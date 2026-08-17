"Marca", Rodri'nin Atletico Madrid'de oynadığı dönemde, Manchester City'ye transfer olmadan önce son ana kadar Real Madrid'den bir teklif beklediğini, ancak Kraliyet Kulübü'nün o dönemde Toni Kroos, Luka Modric ve Casemiro'dan oluşan üçlüye sahip olduğu için harekete geçmediğini, sonunda oyuncunun serbest kalma bedelini aktive ederek Pep Guardiola'nın takımına katılmaya karar verdiğini açıkladı.

Raporda, Guardiola'nın İspanyol orta saha oyuncusunun en iyi versiyonunu ortaya çıkarmayı başarmasının ardından bu adımın kariyerindeki en büyük dönüm noktası olduğu vurgulandı.