Açıklandı: Bayern Münih, 500 golcü forvetin sözleşme uzatma haberinin ardından Harry Kane transfer görüşmelerini nasıl sonlandırmayı planlıyor?

Şu anda Kane, Allianz Arena ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bir aşamada, Bundesliga dışından ilgilenen tarafların 57 milyon sterlin (77 milyon dolar) teklifte bulunmaları halinde görüşmelere girebilecekleri açıklandı.

Hiçbir teklif gelmedi ve bu transfer tetikleyicileri 2026 kış transfer döneminin sonunda devre dışı bırakıldı. Kane'i Bavyera'dan koparmak isteyenler, artık Bayern'in sembolü olan 9 numaralı oyuncusu için talep ettiği bedeli ödemek zorunda kalacak.

Kane'in efsanevi kupa lanetini kaldırmasına yardımcı olan Bundesliga şampiyonu, satışa izin verme niyetinde değil. Bunun yerine, gelecek sezonun sonundan sonra da bu üretken forveti takımda tutma seçeneğini değerlendiriyor.