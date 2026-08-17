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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Açıklanmayan bomba: Rodri'nin Real Madrid'den Barcelona'ya geçişinin tam hikayesi

FEATURES
Rodri
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Elche - Barcelona
Elche
Barcelona
İspanya

Real Madrid haklı mıydı?

Bir basın raporu, Real Madrid'in Rodri Hernandez ile anlaşma sağlamadaki başarısızlığının ardındaki çarpıcı perde arkasını ortaya çıkardı. Manchester City orta saha oyuncusu çocukluğundan beri kraliyet formasını giymeyi hayal etmesine rağmen, Barcelona transferi kendi lehine sonuçlandırdı.

 Marca gazetesinin yayımladığı rapora göre, Rodri yıllardır Real Madrid için oynama fırsatını bekliyordu; ancak olaylar iki kez farklı bir yönde gelişti. İlki, Atletico Madrid'den Manchester City'ye ayrıldığı 2019 yılında, ikincisi ise Barcelona'ya transfer olmayı tercih ettiği 2026 yazında yaşandı.

  • 2019'dan beri kaçırılan bir fırsat

    "Marca", Rodri'nin Atletico Madrid'de oynadığı dönemde, Manchester City'ye transfer olmadan önce son ana kadar Real Madrid'den bir teklif beklediğini, ancak Kraliyet Kulübü'nün o dönemde Toni Kroos, Luka Modric ve Casemiro'dan oluşan üçlüye sahip olduğu için harekete geçmediğini, sonunda oyuncunun serbest kalma bedelini aktive ederek Pep Guardiola'nın takımına katılmaya karar verdiğini açıkladı.

    Raporda, Guardiola'nın İspanyol orta saha oyuncusunun en iyi versiyonunu ortaya çıkarmayı başarmasının ardından bu adımın kariyerindeki en büyük dönüm noktası olduğu vurgulandı.

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  • Real Madrid ikna olmamıştı

    Real Madrid taraftarlarının bu yaz Rodri ile anlaşma talep etmesine rağmen, "Marca"ya göre kulüp yönetimi transferi tamamlama konusunda tamamen ikna olmuş değildi.

    Raporda, oyuncunun Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından durumun değiştiği, sözleşmesinin son yılına girmesi ve Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılmasıyla birlikte kendisiyle anlaşmanın gerçek bir fırsat haline geldiği, ancak bu hamlenin geç ve tam bir ikna olmadan geldiği ve oyuncunun da bunu hissettiği belirtildi.

  • Bomba

    "Marca", Valdebebas'ın kulislerinde yetkililerin dile getirdiği bir bombayı ortaya çıkardı: "Rodri topun temposunu çok fazla düşürüyor ve bizim aradığımız bu değil."

    Raporda ayrıca, Rodri Dünya Kupası'nı turnuvanın tek bir edisyonunda en fazla pas tamamlayan oyuncu olarak rekor kırarak, yüzde 93'ün üzerinde bir başarı oranıyla bitirmesine rağmen, Real Madrid yetkililerinin daha dinamik ve güçlü bir orta saha oyuncusu aradığı belirtildi.

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  • Pazarlık yönteminde büyük farklılık

    Gazete, Florentino Perez ve Jose Angel Sanchez'in Rodri ile temas kurduğunu, ancak Real Madrid'in alışılmış büyük transferlerinin aksine işin bu noktada kaldığını doğruladı.

    Buna karşılık Barcelona, oyuncuyu ikna etmek için tüm unsurlarını seferber etti. Deco, kulüp başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Hansi Flick ile birlikte takımın çok sayıda oyuncusu kendisiyle temasa geçti; bu da Katalan kulübünün onu kadrosuna katma isteğinin ne denli güçlü olduğunu açıkça ortaya koyan bir mesajdı.

  • Para sebep değildi

    "Marca", aradaki farkın maddi olmadığının altını çizdi; zira Real Madrid ve Barcelona'nın sunduğu teklifler birbirine oldukça yakındı.

    Ancak Rodri, Barcelona'nın dünya şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın oyun tarzına benzeyen sportif projesine ikna oldu. Ayrıca takımın istikrarlı bir yapıya ve net bir kimliğe sahip olduğunu gördü. Buna karşılık Real Madrid'in projesinin hâlâ bir istikrarsızlık döneminden geçtiğini değerlendirdi ve bu durum, otuz yaşındaki bir oyuncuya uygun düşmedi.

  • Bir arama ve 5 girişim

    "Marca", raporunu Rodri'nin nihai kararını verdikten sonra José Ángel Sánchez ile temasa geçtiğini ve müzakerelerdeki saygılı tutumu için Real Madrid yönetimine teşekkür ettiğini belirterek noktaladı. Ardından Barcelona'nın Manchester City ile nihai bir anlaşmaya varmasını beklediği, İngiliz kulübünün transferi tamamlamayı kabul etmesinden önce ise bu anlaşmanın beş girişim gerektirdiği ifade edildi.

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