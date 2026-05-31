Açıklama: Şampiyonlar Ligi finalinin penaltı atışlarında Gabriel Magalhaes'in Arsenal adına penaltı atmasının nedeni ve Brezilyalı savunma oyuncusunun kaçırdığı penaltıya Mikel Arteta'nın tepkisi

Puskas Arena'da alınan 4-3'lük yenilginin ardından, son penaltı atıcısı olarak Gabriel'in seçilmesiyle ilgili sorular gündeme geldi. Brezilyalı savunma oyuncusu beşinci penaltıyı kullanmak için sahaya çıktı ancak şutu üst direğin üzerinden dışarıya çıktı ve kupayı Fransız devine kaptırdı. Arteta, Arsenal'in olağan penaltı uzmanlarının artık sahada olmaması nedeniyle savunma oyuncusunun bu büyük baskı altındaki an için gönüllü olduğunu açıkladı.

Maçtan sonra basına konuşan Arteta, "O (Gabriel) dürüstçe beşinci penaltıyı atmak istedi. Bu an için hazırlandık ve antrenman yaptık. Normalde penaltı atıcıları kesinlikle Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] ve Kai [Havertz] olurdu. Penaltılarla uzatmaya kalırsak, penaltı atıcılarının farklı oyuncular olacağını biliyorduk. Yine de Ebz'in [Eberechi Eze] antrenmanlarda penaltı attığını gördüğünüzde, o hiç kaçırmaz, ama o anda bunu yapmak zorundasınız. Onların sahip olduğu aynı hassasiyet ve verimliliğe sahip olmamak talihsizlik ve kazanamamamızın sebebi de bu."



