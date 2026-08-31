Bu yenilgilerden ikincisinin, Şili'ye penaltı atışları sonucunda alınan mağlubiyetin ardından Messi kısa bir süreliğine yıkılmış bir halde futbolu bıraktı. "Milli takım benim için bitti" dedi. Ama aslında o zaman bitmemişti; Messi geri döndü ve hikâye yavaş yavaş değişti.
Lionel Scaloni'nin yönetiminde Arjantin, kaptanının etrafında bir takım kurdu ama tamamen ona bağımlı hale gelmedi; yaşı ilerlemiş 10 numaralı formanın sahibini enerji, atılganlık ve kolektif bağlılıkla kuşattı. Bunlar da onun dehasının serpilmesine olanak tanıyan etkenler oldu.
Dönüm noktası, Arjantin'in Maracana Stadı'nda Brezilya'yı yendiği 2021 Copa America'da geldi. Bu, Messi'ye A Millî Takım'la ilk büyük uluslararası kupasını kazandırdı.
Raporda şöyle devam edildi: "Sonra 18 ay sonra Dünya Kupası geldi. Messi, Katar'da muhteşemdi; goller, kritik asistler ve ilham dolu anlar sundu. Bu sırada Arjantin, açılış maçında Suudi Arabistan'a karşı aldığı şok yenilgiden toparlanarak finale yükseldi. Fransa karşısında iki gol attı, ardından penaltı atışlarında da golünü kaydetti ve nihayet, tüm zamanların en büyük futbolcularının yanında ya da üstünde yer alma iddiasında eksik kalan parça olan o kupayı kaldırdı. Arjantin açısından da bu şampiyonluk, Messi'nin dönüşümünü tamamladı."
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