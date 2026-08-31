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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Acımasız kıyaslamalardan efsaneler mertebesine: Messi, Arjantin'e mükemmel bir son olmadan veda ediyor

FEATURES
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
L. Scaloni
D. Maradona
İspanya
Arjantin
ABD

Maradona'nın gölgesinden kaçış ve ölümsüz bir miras inşa etmek

Lionel Messi, olağanüstü milli takım kariyerine bugün pazartesi günü perde indirdi ve Arjantin Milli Takımı'na üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükselme ilhamını vermesinden kısa bir süre sonra emekliliğini açıkladı.

Otuz dokuz yaşında ve futbolun en büyük sahnesindeki ilk çıkışının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra Messi, bir dönem kariyerini tehdit etmeye yaklaşan Albiceleste ile olan karmaşık ilişkisini uzun süre önce onardıktan sonra son sözü yazmaya karar verdi.

  • Maradona'nın gölgesi ve koca bir miras: kusursuz vedadan mahrum kalmak

    Ajans Reuters, Messi'nin dolu dolu geçen kariyerine ışık tutan bir haber yayımladı. Haberde, Altın Top ödülünü kazanma rekorunun sahibi (sekiz kez) olan Messi'nin artık bir Dünya Kupası şampiyonu ve iki kez Copa America şampiyonu olarak, ayrıca Diego Maradona'nın devasa gölgesinden çıkarak tamamen kendine ait bir Arjantin mirası yaratan adam olarak futbolu bıraktığı belirtildi.

    2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında alınan yenilgi, Messi'yi kusursuz bir vedadan ve ikinci kez dünya şampiyonu olma fırsatından mahrum bıraktı. Ancak Barcelona'yı, Arjantin'i ve modern futbolun kendisini değiştiren bir kariyerin ardından, onun kanıtlaması gereken pek az şey kalmıştı.

    Dört yıl önce Katar'da, kariyeri boyunca peşinden koştuğu kupayı, turnuvada yedi gol ve Fransa'ya karşı oynanan finalde iki gol attıktan sonra havaya kaldırmıştı; ardından Arjantin penaltı atışlarıyla kazanmıştı. Bu, olağanüstü bir kariyerin taçlandığı an ve aynı zamanda futboldaki en ikna edici azim hikâyelerinden birinin doruk noktasıydı. Barcelona ile elde ettiği tüm başarılara rağmen, dehasının ona mevcut tüm büyük bireysel ve takım ödüllerini kazandırdığı bu kulüpteki başarılarına karşın, Messi'nin Arjantin forması ile ilişkisi yıllarca başardıklarından çok başaramadıklarıyla tanımlandı: Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası finaline ulaşmış, ardından Arjantin uzatmalar sonrasında Almanya'ya kaybetmiş, daha sonra 2015 ve 2016'da art arda kaybedilen iki Copa America finali, uluslararası zaferin elinden kayıp gidebileceği duygusunu derinleştirmişti.

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  • Perişan Messi: Scaloni'nin takımı hikâyeyi değiştiriyor

    Bu yenilgilerden ikincisinin, Şili'ye penaltı atışları sonucunda alınan mağlubiyetin ardından Messi kısa bir süreliğine yıkılmış bir halde futbolu bıraktı. "Milli takım benim için bitti" dedi. Ama aslında o zaman bitmemişti; Messi geri döndü ve hikâye yavaş yavaş değişti.

    Lionel Scaloni'nin yönetiminde Arjantin, kaptanının etrafında bir takım kurdu ama tamamen ona bağımlı hale gelmedi; yaşı ilerlemiş 10 numaralı formanın sahibini enerji, atılganlık ve kolektif bağlılıkla kuşattı. Bunlar da onun dehasının serpilmesine olanak tanıyan etkenler oldu.

    Dönüm noktası, Arjantin'in Maracana Stadı'nda Brezilya'yı yendiği 2021 Copa America'da geldi. Bu, Messi'ye A Millî Takım'la ilk büyük uluslararası kupasını kazandırdı.

    Raporda şöyle devam edildi: "Sonra 18 ay sonra Dünya Kupası geldi. Messi, Katar'da muhteşemdi; goller, kritik asistler ve ilham dolu anlar sundu. Bu sırada Arjantin, açılış maçında Suudi Arabistan'a karşı aldığı şok yenilgiden toparlanarak finale yükseldi. Fransa karşısında iki gol attı, ardından penaltı atışlarında da golünü kaydetti ve nihayet, tüm zamanların en büyük futbolcularının yanında ya da üstünde yer alma iddiasında eksik kalan parça olan o kupayı kaldırdı. Arjantin açısından da bu şampiyonluk, Messi'nin dönüşümünü tamamladı."

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  • Utangaç bir genç: Maradona karşılaştırmaları hiç bitmedi, ama!

    On üç yaşında Rosario'dan ayrılıp Barcelona'ya giden, ülkesinde zaman zaman Arjantinli olmaktan çok Katalan olarak resmedilen o utangaç genç, milli takımın tartışmasız kaptanı hâline geldi.

    Geçmiş başarısızlıkların gözyaşları ve hayal kırıklıkları şarkılara, duvar resimlerine ve kutlamalara dönüştü. Maradona ile yapılan kıyaslamalar ortadan kalkmadı, ancak artık aynı suçlayıcı ağırlığı taşımıyordu. Messi, Arjantin'in Messi'si oldu. O anda durabilirdi. Ama oynamaya devam etti, Paris Saint-Germain'den Inter Miami'ye geçti ve son bir Dünya Kupası denemesine girişmeden önce, 2024'te Arjantin'in Copa America unvanını korumasına yardımcı oldu.

    2026'ya gelindiğinde, savunmacıları çaresiz bırakan patlayıcı hızı kaçınılmaz olarak geriledi, ama o buna uyum sağladı. Daha çok yürür, daha çok bekler ve anlarını seçer oldu; çevresindeki daha genç bacaklar çalışırken enerjisini korudu. Yine de temel özellikleri baki kaldı: alanları algılama, pas isabeti ve tek bir dokunuşla maçı değiştirme yeteneği. Buna karşılık, Arjantin de onunla birlikte değişti.

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  • Deneyimli bir takım: Mücadelenin ustaları

    19 Temmuz finaline ulaşan bu takım, artık kurtarılmak için Messi'ye bakan bir oyuncular topluluğu değildi. Aksine, mücadelelerle bilenmiş, kazanmaya alışmış ve kaptanının yanında yıllarca oynayarak şekillenmiş deneyimli bir takım haline gelmişti.

    Bu gelişim, Messi'ye uluslararası kariyerini bir zamanlar mümkün göründüğünden çok daha ileriye taşıma ve oyunu kendi şartlarıyla bırakma imkânı verdi. Rakamları onu uluslararası futbolun devleri arasına yerleştiriyor, ancak istatistikler tek başına onun beklentilerden reddedilişe, ardından hüzünden tutkuya uzanan yolculuğunun hikâyesini anlatmıyor. Yıllarca her yenilgi, onu Maradona'dan ayıran şeyin bir kanıtı olarak sunuldu.

    Ama sonunda bu tartışma büyük ölçüde önemini yitirdi. Biri Arjantin'i 1986'da Dünya Kupası'na taşıdı. Diğeri ise yıllarca uğraştıktan sonra bunu 2022'de başardı, ardından dört yıl sonra geri dönerek ülkesini bir başka kupaya çok kısa bir mesafeye kadar götürdü. Milli takımdan, Arjantin futbol tarihinde belirleyici bir rol oynamış bir adam olarak ayrılıyor.