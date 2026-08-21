Getty Images Sport
Çeviri:
Açıklandı: La Liga hakemlerinin kararlarını açıklamayacağı tek stadyumun neden Real Madrid'in Santiago Bernabeu'su olacağı
Yayın kuralları erişimi sınırlandırıyor
La Liga, bu sezon hakemlerin kritik kararları maç yayınları sırasında canlı yayında açıklamasına imkân tanıyan yeni bir protokol uygulamaya koydu. Ancak Bernabeu, İspanya'da bu şeffaflık uygulamasının normal şekilde hayata geçirilemediği tek üst düzey stat konumunda. Sport'a göre, Real'in kapsam dışında kalmasının ana nedeni, kulübün yayıncıların stat içinde ne kadar süre bağlantıda kalabileceğine ilişkin katı kısıtlamaları.
- NurPhoto
Hakem kurumu tutumunu netleştirdi
İspanya Hakemler Teknik Komitesi (CTA), yayın girişimiyle ilgili olarak Real’e herhangi bir yasak ya da yaptırım uygulanmadığında ısrar ediyor. Hakem otoritesi, saha içi hakemlerin yalnızca gerekli teknik ve operasyonel imkânların ev sahibi kulüp tarafından sağlandığı durumlarda yayına katılacağını belirtiyor. Bu önlem, hakemleri maçların ana odağı hâline getirmeden tartışmalı kararlar konusunda taraftarlara daha fazla açıklık sağlamayı amaçlıyor.
Daha geniş çaplı gerilimler ilişkileri şekillendiriyor
Bernabeu’daki yayın çıkmazı, Real, La Liga organizatörleri ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasındaki süregelen gerilimin ortasında yaşanıyor. Real Madrid, ticari medya düzenlemeleri de dahil olmak üzere yerel futbol yönetiminin çeşitli yönlerine karşı sert tutumunu sürdürmeye devam ediyor. CTA ise kuralların tüm kulüpler için eşit şekilde geçerli olduğunu savunuyor; bu uygulama, 10. haftadan itibaren daha geniş çapta devreye alınmadan önce açılış haftasında zaten test edilmişti.
- AFP
Yaklaşan maçlar test incelemesi
Real, 2026-27 La Liga sezonuna cumartesi günü Espanyol deplasmanında başlayacak ve ardından sahasında taraftarının önüne çıkacak. Hakem açıklamalarının olmayışı, Jose Mourinho'nun takımının Bernabeu'ya dönüşünde tartışmalı yönetimleri gündemde tutacağı için yoğun inceleme de kaçınılmaz olacak. İspanyol devi, sezonun geri kalanı öncesinde erken ivme yakalamak için açılış maçından maksimum puanla ayrılmaya kararlı olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun