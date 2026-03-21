Açıklandı: Kobbie Mainoo'nun sözleşme uzatımı öncesinde Manchester United'daki yeni maaşı; orta saha oyuncusunun maaşı dört katına çıkacak
Akademi mezunlarına maddi ödül
Kırmızı Şeytanlar, en değerli oyuncularından birinin uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için hızlı hareket ediyor. talkSPORT’a göre Mainoo’nun, kendisini 2031 yılına kadar Rüyalar Tiyatrosu’nda tutacak bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Önerilen şartlara göre, 20 yaşındaki oyuncunun haftalık kazancı 25.000 sterlinden 120.000 sterlinlik bir temel maaşa çıkacak. Anlaşmanın çeşitli performansla ilgili ek ödemeleri de içermesi bekleniyor. United, oyuncunun hızlı gelişimi devam ederse 2028'de şartlarını yeniden gözden geçirmeyi planlıyor.
Yedek kulübesinden gelen büyük övgü
Carrick, Mainoo'nun son dönemdeki yeniden yükselişinde önemli bir rol oynadı; Amorim döneminde forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncuyu, göreve geldiğinden bu yana oynadığı her maçta ilk 11'de sahaya sürdü. Eski United kaptanı, orta saha oyuncusunun potansiyelinin henüz çok küçük bir kısmını ortaya koyduğuna inanıyor.
Carrick, "Her zaman birçok konuda gelişebilir, öncelikle de yaşının da buna elverişli olduğunu düşünüyorum," dedi. "Önünde gelişip gelişecek çok şey var ve bu çok doğal. Bu, Kobbie için olumsuz bir durum değil, sadece kariyerinde bulunduğu aşama. Umarım gelişip gelişmeye devam edebileceği birçok yönü vardır."
"Bence gerçekten iyi iş çıkardı. Bir süre futbol oynamamışken takıma girip bir dizi maç oynamak ve ritmini bulmak kolay değildir. Bence bunu çok çabuk başardı ve gerçekten doğal bir akış var. Hafta sonu yine çok iyi olduğunu düşündüm. Her şeyi biraz yapan, oyunu kontrol eden ve savunması gerektiğinde savunma yapan bir performans sergiledi ve bu gerçekten etkileyiciydi."
Savunma istikrarı ve milli takım çağrıları
Sözleşme görüşmeleri savunma hattına da uzanıyor; Harry Maguire, 12 aylık uzatma opsiyonlu bir yıllık sözleşme uzatması için görüşmelerde bulunuyor. Mainoo gibi Maguire de Carrick yönetiminde ikinci bir soluk buldu ve teknik direktör değişikliğinden bu yana her maça ilk 11’de başladı. Ancak bu durum yakında değişecek, zira Maguire, Cuma günü Bournemouth’ta oynanan ve 2-2 berabere biten maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olacak.
İki oyuncunun kulüpteki performansı, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in de dikkatinden kaçmadı. Her iki oyuncu da Eylül 2024'ten bu yana ilk kez 35 kişilik Three Lions kadrosuna geri çağrıldı ve böylece yaklaşan Kuzey Amerika Dünya Kupası'nda yer alma şansını yeniden yakaladı.
Şimdi ne olacak?
Cuma günkü sonuç, 31 maçta 55 puan toplayan ve beşinci sıradaki Aston Villa'nın dört puan önünde yer alan Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig sıralamasındaki üçüncü sıradaki konumunu değiştirmedi. Milli takım arası sonrasında Carrick'in takımı ligdeki son yedi maçını oynayacak; ilk rakibi Leeds United olacak, ardından Chelsea ve Brentford gelecek.
Reklam