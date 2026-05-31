Açıklama: Şampiyonlar Ligi finalinin penaltı atışlarında Gabriel Magalhaes'in Arsenal adına penaltı atmasının nedeni ve Brezilyalı savunma oyuncusunun kaçırdığı penaltıya Mikel Arteta'nın tepkisi
Arteta, penaltı atışlarında Gabriel'in rolünü açıkladı
Puskas Arena'da alınan 4-3'lük yenilginin ardından, son penaltı atıcısı olarak Gabriel'in seçilmesiyle ilgili sorular gündeme geldi. Brezilyalı savunma oyuncusu beşinci penaltıyı kullanmak için sahaya çıktı ancak şutu üst direğin üzerinden dışarıya çıktı ve kupayı Fransız devine kaptırdı. Arteta, Arsenal'in olağan penaltı uzmanlarının artık sahada olmaması nedeniyle savunma oyuncusunun bu büyük baskı altındaki an için gönüllü olduğunu açıkladı.
Maçtan sonra basına konuşan Arteta, "O (Gabriel) dürüstçe beşinci penaltıyı atmak istedi. Bu an için hazırlandık ve antrenman yaptık. Normalde penaltı atıcıları kesinlikle Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] ve Kai [Havertz] olurdu. Penaltılarla uzatmaya kalırsak, penaltı atıcılarının farklı oyuncular olacağını biliyorduk. Yine de Ebz'in [Eberechi Eze] antrenmanlarda penaltı attığını gördüğünüzde, o hiç kaçırmaz, ama o anda bunu yapmak zorundasınız. Onların sahip olduğu aynı hassasiyet ve verimliliğe sahip olmamak talihsizlik ve kazanamamamızın sebebi de bu."
Rice, penaltı atışlarında ölenleri savunuyor
Soyunma odasındaki hava oldukça karamsar olsa da, Declan Rice takım arkadaşlarını hemen savunmaya geçti. Hem Gabriel hem de Eze penaltı vuruşlarını gole çeviremedi, ancak İngiltere milli takım oyuncusu, bu ikilinin sonuçtan dolayı günah keçisi ilan edilmemesi gerektiğini vurguladı.
"Yıkıldık. Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı kaçırmak hiç hoş bir şey değil. Ama onları seviyoruz. Bakın, futbolda böyle şeyler olur. Finalde penaltı kaçıran son oyuncular onlar olmayacak. Herkes penaltı kaçırmıştır. Bu sezon onlar olmasaydı, Premier Lig'i kazanamazdık. Bu acımasız bir durum, ama olumlu yanlarını görüyoruz," dedi Rice.
Arsenal teknik direktörünün mazereti yok
Penaltı atışları manşetlere taşınırken, Arteta maç sırasında alınan kararlar, özellikle de Noni Madueke’ye yapılan ve cezasız kalan son dakikalardaki faul hakkında da açıkça konuştu. Ancak, farklı bir kararın maçın sonucunu değiştirip değiştirmeyeceği konusunda spekülasyon yapmaktan kaçındı. "Eğer, eğer, eğer... Öyle olmadı ve bu kadar," dedi Arteta kararlı bir şekilde. "Daha iyisini yapmalıyız, gelişmeliyiz ve istediğimiz sonucu elde etmek için farklı yollar bulmalıyız." Mağlubiyete rağmen teknik direktör, Premier Lig şampiyonluğunu cebine koyarak yaz tatiline giriyor. Böylece Arsenal'in 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi ve takımın onun liderliğinde gerçek bir güç merkezi olduğunu kanıtladı.
Acıya rağmen şampiyonların geçit töreni
Budapeşte'deki yenilgi, kulübün taraftarlarla birlikte lig şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken Londra'da planlanan kutlamaları engellemeyecek. Arteta, zorlu bir sezon boyunca takımın aldığı sarsılmaz destek için minnettarlığını dile getirdi. Şampiyonlar Ligi kupası en büyük ödül olacaktı, ancak teknik direktör, oyuncular ile taraftarlar arasındaki bağın her zamankinden daha güçlü olduğuna inanıyor.
"Taraftarlarımıza gelince, takımın onlara karşı ne hissettiğini zaten biliyorum. Sezon boyunca, zor zamanlarda bize verdikleri destek için çok minnettarız, çünkü bizimle birlikteydiler ve 22 yıl sonra ligi kazanmak gerçek bir sevinçti. Kazanamamak onlar için çok acı verici, çünkü ne olacağını hayal bile edemiyorum. Hepimizin kazanma arzusu çok büyüktü ve yarın kesinlikle harika bir gün olacak," diye konuştu Arteta.