32 turunda elendiği felaket bir Dünya Kupası kampanyasının ardından umutsuzca yeni bir başlangıç ararken, Klopp seçeneklerini hızlıca değerlendirmeye hevesli.
Red Bull'un futbol operasyonlarını yönettikten sonra yeniden kulübeye dönen eski Liverpool ve Borussia Dortmund teknik direktörü, bu kadar geniş bir kadro seçmesinin gerekçesini açıkladı. Klopp, “Milli takımla iki haftada dört maçınız olması çok sıra dışı” dedi. “Bu sürede mümkün olduğunca çok oyuncuyu tanımak istiyorum.”
- Getty Images Sport
Kritik bir dörtlü seri
Klopp dönemindeki ilk sınav, 24 Eylül'de Hollanda deplasmanında oynanacak zorlu Uluslar Ligi maçıyla başlayacak. İlk oyuncu grubu, bundan sadece üç gün sonra Yunanistan'ı ağırlamak üzere ülkesine dönecek.
Bu ilk maçların ardından kadro tamamen ikinci gruba geçecek. Bu grup, 1 Ekim'de Sırbistan'ı konuk edecek, ardından milli maç arasını 4 Ekim'de Yunanistan deplasmanındaki rövanş karşılaşmasıyla tamamlayacak.
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