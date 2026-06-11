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Açılış maçında beklenen rakamlar... Ochoa, Ronaldo ve Messi'den önce tarihi bir başarıya imza atacak mı?

FEATURES
Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
G. Ochoa
G. Mora
C. Ronaldo
L. Messi
H. Broos
Meksika
Güney Afrika
Portekiz
Arjantin
Belçika

Meksika'nın yetenekli oyuncusu Pelé'nin izinden gidiyor... Güney Afrika teknik direktörünün geçici rekoru

2026 Dünya Kupası, bugün Perşembe akşamı Meksika'nın başkenti Mexico City'deki ünlü Azteca Stadyumu'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak merakla beklenen maçla başlayacak. Bu maç, ilk kez 48 takımın katılımıyla ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tarihindeki en büyük edisyonun başlangıcını işaret ediyor.

Dünya Kupası tarihiyle en yakından ilişkili stadyumlardan birinde oynanacak açılış maçını 80 binden fazla seyircinin izlemesi bekleniyor. Azteca Stadyumu, 1986 turnuvasında turnuva tarihinin en yüksek seyirci sayılarından ikisine tanık olmuştu. O turnuvada Meksika'nın Paraguay ve ve finalde Arjantin ile Batı Almanya arasındaki maçta seyirci sayısı 114 bini aşmıştı.

Açılış maçının önemi sadece turnuvanın başlamasıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda oyuncular ve teknik direktörler açısından da birçok yeni rekorun kırılmasına sahne olabilir.

  • Gilberto Mora tarihle randevuda

    Gözler, 2026 Dünya Kupası'nın en genç oyuncusu olan Meksikalı yükselen yıldız Gilberto Mora'ya çevrilmiş durumda. "Squawka" ağının istatistiklerine göre, Güney Afrika karşısında sahaya çıkması halinde, 17 yaş 240 gün ile Dünya Kupası'nda maç oynayan en genç altıncı oyuncu olarak tarihe geçecek.

    Mora, futbol efsanelerinin yer aldığı tarihi bir listeye katılacak. Bu listenin başında, Dünya Kupası'nda oynayan en genç oyuncu rekorunu hala elinde tutan Brezilyalı Pele yer alıyor. Onu, Kamerunlu Samuel Eto'o, Kuzey İrlandalı Norman Whiteside ve dünya sahnesine erken yaşta adım atan diğer yıldızlar izliyor.

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  • Ochoa, eşi benzeri görülmemiş bir başarı peşinde

    Maçta, tecrübeli Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa’nın tarihi bir başarıya imza atması da bekleniyor. Ochoa, Dünya Kupası tarihinde turnuvanın 6 farklı edisyonunda forma giyen ilk oyuncu olma şansına sahip.

    Her ne kadar ilk 11'de yer alacağı kesin olmasa da, bu maçta forma giymesi halinde, önümüzdeki haftalarda 6. Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan Arjantinli Lionel Messi ve Portekizli Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak tarihi bir rekor kırmış olacak.

  • Meksika, kendi sahasında yeni bir başlangıç arıyor

    Meksika, 1970 ve 1986'dan sonra tarihte Dünya Kupası finallerine 3 kez ev sahipliği yapan ilk ülke olarak turnuvaya yüksek bir moralle giriyor.

    Meksika milli takımı, Dünya Kupası'na 18. kez katılarak, turnuva tarihinin en çok katılan beşinci milli takımı oldu. Tecrübeli teknik direktör Javier Aguirre ise, 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana "El Tri"yi takip eden çeyrek final engelini aşmak için takımı yönetmeye çalışıyor.

    Meksika milli takımı, açılış maçlarında da dikkat çekici bir sicile sahip. Son 7 Dünya Kupası açılış maçında hiç yenilgi almayan takım, bu maçların 5'inde galip geldi.

    Tarih de ev sahibi takıma açık bir avantaj sağlıyor. Dünya Kupası'nda ev sahibi takımlar açılış maçlarını sadece bir kez kaybetti; bu da Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nın açılışında Ekvador'a yenildiği maçtı.

  • Güney Afrika uzun bir aradan sonra geri dönüyor

    Buna karşılık, Güney Afrika, 2010 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvadan bu yana 16 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na geri dönüyor.

    "Bafana Bafana" takımı daha önce 1998, 2002 ve 2010 yıllarında 3 Dünya Kupası'na katılmıştı, ancak hiçbirinde grup aşamasını geçmeyi başaramadı. Bu nedenle, Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti'nin de yer aldığı gruptan çıkma şansını artırmak için ev sahibi takım karşısında erken bir sürpriz yapmayı umuyor.

  • Açılış gecesinde antrenörler rekor kırdı

    Rekorlar sadece oyunculara ait olmayacak; Güney Afrika’nın Belçikalı teknik direktörü Hugo Broos, 74 yaşında Dünya Kupası tarihinde bir maçı yöneten en yaşlı teknik direktör olacak.

    Ancak bu rekor uzun sürmeyecek, çünkü sadece birkaç saat sonra, ondan yaklaşık 7 ay daha yaşlı olan Çek Cumhuriyeti teknik direktörü Miroslav Koubek, aynı turda ülkesinin milli takımını Güney Kore karşısında yöneterek bu rekoru geçecek.

    Buna rağmen, yeni rekor sadece birkaç gün sürecek. Tecrübeli Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, 78 yaşında Curacao milli takımını Almanya karşısında yöneterek bu rekoru yeniden kırmaya hazırlanıyor ve Dünya Kupası tarihindeki en yaşlı teknik direktör olacak.

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