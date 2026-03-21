Açıklandı: Kobbie Mainoo'nun sözleşme uzatımı öncesinde Manchester United'daki yeni maaşı; orta saha oyuncusunun maaşı dört katına çıkacak

Carrick, Mainoo'nun son dönemdeki yeniden yükselişinde önemli bir rol oynadı; Amorim döneminde forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncuyu, göreve geldiğinden bu yana oynadığı her maçta ilk 11'de sahaya sürdü. Eski United kaptanı, orta saha oyuncusunun potansiyelinin henüz çok küçük bir kısmını ortaya koyduğuna inanıyor.

Carrick, "Her zaman birçok konuda gelişebilir, öncelikle de yaşının da buna elverişli olduğunu düşünüyorum," dedi. "Önünde gelişip gelişecek çok şey var ve bu çok doğal. Bu, Kobbie için olumsuz bir durum değil, sadece kariyerinde bulunduğu aşama. Umarım gelişip gelişmeye devam edebileceği birçok yönü vardır."

"Bence gerçekten iyi iş çıkardı. Bir süre futbol oynamamışken takıma girip bir dizi maç oynamak ve ritmini bulmak kolay değildir. Bence bunu çok çabuk başardı ve gerçekten doğal bir akış var. Hafta sonu yine çok iyi olduğunu düşündüm. Her şeyi biraz yapan, oyunu kontrol eden ve savunması gerektiğinde savunma yapan bir performans sergiledi ve bu gerçekten etkileyiciydi."