Ajans Reuters, Messi'nin dolu dolu geçen kariyerine ışık tutan bir haber yayımladı. Haberde, Altın Top ödülünü kazanma rekorunun sahibi (sekiz kez) olan Messi'nin artık bir Dünya Kupası şampiyonu ve iki kez Copa America şampiyonu olarak, ayrıca Diego Maradona'nın devasa gölgesinden çıkarak tamamen kendine ait bir Arjantin mirası yaratan adam olarak futbolu bıraktığı belirtildi.

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında alınan yenilgi, Messi'yi kusursuz bir vedadan ve ikinci kez dünya şampiyonu olma fırsatından mahrum bıraktı. Ancak Barcelona'yı, Arjantin'i ve modern futbolun kendisini değiştiren bir kariyerin ardından, onun kanıtlaması gereken pek az şey kalmıştı.

Dört yıl önce Katar'da, kariyeri boyunca peşinden koştuğu kupayı, turnuvada yedi gol ve Fransa'ya karşı oynanan finalde iki gol attıktan sonra havaya kaldırmıştı; ardından Arjantin penaltı atışlarıyla kazanmıştı. Bu, olağanüstü bir kariyerin taçlandığı an ve aynı zamanda futboldaki en ikna edici azim hikâyelerinden birinin doruk noktasıydı. Barcelona ile elde ettiği tüm başarılara rağmen, dehasının ona mevcut tüm büyük bireysel ve takım ödüllerini kazandırdığı bu kulüpteki başarılarına karşın, Messi'nin Arjantin forması ile ilişkisi yıllarca başardıklarından çok başaramadıklarıyla tanımlandı: Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası finaline ulaşmış, ardından Arjantin uzatmalar sonrasında Almanya'ya kaybetmiş, daha sonra 2015 ve 2016'da art arda kaybedilen iki Copa America finali, uluslararası zaferin elinden kayıp gidebileceği duygusunu derinleştirmişti.

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