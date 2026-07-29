Tottenham taraftarları, çarşamba günü A-League ekibine karşı oynanan hazırlık maçı için kadrolar açıklandığında anlaşılır şekilde endişelendi; zira £85 milyonluk transfer Fernandes ortada yoktu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Roberto De Zerbi yönetiminde Spurs'ün yaz yeniden yapılanmasının kısa sürede odak noktası haline geldi ve onun yokluğu, kulübün sakatlık lanetinin yeniden baş gösterdiğine dair korkuları anında artırdı. Bu endişeler, Avustralya'daki son antrenmanlardan birinden görüntülerin ortaya çıkmasının ardından daha da büyüdü; söz konusu görüntülerde eski West Ham oyuncusunun, takım arkadaşları tempolu bir çalışma yaparken kenardan izlediği görülüyordu.

Ancak The Standard'ın haberine göre Fernandes'in kadroya alınmaması, ciddi bir sakatlığa verilen bir tepki olmaktan ziyade önleyici bir tedbirdi. Küresel bir sezon öncesi turunun zorlu yapısı ve De Zerbi'nin yüksek yoğunluklu taktik talepleri bir araya gelince, teknik ekip kilit oyuncularına karşı temkinli bir yaklaşım benimsemeye yöneldi.