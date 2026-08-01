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Adhe Makayasa

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Açıklandı: Marcus Rashford neden Man Utd'nin Atletico Madrid'e karşı oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında yok?

M. Rashford
M. United
Premier Lig
M. United - Atletico Madrid
Atletico Madrid
Club Friendlies

Marcus Rashford, Dünya Kupası’nın ardından zorunlu dinlenme sürecini tamamlarken Manchester United’ın Stockholm’de Atletico Madrid ile karşılaşacak sezon öncesi kamp kadrosuna alınmadı. Hücum oyuncusu, Kuzey Amerika’da İngiltere’yi temsil etmesinin ardından turnuva sonrası üç haftalık iznini kullanıyor ve bu nedenle hazırlık maçlarının ilk bölümünde forma giyemeyecek.

  • Zorunlu dinlenme araları dönüşü geciktiriyor

    Rashford, Dünya Kupası sonrası zorunlu iznini tamamladığı için bu cumartesi Stockholm'de United'ın Atletico maçını kaçırmak zorunda kaldı. Kurallar gereği oyunculara, İngiltere ile Kuzey Amerika'da oynadıkları son maçın ardından zorunlu üç haftalık bir dinlenme süresi veriliyor. 28 yaşındaki forvet, yeni sezon öncesinde fiziksel kondisyonunu yeniden kazanmak için antrenmanlara dönmeye hazırlanıyor.


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  • Carrick RashfordGetty/Goal

    Rashford'ın geleceği mercek altında

    Forvet oyuncusunun Old Trafford'daki geleceği, Barcelona'daki kiralık döneminin kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmamasının ardından yeniden gündemde. İspanyol devinin Liga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmasına rağmen Katalan kulübü, Newcastle United'dan Anthony Gordon'ı transfer etmeyi tercih etti.

    Durum, ayrıca sadece Premier League kulüplerine özel olan 40 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin herhangi bir resmi teklif yapılmadan sona ermesinin ardından daha da karmaşık hale geldi. Manchester United yetkilileri, haftalık 325 bin sterlinlik maaş yükünü azaltmak için oyuncuyu göndermeye hâlâ istekli, ancak hiçbir talip onların belirlediği bonservis bedeline ulaşmadı.

    Bu arada oyuncunun teknik ekiple ilişkisi, kendisini A takım kadrosunun dışında bırakan Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından düzeldi. Michael Carrick'in teknik direktör olarak göreve gelmesi ise şimdi ona değerini gösterme fırsatı sundu.

  • Maaş yükü ve çıkmaz

    Rashford’ın olası bir ayrılığı için, hem bonservis bedeli hem de oyuncunun Old Trafford’dan ayrılmak adına kişisel maaş beklentileri konusunda önemli tavizler gerekecek. Barca’nın bu transferi kalıcı hâle getirmeme kararı ve yurt içinden sessiz kalan ilgi, kulüp yönetiminin önünde sınırlı seçenek bırakıyor. Bu çıkmazın çözülmesi, United’da mali istikrarın ve soyunma odası uyumunun korunması açısından kritik önem taşıyacak.

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    İrlanda turuna uyum

    Rashford'ın, kulübün İrlanda'daki yaklaşan hazırlık kampı için kısa süre içinde takım arkadaşlarına katılması planlanıyor. 12 Ağustos'ta Dublin'deki Croke Park'ta Leeds United'a karşı oynanacak prestijli hazırlık maçında sahalara dönebilir. Bu karşılaşma, resmi sezon başlangıcı öncesinde Carrick yönetiminde fiziksel olarak ne kadar hazır olduğu ve kadrodaki durumu açısından kritik bir test olacak.

Club Friendlies
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