Açıklandı: Bayern Münih, 500 golcü forvetin sözleşme uzatma haberinin ardından Harry Kane transfer görüşmelerini nasıl sonlandırmayı planlıyor?
Kane'in sözleşmesindeki 57 milyon sterlinlik çıkış maddesi süresi dolduğunda
Şu anda Kane, Allianz Arena ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bir aşamada, Bundesliga dışından ilgilenen tarafların 57 milyon sterlin (77 milyon dolar) teklifte bulunmaları halinde görüşmelere girebilecekleri açıklandı.
Hiçbir teklif gelmedi ve bu transfer tetikleyicileri 2026 kış transfer döneminin sonunda devre dışı bırakıldı. Kane'i Bavyera'dan koparmak isteyenler, artık Bayern'in sembolü olan 9 numaralı oyuncusu için talep ettiği bedeli ödemek zorunda kalacak.
Kane'in efsanevi kupa lanetini kaldırmasına yardımcı olan Bundesliga şampiyonu, satışa izin verme niyetinde değil. Bunun yerine, gelecek sezonun sonundan sonra da bu üretken forveti takımda tutma seçeneğini değerlendiriyor.
Bayern, Kane'e olan ilgiyi nasıl savuşturmayı planlıyor?
BILD, Bayern'in bu konuda "erken" bir anlaşma yapmayı hedeflediğini bildiriyor. Kane'in takım için değerinin maaş artışıyla takdir edileceğini belirten gazete, "Kulüp yönetimi, Kane'in takım için büyük değerini vurgulamak istiyor ve ligin en büyük yıldızına planlanandan önce zam yapmaya hazır" diyor.
Bayern, La Liga devi Barcelona'nın Kane'i transferetmek için çarpıcı bir hamle yapacağı haberini aldıktan sonra kararlı bir adım atıyor. Camp Nou'nun başkan adayı Xavi Vilajoana, Katalonya'da seçilirse Kane'i transfer etmek istediğini açıkladı.
32 yaşındaki forvet, bu söylentileri yatıştırmaya çalışarak, "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Her şeyi babam ve kardeşim hallediyor, ama bana hiçbir şey söylemediler. Daha önce de söylediğim gibi, Bayern'de çok mutluyum. Bu sezona ve Bayern'deki zamanıma odaklandım. Bunu bir iltifat olarak alıyorum" dedi.
CFBayernInsider, Barça ile olan bağlantıların "doğru olmadığını" ve Kane'in temsilcilerinin Blaugrana'dan henüz resmi bir temas almadığını bildirdi. Vilajoana'nın açıklamalarını, Joan Laporta'nın elinden iktidarı almak için devam eden bir stratejik hamle olarak değerlendiriyorlar.
Bayern neden yeni şartları kabul etmeye kararlı?
Bayern, istenmeyen spekülasyonları bir an önce sona erdirmesi için baskı altında. Allianz Arena'daki önde gelen isimler, Kane'in gelecekte de kulüpte kalacağını düşünüyorlar, zira Kane, eşi Kate ve dört çocuğuyla birlikte Almanya'ya yerleşmiş durumda.
Kulübün efsane ismi Lothar Matthaus, Sky90 – die Fußballdebatte programında Kane'in özel konumunu ve neden kulübe bağlı kalması gerektiğini şöyle açıkladı: "Şu anda İngiltere'de daha önce başaramadığı şekilde arka arkaya şampiyonluklar kazanıyor. Bu yüzden Harry Kane'in bu kulüpten veya çevresinden ayrılması için hiçbir neden göremiyorum. Sözleşmesi uzatılacak. Bundan eminim.
"Koçunun (Vincent Kompany) kendisine ne kadar değer verdiğini biliyor ve koçunun kendisine gösterdiği güveni karşılıksız bırakmıyor. İşleyen bir takımda oynuyor. Başka bir yerde de aynı başarıyı gösterebilecek mi, kim bilir? Kompany'nin yönetimindeki bu takımda olduğu kadar başka bir takımda da iyi oynayabilecek mi, kim bilir?
“O küresel bir marka, dünyanın her yerinde tanınan ikinci David Beckham. Frankfurt'ta da, Dortmund'da da onu sevmeyen kimse yok.”
Kane, Bayern'deki en verimli sezonunda sakat mı?
Bu yaz İngiltere'yi 2026 Dünya Kupası finallerine kaptan olarak götürecek olan Kane, bu sezon tüm turnuvalarda 37 maçta 45 gol kaydetti. Bu, Tottenham'dan Bayern'e transfer olduktan sonra elde ettiği en iyi sonuç ve aynı zamanda Londra kulübünün tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.
Son zamanlarda geçirdiği talihsiz bir sakatlık nedeniyle Robert Lewandowski'nin tek bir Bundesliga sezonunda attığı 41 gol rekorunu kırma şansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kane'in, Salı günü Atalanta ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında sahalara dönmesi bekleniyor.
