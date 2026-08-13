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Açıklandı: Fulham, Costa del Sol Trophy'de Malaga'ya karşı penaltı atışlarını neden hükmen kaybetti?
Fulham, sezon öncesi penaltı atışlarını kaybetti
Fulham, çarşamba gecesi La Rosaleda Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçının 2-2 berabere bitmesinin ardından, Malaga'ya karşı galibi belirleyecek penaltı atışlarına şaşırtıcı şekilde katılmayı reddetti. Sezon öncesi hazırlık karşılaşması La Rosaleda Stadyumu'nda 2-2 eşitlikle sona erdi. Fulham'ın bu ani kararı, maç sözleşmesinde penaltı atışlarına ilişkin bir madde bulunmaması ve İngiltere'ye dönüş uçuş programının son derece sıkışık olması nedeniyle alındı. Bu ret, organizatörleri 36. kez düzenlenen kupayı tek bir penaltı bile kullanılmadan doğrudan ev sahibi takıma vermek zorunda bıraktı.
- ZUMA Press Wire
Seyahat planları kafa karışıklığına yol açtı
Karışıklık, Malaga'nın ikinci yarının son anlarında penaltı noktasından bulduğu geç beraberlik golüyle başladı; Eneko Jauregi, elle oynama ihlalinin ardından ağları havalandırdı. Malaga kulübü yetkililerinin doğrulamasına göre, İngiliz ekip dostluk maçı için yapılan ilk anlaşmada penaltı atışlarının yer almadığını savundu. Ayrıca maçın uzaması, Londra'ya dönüş uçuşları için doğrudan havaalanına gitmeleri gerektiğinden konuk ekibin sıkışık seyahat programını aksatma riski taşıyordu.
Arbeloa kaosun ortasında görevden alındı
Hakemin bir kararına sert şekilde itiraz eden Fulham'ın yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılınca kenarda tansiyon yükseldi. Son düdüğün ardından Fulham oyuncuları birkaç dakika boyunca maçın hakemleriyle görüştü, ardından da 17.179 ev sahibi taraftarın yuhalamaları eşliğinde soyunma odasına gitti. Bu karar, Malaga'nın finali penaltı atışlarına taşımak zorunda kalmadan kupayı kaldırdığı ender görüntülerden birini ortaya çıkardı.
- ZUMA Press Wire
Chelsea'nin açılış maçı, hazır olup olmadığını test ediyor
İspanya'daki bu sezon öncesi karşılaşma, Arbeloa'nın rekabetçi sezon öncesinde takımının taktik yapısını geliştirmesi için kritik bir değerlendirme niteliği taşıyor. Fulham, tüm odağını yeniden yurt içi maçlara çevirmeden önce sezon öncesindeki son hazırlık maçında Almanya ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Fulham'ın taktik ve mental açıdan ne kadar hazır olduğuna dair asıl sınav ise, Ağustos sonlarında Premier League sezonunu Batı Londra'daki rakibi Chelsea karşısında açtığında verilecek.
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