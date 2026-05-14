Açıklandı: İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hedefleyen oyuncunun da yer aldığı Premier Lig Sezonun En İyi Oyuncusu ödülüne aday gösterilen sekiz isim
Arsenal'in üstünlüğü ve Haaland'ın peşinde
Arsenal’in yirmi yılı aşkın bir süredir ilk lig şampiyonluğuna doğru sürdürdüğü etkileyici yükseliş, aday listelerine de yansımış ve üç Gunners oyuncusu son eleme turuna kalmıştır. Gabriel Magalhaes, David Raya ve Rice, Mikel Arteta’nın takımındaki kilit rolleriyle takdir toplamıştır. Gabriel, ligde en az gol yiyen (26) savunmanın temel direği olurken, Raya ise 18 maçta kalesini gole kapatarak üst üste üçüncü Altın Eldiven ödülünü şimdiden garantilemiştir.
Manchester City'den iki yıldız da adaylar arasında yer alıyor, bunlardan ilki golcü Erling Haaland. Norveçli oyuncu, bu sezon şimdiden 26 gol atarak dört yıl içinde üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü kovalıyor. Ona, Ocak ayında Bournemouth'tan transfer olduktan sonra büyük bir sürpriz yaratan takım arkadaşı Antoine Semenyo eşlik ediyor. Semenyo'nun çok yönlülüğü ve Pep Guardiola yönetiminde gösterdiği ani etki, Cherries ve Etihad arasında bölünmüş bir sezonun ardından ona elitler arasında bir yer kazandırdı.
Fernandes, United'ın yeniden yükselişine öncülük ediyor
Manchester United kaptanı Fernandes, ilham verici bir bireysel performansın ardından yeniden gündeme oturdu. Portekizli usta, 8 gol ve 19 asist kaydetti; bu istatistik, onu şu anda Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin paylaştığı tüm zamanların tek sezon asist rekoruna ulaşmanın eşiğine getiriyor. Onun performansları, United’ın üçüncü sıraya tırmanmasının ve Kırmızı Şeytanlar’ın Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmesinin başlıca itici gücü oldu.
Fernandes'in istikrarlı performansı, Mart ayında rekor kıran altıncı Ayın Oyuncusu ödülünü kazanmasıyla daha da öne çıktı ve Cristiano Ronaldo'nun elinde bulunan kulüp rekoruna eşitledi. Old Trafford'da bir geçiş sezonunda, kaptanın vizyonu ve hassasiyeti tek sabit unsur olarak kaldı ve Avrupa futbolunun en etkili yaratıcı güçlerinden biri olarak değerini kanıtladı.
Gibbs-White, Dünya Kupası'nda iddiasını ortaya koydu
Belki de en dikkat çekici isim, üst üste ikinci kez aday gösterilen Nottingham Forest’tan Gibbs-White’tır. Orta saha oyuncusu, Forest’ı küme düşme hattının dışında tutmak için 13 gol atıp 4 asist yaparak muhteşem bir form sergilemiştir. Golcü kimliği önemli ölçüde gelişmiştir; bu gollerin yedisi Mart ayının başından bu yana gelmiştir ve bunlara Burnley’e karşı attığı muhteşem hat-trick de dahildir.
Bu formu, onu bu yaz yapılacak Dünya Kupası öncesinde İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in radarına soktu. Jude Bellingham ve Phil Foden gibi isimlerin 10 numara pozisyonu için yoğun rekabetine rağmen, Gibbs-White'ın istikrarlı performansı göz ardı edilemez.
Sezonun En İyi Genç Oyuncusu Adayları
Sezonun En İyi Genç Oyuncusu adayları da açıklandı. Adaylar arasında, Lyon'dan transfer olduktan sonra Pep Guardiola'nın takımında büyük bir sürpriz yaratan ve 12 asistle yaratıcılık sıralamasında Bruno Fernandes'in hemen arkasında yer alan Rayan Cherki başı çekiyor. Cherki'ye, muhteşem bir çıkış yakalayan bir diğer Cityzens altyapısı mezunu Nico O'Reilly eşlik ediyor.
Manchester'ın kırmızı tarafında ise Kobbie Mainoo, Michael Carrick'in geçici teknik direktörlüğünde gösterdiği hızlı yükselişin ardından adaylar arasına girdi. Öne çıkan başarıları arasında Liverpool'a karşı attığı galibiyet golü ve yepyeni bir beş yıllık sözleşme bulunuyor.
Andoni Iraola yönetiminde tarihi bir sezon geçiren Bournemouth, listede iki adayla yer alan diğer kulüp. Yaz transferi Eli Junior Kroupi, 12 gol atarak ligi kasıp kavurdu ve 1993-94 sezonundaki Robbie Fowler'dan bu yana ilk sezonunda bu kilometre taşına ulaşan ilk genç oyuncu oldu. Kroupi'ye, Cherries'in orta sahasında göze çarpmayan bir kahraman olan takım arkadaşı Alex Scott eşlik ediyor.