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Açıklandı: İngiliz rekoru kıran transfer öncesinde orta saha oyuncusu Elliot Anderson, Manchester City’de ne kadar kazanacak?
Etihad’da dev bir sözleşme
Anderson, kulübün geleceğinin temel taşlarından biri olarak kazandığı yeni statüsünü yansıtan, Manchester City ile beş yıllık yüksek ücretli bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. The Athletic'e göre, İngiltere milli takım oyuncusu, Manchester'da kaldığı süre boyunca performansa bağlı tüm primleri hak ederse haftalık 300.000 sterlin civarında bir maaş alacak. Anlaşma ayrıca, sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonunu da içeriyor; bu da onu 2032 yılına kadar şampiyon kulübe bağlı tutacak.
Bu mali paket, orta saha kadrosunu güçlendirmek için en iyi yerli yetenekleri kadrosuna katmaya istekli olan City’nin önemli bir taahhüdünü temsil ediyor. Kilit isimlerin ayrılışını zaten yaşamış olan kulüp yönetimi, göreve gelecek yeni teknik ekibe dünya standartlarında bir orta saha kadrosu sunmaya kararlıydı.
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İngiltere’deki transfer rekorunu kırmak
Anderson'ı kadrosuna katmak için City, anlaşmaya ek ödemeler dahil edilmeksizin 116 milyon sterlin (153 milyon dolar) tutarında sabit bir ücret ödemeyi kabul etti. Bu rakam, City'nin 2021'de Jack Grealish için ödediği 100 milyon sterlinlik kulüp rekorunu aşmakla kalmıyor, aynı zamanda Anderson'ı futbol tarihinin en pahalı İngiliz futbolcusu konumuna da getiriyor.
Forest, yaz transfer dönemi boyunca inanılmaz derecede zorlu bir müzakere ortağı olduğunu kanıtladı. “Tricky Trees” lakaplı takım, İngiliz futbolunda yeni bir rekor oluşturacak bir ücret talep ettiği için daha önce 106 milyon sterlinlik bir teklifi reddetmişti. 2023 yılında Newcastle’dan sadece 35 milyon sterline Forest’a katılan bir oyuncu için bu kâr, East Midlands kulübü açısından olağanüstü bir iş anlamına geliyor.
Dünya Kupası görevi sırasında planlanan tıbbi muayene
Milli takım göreviyle binlerce mil uzakta olmasına rağmen, transfer süreci hızla ilerliyor. The Athletic’in haberine göre, Anderson’a Cuma günü New York’ta sağlık kontrolünden geçmesi için izin verildi; bu sırada oyuncu İngiltere milli takım kadrosunda kalmaya devam edecek. Üç Aslanlar şu anda MetLife Stadyumu’nda Panama ile oynayacakları Dünya Kupası maçı için hazırlanıyor, ancak oyuncu Etihad’a transferinin formalitelerini tamamlamak üzere kısa bir ara verecek.
Anderson, Thomas Tuchel’in takımında ABD’de göze çarpan bir performans sergiledi ve Hırvatistan ile Gana’ya karşı oynanan her iki grup maçında da ilk 11’de yer aldı. Yıldırım gibi yükselişi, onu bu yaz Avrupa’nın en çok aranan orta saha oyuncularından biri haline getirdi. Manchester United, artan maliyetler nedeniyle yarıştan çekilmesinin ardından City, rakiplerini geride bırakmak için hızlı bir hamle yaptı.
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City’nin makine dairesinde efsanelerin yerini alan isimler
Anderson’ın transferi, City’nin Pep Guardiola sonrası döneme hazırlanırken yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin bir parçasıdır. Bernardo Silva’nın kısa süre önce Real Madrid’e transfer olmasıyla birlikte kulüp, hücum hattında taze bir enerji ve yaratıcılığa acil ihtiyaç duyduğunu belirlemiştir. Anderson’ın, Forest formasıyla ligin her maçında forma giydiği 2025-26 sezonundaki istatistikleri, yüksek baskı altındaki bir ortama uyum sağlamak için gerekli dayanıklılığa ve kaliteye sahip olduğunu göstermektedir.
Ancak City’nin transfer çalışmaları bununla sınırlı kalmayabilir; haberlere göre kulüp, 200 milyon sterlinlik potansiyel orta saha takviyesi kapsamında Sandro Tonali’yi de takip ediyor. Şu an için öncelik Anderson’da ve resmi tanıtımının, İngiltere’nin Dünya Kupası maçlarını tamamlamasının hemen ardından yapılması bekleniyor. Kulüp yeni bir döneme geçerken, tarihin en pahalı İngiliz oyuncusunu kadrosuna katması, iç sahadaki hakimiyetini yeniden kurma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koyuyor.