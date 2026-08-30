Oyunun kuralları, bir oyuncunun topu eli veya kolundan doğrudan rakip kaleye göndererek ya da top eline veya koluna değdikten hemen sonra gol atması halinde ihlal yaptığını belirtir.

Ancak golün geçerli sayılmasını sağlayan hafifletici unsurlar vardı. Kurallar, golün hemen gelmemesi, bir takım arkadaşı tarafından atılması ya da bir kendi kalesine golle sonuçlanması halinde istisnaları netleştiriyor. İlgili ifade, “Top kaleye girmiyor; ancak bir savunmacının aksiyonu bir ‘kendi kalesine gole’ yol açıyor” durumunda bunun bir ihlal olmadığını belirtiyor. Gary Neville, yaşanan olayın ardından bu kuralın gözden geçirilmesi gerektiğini kabul etti.