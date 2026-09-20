Mark Pain
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Açıklandı: Declan Rice, Arsenal'ın Brighton karşısında aldığı küçük düşürücü yenilgide Malick Yalcouye'ye TEKME attığı için neden kırmızı kart görmedi?
Rice, Amex'te geç ihraçtan kurtuldu
Arsenal bu cumartesi güney kıyısında 3-0’lık ağır bir yenilgi aldı ve sezona yaptığı kusursuz başlangıcı kaybetti. Pascal Gross, Charalampos Kostoulas ve Chema Andres’in golleri Brighton’a rahat bir galibiyet getirirken, Manchester City’nin de Premier League zirvesinde Arsenal’ı geride bırakmasına olanak sağladı.
Karşılaşmanın son anlarında Arsenal’ın yaşadığı hayal kırıklığı taştı. Rice, Yalcouye’ye sert şekilde çıkıştı ve hakem Darren England sarı kart gösterdi. Brighton oyuncuları kırmızı kart için sert itirazlarda bulundu, ancak VAR hakemi Timothy Wood’un pozisyonu incelediği ve sahadaki kararı daha ağır bir cezaya çevirmemeyi tercih ettiği bildirildi.
- Crystal Pix
VAR tartışmalı kararı açıkladı
Maçın ardından Premier League, Rice'ın sahada kalmasını sağlayan hakemlik sürecine dair açıklama yaptı. talkSPORT'a göre VAR, orta sahanın hareketlerinin kırmızı kartlık bir ihlal kriterlerini karşılamadığına karar verdi.
İnceleme, pozisyonun şiddetli hareket olarak sınıflandırılması için gerekli sertliği taşımadığı sonucuna vardı. Bunun yerine hakemler, geç gelen tekmeyi "en iyi ihtimalle çocukça" olarak değerlendirdi ve ilk sarı kart kararını korudu.
Bu karar, taraftar kitlesinin bir bölümünü internette hayal kırıklığına uğrattı. Çok sayıda taraftar, sadece bir hafta önce Phil Foden'ın Bruno Fernandes'a benzer bir müdahalesi sonrası oyundan atıldığı son Manchester derbisiyle doğrudan kıyaslama yaptı.
Shearer, büyüyen trendin ortasında kararı savundu
Yorumcular büyük ölçüde hakemlerin kararına katıldı ve geç gelen tekmeyi kötü niyetli bir saldırıdan ziyade küçük bir sportmenlik dışı hareket olarak değerlendirdi. BBC Match of the Day'de konuşan eski Premier League forveti Alan Shearer, İngiltere'nin bu durumu ele alış biçimini destekledi.
"Bu, Declan Rice'ın yaşadığı hayal kırıklığıydı. Yalcouye ona orada küçük bir itme yapıyor ve bence hakem bu pozisyonda doğru kararı veriyor. Ona sarı kart gösteriyor," diye açıkladı Shearer. "Bence çok agresif değildi, ona hışımla saldırmadı, bu yüzden hakemin doğru karar verdiğini düşünüyorum, ama bir bakıma Arsenal'in gününü özetledi."
Ancak bu gerilim anı, Rice'ın son dönemdeki performanslarında tekrar eden bir temaya işaret ediyor. Arsenal'in Chelsea karşısında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyette orta saha oyuncusu, geç bir kontra atağı durdurmak için yaptığı kasıtlı çelmenin ardından Morgan Rogers ile yüz yüze hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi.
- Mark Pain
Arteta kritik fikstür öncesi hazırlanıyor
Arsenal, Premier League zirvesindeki yerini yeniden ele geçirmeye çalışırken milli ara sırasında toparlanmak zorunda. Rice'ın uzun süreli bir cezadan kurtulması, Arteta için çok büyük bir destek oldu ve kilit orta sahasının yaklaşan kritik yurt içi maç serisinde forma giyebilmesini sağladı.
Kulüp futbolu geri döndüğünde Arsenal'i ligde üst üste Leeds United, Nottingham Forest ve Everton maçları bekliyor. Arsenal, güney kıyısına yaptığı berbat deplasmanın ardından hızlıca toparlanmayı hedeflerken orta sahada Rice'ın oyuna hükmeden varlığına umutsuzca ihtiyaç duyacak.
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