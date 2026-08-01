Forvet oyuncusunun Old Trafford'daki geleceği, Barcelona'daki kiralık döneminin kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmamasının ardından yeniden gündemde. İspanyol devinin Liga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmasına rağmen Katalan kulübü, Newcastle United'dan Anthony Gordon'ı transfer etmeyi tercih etti.

Durum, ayrıca sadece Premier League kulüplerine özel olan 40 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin herhangi bir resmi teklif yapılmadan sona ermesinin ardından daha da karmaşık hale geldi. Manchester United yetkilileri, haftalık 325 bin sterlinlik maaş yükünü azaltmak için oyuncuyu göndermeye hâlâ istekli, ancak hiçbir talip onların belirlediği bonservis bedeline ulaşmadı.

Bu arada oyuncunun teknik ekiple ilişkisi, kendisini A takım kadrosunun dışında bırakan Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından düzeldi. Michael Carrick'in teknik direktör olarak göreve gelmesi ise şimdi ona değerini gösterme fırsatı sundu.