Getty Images Sport
Çeviri:
Açıklama: Real Madrid'in takım otobüsü, Bayern Münih'e karşı alınan ağır Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Vinicius Junior'u neden geride bıraktı?
Rastgele denetime seçildi
15 kez Avrupa şampiyonu olan takım, Almanya'da berbat bir gece yaşadı ve 4-3'lük mağlubiyetle toplamda 6-4'lük skorla turnuvadan elendi. Maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz takımın geri kalanı otobüse binerken, Vinicius maçın tamamını oynadıktan sonra rastgele doping testine seçildi. Prosedürün beklenenden uzun sürmesi nedeniyle kulübün lojistik ekibi, ana otobüsün havaalanına gitmesine karar verdi ve yıldız forvetin daha sonra araba ile seyahat etmesini sağladı.
- Getty
FIFA'nın katı doping cezaları
Gecikmeyle ilgili doğrudan bir açıklama yapılmamış olsa da, FIFA’nın dopingle mücadele yönetmeliklerinin katı yapısı, oyuncuların bu kontrolleri atlatamayacaklarını açıklıyor. Performans artırıcı madde kullandığı tespit edilen sporcular, birkaç aydan ömür boyu men cezasına kadar uzanan yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Madde kullanımının hile amacıyla kasıtlı olduğu değerlendirilirse, oyuncular genellikle dört yıllık men cezasına çarptırılırken, kasıtsız vakalarda bile tüm futbol faaliyetlerinden iki yıl süreyle men edilebiliyor.
Geniş kapsamlı ihlaller
Bu maç sonrası testleri düzenleyen yasal çerçeve, bir sporcunun vücudunda yasaklanmış maddelerin tespit edilmesinden öteye uzanmaktadır. Doping görevlisinin talimatlarına uymamak, kontrole izin vermemek veya doğru yer bilgisi vermemek de men cezalarına yol açabilir. FIFA ayrıca madde kaçakçılığını veya üçüncü şahısları kuralları ihlal etmeye teşvik etmeyi de hedef almaktadır; bu tür hileli davranışlar veya idari müdahaleler genellikle en ağır olan ömür boyu men cezalarına yol açmaktadır.
- Getty Images
Vinicius, ligde takımın hücumunu sürükliyor
Madrid, önümüzdeki Salı günü Deportivo Alavés'i ağırlamaya hazırlanırken, Brezilyalı oyuncu artık tüm dikkatini La Liga'ya vermelidir. Ligde geriye yedi maç kalmış ve lider Barcelona ile aradaki dokuz puanlık farkı kapatmak gerekliyken, kulübün ligdeki hedeflerini canlı tutmak için kanat oyuncusunun etkisi hayati önem taşıyor. Münih'teki hayal kırıklığının ardından, Los Blancos'un sezonu kupa kazanamadan bitirmekten kurtulabilmesi için, sahada hızlı bir toparlanma sağlayabilme yeteneği büyük önem taşıyacak.