Açıklandı: İngiliz rekoru kıran transfer öncesinde orta saha oyuncusu Elliot Anderson, Manchester City’de ne kadar kazanacak?

Anderson, kulübün geleceğinin temel taşlarından biri olarak kazandığı yeni statüsünü yansıtan, Manchester City ile beş yıllık yüksek ücretli bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. The Athletic'e göre, İngiltere milli takım oyuncusu, Manchester'da kaldığı süre boyunca performansa bağlı tüm primleri hak ederse haftalık 300.000 sterlin civarında bir maaş alacak. Anlaşma ayrıca, sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonunu da içeriyor; bu da onu 2032 yılına kadar şampiyon kulübe bağlı tutacak.

Bu mali paket, orta saha kadrosunu güçlendirmek için en iyi yerli yetenekleri kadrosuna katmaya istekli olan City’nin önemli bir taahhüdünü temsil ediyor. Kilit isimlerin ayrılışını zaten yaşamış olan kulüp yönetimi, göreve gelecek yeni teknik ekibe dünya standartlarında bir orta saha kadrosu sunmaya kararlıydı.



