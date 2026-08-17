Bir basın raporu, Real Madrid'in Rodri Hernandez ile anlaşma sağlamadaki başarısızlığının ardındaki çarpıcı perde arkasını ortaya çıkardı. Manchester City orta saha oyuncusu çocukluğundan beri kraliyet formasını giymeyi hayal etmesine rağmen, Barcelona transferi kendi lehine sonuçlandırdı.
Marca gazetesinin yayımladığı rapora göre, Rodri yıllardır Real Madrid için oynama fırsatını bekliyordu; ancak olaylar iki kez farklı bir yönde gelişti. İlki, Atletico Madrid'den Manchester City'ye ayrıldığı 2019 yılında, ikincisi ise Barcelona'ya transfer olmayı tercih ettiği 2026 yazında yaşandı.