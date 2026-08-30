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Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Açıklandı: Harry Maguire'ın elle oynamasına rağmen Manchester United'ın Ipswich Town karşısındaki ikinci golü neden iptal edilmedi?

H. Maguire
M. United
M. United - Ipswich Town
Ipswich Town
Premier Lig

Harry Maguire, Manchester United'ın pazar günü Premier League'de aldığı farklı galibiyet sırasında son derece tartışmalı bir pozisyonda yer aldı. Savunma oyuncusu, sonunda kendi kalesine gelen golden önce topa elle müdahale etti ve bu durum taraftarlar ile yorumcular arasında geniş çaplı tartışma başlattı. Ancak VAR, atağın söz konusu bölümünü inceledi ve mevcut elle oynama kurallarındaki benzersiz bir boşluk nedeniyle golü geçerli saydı.

  • Old Trafford'da tartışmalı bir an

    Manchester United, 2026/27 sezonundaki ilk puanlarını Ipswich Town karşısında aldığı rahat 5-2'lik galibiyetle hanesine yazdırdı, ancak maça damga vuran olay tartışmalı bir hakem kararı oldu.

    The Independent'ın haberine göre Maguire, kritik öneme sahip ikinci golün başlangıcında topa eliyle müdahale etmiş gibi göründü. Savunma oyuncusu, topu koluyla kontrol ettikten sonra şutunu çekti ve top Jacob Greaves'e çarpıp ağlara gitti.

    Birçok kişi golün hemen iptal edilmesini bekliyordu. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem golü ev sahibi ekibe verdi; bu da stadyumda büyük bir kafa karışıklığına yol açarken kuralların tam olarak nasıl uygulandığına dair soruları da beraberinde getirdi.

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  • Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Premier League'den resmî açıklama

    Olayın ardından Premier League maç merkezi, kararın arkasındaki kesin gerekçeyi netleştirmek için kısa süre içinde bir açıklama yayımladı. Yetkililer, Maguire'ın golü doğrudan kendisinin atmadığı gerekçesiyle, kazara elle oynamanın mevcut kurallar çerçevesinde cezalandırılamayacağına hükmetti.

    Maç merkezi şu ifadeleri kullandı: "Hakemin Manchester United lehine verdiği gol kararı VAR tarafından incelendi ve onaylandı; çünkü Maguire'ın kazara elle oynamasının ardından doğrudan golü atan oyuncu olmadığı değerlendirildi." VAR ise şunu ekledi: "Bu bir kendi kalesine gol ve kazara elle oynama cezalandırılabilir değil, bu yüzden golü vermenizi tavsiye ediyoruz."

  • Hentboldaki özel kuralları analiz etmek

    Oyunun kuralları, bir oyuncunun topu eli veya kolundan doğrudan rakip kaleye göndererek ya da top eline veya koluna değdikten hemen sonra gol atması halinde ihlal yaptığını belirtir.

    Ancak golün geçerli sayılmasını sağlayan hafifletici unsurlar vardı. Kurallar, golün hemen gelmemesi, bir takım arkadaşı tarafından atılması ya da bir kendi kalesine golle sonuçlanması halinde istisnaları netleştiriyor. İlgili ifade, “Top kaleye girmiyor; ancak bir savunmacının aksiyonu bir ‘kendi kalesine gole’ yol açıyor” durumunda bunun bir ihlal olmadığını belirtiyor. Gary Neville, yaşanan olayın ardından bu kuralın gözden geçirilmesi gerektiğini kabul etti.

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  • Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester United için ileriye doğru bir adım

    Manchester United, Bruno Fernandes'in hat-trick'ini tamamlaması ve Bryan Mbeumo'nun beşinci golü eklemesiyle büyük ölçüde şekillenen bu net galibiyetle artık kritik bir ivme yakaladı. Kulüp, bu hücum formunu yaklaşan Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçlarına taşımayı hedefleyecek. Bu arada, hakem kurumları da gelecek haftaki maçlar öncesinde kazara elle oynama kuralının ifadelerinin gözden geçirilmesi için kulüplerden daha fazla baskı görebilir.

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