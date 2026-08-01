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Açıklandı: Marcus Rashford neden Man Utd'nin Atletico Madrid'e karşı oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında yok?
Zorunlu dinlenme araları dönüşü geciktiriyor
Rashford, Dünya Kupası sonrası zorunlu iznini tamamladığı için bu cumartesi Stockholm'de United'ın Atletico maçını kaçırmak zorunda kaldı. Kurallar gereği oyunculara, İngiltere ile Kuzey Amerika'da oynadıkları son maçın ardından zorunlu üç haftalık bir dinlenme süresi veriliyor. 28 yaşındaki forvet, yeni sezon öncesinde fiziksel kondisyonunu yeniden kazanmak için antrenmanlara dönmeye hazırlanıyor.
- Getty/Goal
Rashford'ın geleceği mercek altında
Forvet oyuncusunun Old Trafford'daki geleceği, Barcelona'daki kiralık döneminin kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmamasının ardından yeniden gündemde. İspanyol devinin Liga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmasına rağmen Katalan kulübü, Newcastle United'dan Anthony Gordon'ı transfer etmeyi tercih etti.
Durum, ayrıca sadece Premier League kulüplerine özel olan 40 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin herhangi bir resmi teklif yapılmadan sona ermesinin ardından daha da karmaşık hale geldi. Manchester United yetkilileri, haftalık 325 bin sterlinlik maaş yükünü azaltmak için oyuncuyu göndermeye hâlâ istekli, ancak hiçbir talip onların belirlediği bonservis bedeline ulaşmadı.
Bu arada oyuncunun teknik ekiple ilişkisi, kendisini A takım kadrosunun dışında bırakan Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından düzeldi. Michael Carrick'in teknik direktör olarak göreve gelmesi ise şimdi ona değerini gösterme fırsatı sundu.
Maaş yükü ve çıkmaz
Rashford’ın olası bir ayrılığı için, hem bonservis bedeli hem de oyuncunun Old Trafford’dan ayrılmak adına kişisel maaş beklentileri konusunda önemli tavizler gerekecek. Barca’nın bu transferi kalıcı hâle getirmeme kararı ve yurt içinden sessiz kalan ilgi, kulüp yönetiminin önünde sınırlı seçenek bırakıyor. Bu çıkmazın çözülmesi, United’da mali istikrarın ve soyunma odası uyumunun korunması açısından kritik önem taşıyacak.
- Getty Images Sport
İrlanda turuna uyum
Rashford'ın, kulübün İrlanda'daki yaklaşan hazırlık kampı için kısa süre içinde takım arkadaşlarına katılması planlanıyor. 12 Ağustos'ta Dublin'deki Croke Park'ta Leeds United'a karşı oynanacak prestijli hazırlık maçında sahalara dönebilir. Bu karşılaşma, resmi sezon başlangıcı öncesinde Carrick yönetiminde fiziksel olarak ne kadar hazır olduğu ve kadrodaki durumu açısından kritik bir test olacak.
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