"Açıklanamaz" ve "tamamen dayanılmaz"! Dünya Kupası'nda Fransa karşısında Paraguay'ın oyun tarzı ve hakem Tantashev eleştirilerin hedefinde

"Ittrich'in uzman görüşünü okuduğumda, her ne kadar sert olsa da benim için tamamen anlaşılır geliyor. Katılıyorum, hakemin performansı kötüydü," diyen Willenborg, bir hakem olarak kendisini hayrete düşüren iki olayı özellikle vurguladı.

"Mbappé ile ilgili sahneyi korkutucu buldum; bir oyuncu koluyla onu durdurmaya çalıştı – bu, futbolda alışılmadık bir durum," diye belirtti Willenborg. "Bir oyuncu aslında her zaman bacak koyarak diğerini durdurmaya çalışır. Ancak burada oyuncuyu durdurmak için kolun kullanılması çok sıra dışı."

38. dakikada, zaten tamamen kontrolünü kaybetmiş olan Matias Galarza, topun uzağında bir koşu mücadelesinde Mbappe’yi bir yumrukla durdurmaya çalışmıştı. Tantashev, olayın hemen yakınında durduğu için bu sahneyi görmüş olmalıydı, ancak ne o ne de VAR müdahale etmedi. "Galarza, kırmızı kart görmediği için şanslıydı. Sarı kart bile görmemesi benim için tamamen anlaşılmaz."