Açıklandı: Declan Rice, Arsenal'ın Brighton karşısında aldığı küçük düşürücü yenilgide Malick Yalcouye'ye TEKME attığı için neden kırmızı kart görmedi?

Arsenal bu cumartesi güney kıyısında 3-0’lık ağır bir yenilgi aldı ve sezona yaptığı kusursuz başlangıcı kaybetti. Pascal Gross, Charalampos Kostoulas ve Chema Andres’in golleri Brighton’a rahat bir galibiyet getirirken, Manchester City’nin de Premier League zirvesinde Arsenal’ı geride bırakmasına olanak sağladı.

Karşılaşmanın son anlarında Arsenal’ın yaşadığı hayal kırıklığı taştı. Rice, Yalcouye’ye sert şekilde çıkıştı ve hakem Darren England sarı kart gösterdi. Brighton oyuncuları kırmızı kart için sert itirazlarda bulundu, ancak VAR hakemi Timothy Wood’un pozisyonu incelediği ve sahadaki kararı daha ağır bir cezaya çevirmemeyi tercih ettiği bildirildi.



