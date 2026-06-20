Bu taktiksel değişiklikler, bir önceki maçın sinir bozucu derecede durağan geçen ilk yarısının ardından hücum hattını canlandırmak amacıyla tasarlandı. Fransa, ilk yarıda sadece tek bir şut atabildi; bu, 1966’dan bu yana bir Dünya Kupası grup aşaması maçında kaydettiği en düşük şut sayısıydı.

Takıma yaratıcılık katmak amacıyla teknik ekip, Olise'yi maçın başından itibaren merkezde 10 numara olarak sahaya sürmeyi ve Ousmane Dembele'yi doğal pozisyonu olan sağ kanada kaydırmayı planlıyor. Savunmanın daha gerisinde ise Aston Villa'dan Lucas Digne'nin sol bekte Theo Hernandez'in yerini alacağı, Roma'dan Manu Kone'nin ise orta sahada Adrien Rabiot'un partneri olacağı tahmin ediliyor.