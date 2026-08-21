Bernabeu’daki yayın çıkmazı, Real, La Liga organizatörleri ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasındaki süregelen gerilimin ortasında yaşanıyor. Real Madrid, ticari medya düzenlemeleri de dahil olmak üzere yerel futbol yönetiminin çeşitli yönlerine karşı sert tutumunu sürdürmeye devam ediyor. CTA ise kuralların tüm kulüpler için eşit şekilde geçerli olduğunu savunuyor; bu uygulama, 10. haftadan itibaren daha geniş çapta devreye alınmadan önce açılış haftasında zaten test edilmişti.