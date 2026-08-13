İspanya'daki bu sezon öncesi karşılaşma, Arbeloa'nın rekabetçi sezon öncesinde takımının taktik yapısını geliştirmesi için kritik bir değerlendirme niteliği taşıyor. Fulham, tüm odağını yeniden yurt içi maçlara çevirmeden önce sezon öncesindeki son hazırlık maçında Almanya ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Fulham'ın taktik ve mental açıdan ne kadar hazır olduğuna dair asıl sınav ise, Ağustos sonlarında Premier League sezonunu Batı Londra'daki rakibi Chelsea karşısında açtığında verilecek.