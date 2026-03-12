Getty
Çeviri:
Açıklandı: Vinicius Junior, Man City'ye karşı pahalıya mal olan penaltıdan hemen önce Federico Valverde'ye Real Madrid'in penaltısını atmak isteyip istemediğini sordu
Valverde Madrid'in penaltısını kullanabilirdi.
Dördüncü golü atma fırsatı olmasına rağmen Valverde bu fırsatı geri çevirdi ve sorumluluğu Brezilyalı oyuncuya bıraktı. Vinicius sonunda kendisi adım attı, ancak nispeten zayıf şutu Man City'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma tarafından kurtarıldı. Bu kaçırılan gol, forvet oyuncusunu gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğrattı ve Etihad Stadyumu'ndaki rövanş maçı öncesinde dördüncü golün maçı fiilen bitireceğini bilerek ev sahibi taraftarlardan özür diledi.
- AFP
Valverde penaltı dramasını değerlendiriyor
Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra konuşan Uruguaylı yıldız, bu konuşmanın sahada gerçekleştiğini doğruladı. Valverde, TNT Sports'a "Vini Jr bana penaltıyı atmak isteyip istemediğimi sordu" dedi. "Vini, Real Madrid'in efsanelerinden biri, çok iyi bir arkadaşım. Ben ve diğer takım arkadaşlarım ona penaltıyı atmasını söyledik." Valverde, kaçırılan penaltı hakkında ise "Bu tür şeyler olabilir, futbolun bir parçasıdır" diye ekledi. Bu, Pep Guardiola'nın takımını 22 dakikalık bir sürede attığı muhteşem üç golle parçalayan ve Pirri'den sonra Los Blancos tarihindeki Avrupa kupalarında üç gol atan ikinci orta saha oyuncusu olan bir oyuncunun alçakgönüllülüğünün bir göstergesiydi.
Dünyanın en çok küçümsenen futbolcusu?
Penaltı kaçırılması, o geceki coşkuyu pek azaltmadı. Trent Alexander-Arnold, Valverde'nin zafere yaptığı genel katkıdan dolayı onu övgüyle bahsetti. İngiltere milli takım oyuncusu, Valverde'nin performansından çok etkilendi ve onun şüphesiz dünyadaki "en çok küçümsenen futbolcu" olduğunu söyledi.
- Getty Images Sport
Guardiola zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya
Manchester City, İspanya'nın başkentinde taktiksel olarak üstünlük kurulan maçın ardından, farkı kapatmak için çok zor bir görevle karşı karşıya. Maçın başlarında üstünlük kurmasına rağmen, City, Valverde'nin klinik bitiriciliği ve çalışma temposuna karşı bir çözüm bulamadı. Donnarumma'nın penaltı kurtarışı henüz değerli bir can simidi olabilir, ancak 3-0'lık skor, Guardiola'ya önümüzdeki Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesinde çok az çözüm şansı bırakan Real Madrid'in üstün performansını yansıtıyor.
Reklam