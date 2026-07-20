Olise, Perez’in bu yaz İspanya’nın başkentine getirmek istediği isim olarak öne çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Bundesliga’da oldukça etkileyici bir performans sergiledi ve Madrid yönetimi, halihazırda yıldızlarla dolu bir hücum hattına sahip olmasına rağmen, bu Fransız oyuncunun takımı daha da üst seviyeye taşıyabileceğine inanıyor.

Ancak Real, bu durumu son derece profesyonel bir şekilde ele almaya kararlı. Kulüp, oyuncunun transferi için herhangi bir “savaş”a girmeyeceklerini açıkça belirtti. Mundo Deportivo’ya göre kulüp, Bayern ile şeffaf bir diyalog içinde ve Olise ile ilgili atmayı planladıkları her türlü resmi adımda Alman devine bilgi vereceklerine söz verdi.







