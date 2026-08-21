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Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Açıklandı: La Liga hakemlerinin kararlarını açıklamayacağı tek stadyumun neden Real Madrid'in Santiago Bernabeu'su olacağı

Real Madrid
La Liga

La Liga maçlarında bu sezon tartışmalı pozisyonlara daha fazla açıklık getirmek için hakem açıklamalarına canlı yayında yer verilecek, ancak Real Madrid'in sahası bu konuda tek istisna olacak. Santiago Bernabeu'da uygulanan katı yayın operasyon kuralları nedeniyle hakemler, ligin yeni protokolü kapsamında maç sonrası canlı değerlendirmelere katılamayacak.

  • Yayın kuralları erişimi sınırlandırıyor

    La Liga, bu sezon hakemlerin kritik kararları maç yayınları sırasında canlı yayında açıklamasına imkân tanıyan yeni bir protokol uygulamaya koydu. Ancak Bernabeu, İspanya'da bu şeffaflık uygulamasının normal şekilde hayata geçirilemediği tek üst düzey stat konumunda. Sport'a göre, Real'in kapsam dışında kalmasının ana nedeni, kulübün yayıncıların stat içinde ne kadar süre bağlantıda kalabileceğine ilişkin katı kısıtlamaları.

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    Hakem kurumu tutumunu netleştirdi

    İspanya Hakemler Teknik Komitesi (CTA), yayın girişimiyle ilgili olarak Real’e herhangi bir yasak ya da yaptırım uygulanmadığında ısrar ediyor. Hakem otoritesi, saha içi hakemlerin yalnızca gerekli teknik ve operasyonel imkânların ev sahibi kulüp tarafından sağlandığı durumlarda yayına katılacağını belirtiyor. Bu önlem, hakemleri maçların ana odağı hâline getirmeden tartışmalı kararlar konusunda taraftarlara daha fazla açıklık sağlamayı amaçlıyor.

  • Daha geniş çaplı gerilimler ilişkileri şekillendiriyor

    Bernabeu’daki yayın çıkmazı, Real, La Liga organizatörleri ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasındaki süregelen gerilimin ortasında yaşanıyor. Real Madrid, ticari medya düzenlemeleri de dahil olmak üzere yerel futbol yönetiminin çeşitli yönlerine karşı sert tutumunu sürdürmeye devam ediyor. CTA ise kuralların tüm kulüpler için eşit şekilde geçerli olduğunu savunuyor; bu uygulama, 10. haftadan itibaren daha geniş çapta devreye alınmadan önce açılış haftasında zaten test edilmişti.

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    Yaklaşan maçlar test incelemesi

    Real, 2026-27 La Liga sezonuna cumartesi günü Espanyol deplasmanında başlayacak ve ardından sahasında taraftarının önüne çıkacak. Hakem açıklamalarının olmayışı, Jose Mourinho'nun takımının Bernabeu'ya dönüşünde tartışmalı yönetimleri gündemde tutacağı için yoğun inceleme de kaçınılmaz olacak. İspanyol devi, sezonun geri kalanı öncesinde erken ivme yakalamak için açılış maçından maksimum puanla ayrılmaya kararlı olacak.

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