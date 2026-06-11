Açılış maçında beklenen rakamlar... Ochoa, Ronaldo ve Messi'den önce tarihi bir başarıya imza atacak mı?

2026 Dünya Kupası, bugün Perşembe akşamı Meksika'nın başkenti Mexico City'deki ünlü Azteca Stadyumu'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak merakla beklenen maçla başlayacak. Bu maç, ilk kez 48 takımın katılımıyla ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tarihindeki en büyük edisyonun başlangıcını işaret ediyor.

Dünya Kupası tarihiyle en yakından ilişkili stadyumlardan birinde oynanacak açılış maçını 80 binden fazla seyircinin izlemesi bekleniyor. Azteca Stadyumu, 1986 turnuvasında turnuva tarihinin en yüksek seyirci sayılarından ikisine tanık olmuştu. O turnuvada Meksika'nın Paraguay ve ve finalde Arjantin ile Batı Almanya arasındaki maçta seyirci sayısı 114 bini aşmıştı.

Açılış maçının önemi sadece turnuvanın başlamasıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda oyuncular ve teknik direktörler açısından da birçok yeni rekorun kırılmasına sahne olabilir.