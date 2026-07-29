Getty Images Sport
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Açıklandı: 85 milyon sterlinlik Mateus Fernandes, sakatlık söylentileri arasında Tottenham'ın Sydney FC ile karşılaşmasının kadrosuna neden alınmadı?
- Getty Images Sport
Yeni transferle ilgili endişeler
Tottenham taraftarları, çarşamba günü A-League ekibine karşı oynanan hazırlık maçı için kadrolar açıklandığında anlaşılır şekilde endişelendi; zira £85 milyonluk transfer Fernandes ortada yoktu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Roberto De Zerbi yönetiminde Spurs'ün yaz yeniden yapılanmasının kısa sürede odak noktası haline geldi ve onun yokluğu, kulübün sakatlık lanetinin yeniden baş gösterdiğine dair korkuları anında artırdı. Bu endişeler, Avustralya'daki son antrenmanlardan birinden görüntülerin ortaya çıkmasının ardından daha da büyüdü; söz konusu görüntülerde eski West Ham oyuncusunun, takım arkadaşları tempolu bir çalışma yaparken kenardan izlediği görülüyordu.
Ancak The Standard'ın haberine göre Fernandes'in kadroya alınmaması, ciddi bir sakatlığa verilen bir tepki olmaktan ziyade önleyici bir tedbirdi. Küresel bir sezon öncesi turunun zorlu yapısı ve De Zerbi'nin yüksek yoğunluklu taktik talepleri bir araya gelince, teknik ekip kilit oyuncularına karşı temkinli bir yaklaşım benimsemeye yöneldi.
- Getty Images Sport
De Zerbi temkinli bir yaklaşım benimsiyor
Fernandes'in kadro dışında bırakılması, De Zerbi'nin geçen sezon kulübü sekteye uğratan revir kâbusundan kaçınmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası. İtalyan teknik direktör, rekabetçi maçlar daha başlamadan en iyi oyuncularını kaybetmeyi göze alamayacağını biliyor.
Sydney FC karşılaşmasında korunan tek yüksek profilli yıldız Fernandes değildi; De Zerbi, iş yüklerini yönetmek için birkaç başka kıdemli ismi daha kadro dışında bırakmayı tercih etti. Destiny Udogie, James Maddison ve Jan Paul van Hecke de Allianz Stadyumu'ndaki maçın kadrosuna alınmadı. Bu da münferit kondisyon sorunlarından ziyade sistematik bir rotasyon politikasına işaret ediyor. De Zerbi, kilit oyuncularını döndürerek bir yandan kondisyon seviyelerini kademeli olarak yükseltmeye, diğer yandan da genç oyunculara kendilerini gösterme fırsatı vermeye çalışıyor.
Fernandes'in Spurs kariyerine etkileyici başlangıcı
Fernandes, London Stadyumu'ndan ayrılığının ardından anında etki yarattı ve resmî olmayan ilk maçını saf kaliteyi yansıtan bir anla taçlandırdı. Geçen hafta takım Avustralya'ya gitmeden önce MK Dons karşısında alınan 1-0'lık galibiyette harika bir vole golü attı.
Bu ivme, kulübün Okyanusya'ya varışı sırasında da sürdü; maç keskinliğini koruması için ikinci yarıda oyuna sonradan dahil edildi. Pazar günü de Auckland FC karşısında 62. dakikada oyuna giren Fernandes'in ardından Tottenham, Eden Park'ta rekor seyirci önünde Dane Scarlett ve Richarlison'ın golleriyle rahat bir 2-0'lık galibiyet aldı.
- AFP
Tonali hakkında olumlu haberler
Fernandes tribünden maçı izlerken, Tottenham'ın yaz dönemindeki diğer büyük transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçen ay Newcastle'dan 100 milyon sterlin karşılığında gelen ve kulüp rekoru kıran Sandro Tonali'nin, Auckland maçının kadrosunda hiç yer almamasının ardından Sydney FC karşısında da forma giyemeyebileceğine dair bazı endişeler vardı. Neyse ki Spurs taraftarları için bu korkular, maç kadrosu açıklandığında kısa sürede ortadan kalktı ve Tonali yedekler arasında yer aldı.
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