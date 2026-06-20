AFP
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Açıklandı: Bradley Barcola’nın Dünya Kupası’nda büyük şans yakalamasıyla birlikte Fransa’nın Irak karşısında yapacağı üç değişiklik
Deschamps kadroda değişiklik yaptı
Les Bleus, kaptan Kylian Mbappé’nin etkili iki golünün de katkısıyla, Philadelphia’da Senegal’i 3-1 mağlup ederek grup aşamasına başladı. Ancak, üç puanı kazanmasına rağmen Fransa’nın ilk yarıdaki hücumdaki akıcılık eksikliği, medyada ciddi eleştirilere yol açtı. Fransız L’Equipe gazetesinin haberine göre, bu yapısal sorunları gidermek amacıyla teknik ekip, kanat oyuncusu Desire Doue’yi kadro dışı bırakıp Barcola’nın direkt koşu stilini tercih etmeye hazır.
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Medya, kadro değişikliklerini ortaya çıkardı
Bu taktiksel değişiklikler, bir önceki maçın sinir bozucu derecede durağan geçen ilk yarısının ardından hücum hattını canlandırmak amacıyla tasarlandı. Fransa, ilk yarıda sadece tek bir şut atabildi; bu, 1966’dan bu yana bir Dünya Kupası grup aşaması maçında kaydettiği en düşük şut sayısıydı.
Takıma yaratıcılık katmak amacıyla teknik ekip, Olise'yi maçın başından itibaren merkezde 10 numara olarak sahaya sürmeyi ve Ousmane Dembele'yi doğal pozisyonu olan sağ kanada kaydırmayı planlıyor. Savunmanın daha gerisinde ise Aston Villa'dan Lucas Digne'nin sol bekte Theo Hernandez'in yerini alacağı, Roma'dan Manu Kone'nin ise orta sahada Adrien Rabiot'un partneri olacağı tahmin ediliyor.
Bahis tahminleri Avrupalıları öne çıkarıyor
Yaklaşan kadro değişiklikleri, Deschamps’ın elindeki muazzam kadro derinliğini ortaya koyarken, takımı da golcü formunu sürdürmeyi hedefliyor. 2018 Dünya Kupası şampiyonu, tüm turnuvalarda arka arkaya 14 uluslararası maçta gol attı; bu muhteşem seri Mart 2025’e kadar uzanıyor. Bu istikrarlı hücum performansı, açılış maçında Norveç’e karşı 4-1’lik ağır bir yenilgiye uğrayan Irak’ın devam eden savunma sorunlarıyla keskin bir tezat oluşturuyor.
- Getty Images Sport
Eleme turlarına katılma şansı yaklaşıyor
Fransa, üst üste ikinci galibiyetiyle 32'li turlara erken bir şekilde yükselmeyi hedefleyerek Philadelphia Stadyumu'na gidiyor. Şu anda üç maçlık galibiyetsiz bir seriyle boğuşan Irak takımıyla karşı karşıya gelecek olan Deschamps'ın takımı, grup liderliğindeki konumunu sağlamlaştırmak için en büyük favori olarak gösteriliyor. Grup aşamasının son maçında Norveç ile karşılaşacak olan bu Avrupa devi için, bu taktiksel değişiklikleri sorunsuz bir şekilde uygulamaya koymak hayati önem taşıyor.