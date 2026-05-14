Açıklandı: İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hedefleyen oyuncunun da yer aldığı Premier Lig Sezonun En İyi Oyuncusu ödülüne aday gösterilen sekiz isim

Arsenal’in yirmi yılı aşkın bir süredir ilk lig şampiyonluğuna doğru sürdürdüğü etkileyici yükseliş, aday listelerine de yansımış ve üç Gunners oyuncusu son eleme turuna kalmıştır. Gabriel Magalhaes, David Raya ve Rice, Mikel Arteta’nın takımındaki kilit rolleriyle takdir toplamıştır. Gabriel, ligde en az gol yiyen (26) savunmanın temel direği olurken, Raya ise 18 maçta kalesini gole kapatarak üst üste üçüncü Altın Eldiven ödülünü şimdiden garantilemiştir.

Manchester City'den iki yıldız da adaylar arasında yer alıyor, bunlardan ilki golcü Erling Haaland. Norveçli oyuncu, bu sezon şimdiden 26 gol atarak dört yıl içinde üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü kovalıyor. Ona, Ocak ayında Bournemouth'tan transfer olduktan sonra büyük bir sürpriz yaratan takım arkadaşı Antoine Semenyo eşlik ediyor. Semenyo'nun çok yönlülüğü ve Pep Guardiola yönetiminde gösterdiği ani etki, Cherries ve Etihad arasında bölünmüş bir sezonun ardından ona elitler arasında bir yer kazandırdı.