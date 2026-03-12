Açıklandı: Vinicius Junior, Man City'ye karşı pahalıya mal olan penaltıdan hemen önce Federico Valverde'ye Real Madrid'in penaltısını atmak isteyip istemediğini sordu

Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra konuşan Uruguaylı yıldız, bu konuşmanın sahada gerçekleştiğini doğruladı. Valverde, TNT Sports'a "Vini Jr bana penaltıyı atmak isteyip istemediğimi sordu" dedi. "Vini, Real Madrid'in efsanelerinden biri, çok iyi bir arkadaşım. Ben ve diğer takım arkadaşlarım ona penaltıyı atmasını söyledik." Valverde, kaçırılan penaltı hakkında ise "Bu tür şeyler olabilir, futbolun bir parçasıdır" diye ekledi. Bu, Pep Guardiola'nın takımını 22 dakikalık bir sürede attığı muhteşem üç golle parçalayan ve Pirri'den sonra Los Blancos tarihindeki Avrupa kupalarında üç gol atan ikinci orta saha oyuncusu olan bir oyuncunun alçakgönüllülüğünün bir göstergesiydi.