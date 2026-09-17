Klopp, temmuzda Julian Nagelsmann'ın yerine geçmesinden bu yana ilk milli takım kampı için eşi benzeri görülmemiş 44 kişilik bölünmüş bir kadro açıkladı. Almanya'yı, üç haftaya uzayan arada zorlu bir dört maçlık Uluslar Ligi fikstürü bekliyor; bu da eski Liverpool teknik direktörünü kadrosunu iki ayrı gruba ayırmaya yöneltti.

Kai Havertz ve Jamal Musiala gibi kilit isimler ilk iki maçta forma giyecek, Florian Wirtz ise sonraki maçlar için kadroya katılacak. En dikkat çeken karar, 23 yaşındaki Elversberg orta saha oyuncusu Keidel'e ilk kez milli davet gelmesi oldu. Bu arada, Stuttgart forveti Deniz Undav, Almanya'nın son Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olmasına rağmen kadroya hiç alınmadı.