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Açıklama: Real Madrid’in Michael Olise için teklif sunabilmesi için neler olması gerekiyor? – Bayern Münih’in kanat oyuncusu için 200 milyon avronun üzerinde bir transfer bedeli olduğu yönünde spekülasyonlar var
Şeffaflık, ilk adım
Olise, Perez’in bu yaz İspanya’nın başkentine getirmek istediği isim olarak öne çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Bundesliga’da oldukça etkileyici bir performans sergiledi ve Madrid yönetimi, halihazırda yıldızlarla dolu bir hücum hattına sahip olmasına rağmen, bu Fransız oyuncunun takımı daha da üst seviyeye taşıyabileceğine inanıyor.
Ancak Real, bu durumu son derece profesyonel bir şekilde ele almaya kararlı. Kulüp, oyuncunun transferi için herhangi bir “savaş”a girmeyeceklerini açıkça belirtti. Mundo Deportivo’ya göre kulüp, Bayern ile şeffaf bir diyalog içinde ve Olise ile ilgili atmayı planladıkları her türlü resmi adımda Alman devine bilgi vereceklerine söz verdi.
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Madrid’in adaylığı için tek yol
Real Madrid’in gerçekten resmi bir teklif sunabilmesi için, durumun oyuncu tarafında değişmesi gerekiyor. Mevcut çıkmazın aşılmasının tek yolu, Olise’nin Bayern’e Santiago Bernabéu’ya gitmek istediğini açıkça bildirmesidir. Bu somut adım atılana kadar, Los Blancos, Olise’nin Bayern ile olan mevcut sözleşmesine ve iki Avrupa devi arasındaki uyuma saygı göstererek kenarda beklemeye devam edecektir.
Sonuç olarak, İspanyol şampiyonu, olasılık ne kadar az görünse de kapıyı hafifçe aralık bırakmış durumda. Olise ile Bayern arasındaki ilişkinin bozulması ya da oyuncunun takıma katılma konusunda yakıcı bir istek belirtmesi durumunda harekete geçmeye hazırlar.
200 milyon avroluk değerleme eşiği
Bu potansiyel dev anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri, eski Crystal Palace oyuncusuna biçilen astronomik değer. Haberlere göre Alman kulübü, en değerli oyuncusunu elinde tutmaya o kadar kararlı ki, onu 200 milyon avroya bile satmayı düşünmüyor.
Bernabeu’daki yönetimde, bu yaz bir anlaşmanın neredeyse imkansız olduğu yönünde giderek artan bir gerçekçilik havası hakim. Bayern’in müzakereyi reddetmesi ve oyuncunun Münih’te görünürde memnun olması, ilerlemeyi inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Fransa’daki bazı haberler, oyuncunun transferi kabul etmeye açık olabileceğini öne sürse de, İspanya’da hakim görüş, mevcut durumun bir çıkmaza girdiğidir.
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Real sabırlı olmaya devam edecek
Almanya’da, oyuncunun transferi zorlama ihtimalinin düşük olduğu yönünde bir görüş hakim; bu durum da Bayern yönetiminin nispeten sakin kalmasını sağlamıştır. Bundesliga ekibi, Real’in nasıl işlediğinin gayet farkında ve İspanyol meslektaşlarından herhangi bir “arkadan bıçaklama” beklemiyor.
Real ile Bayern arasındaki ilişki şu anda mükemmel olarak nitelendiriliyor ve Bernabeu'dakiler bu bağı tek bir transfer uğruna tehlikeye atmaya niyetli değil. Olise birincil hedef olsa da, kulüp saygıya dayalı katı bir protokol izliyor. Bayern'in arkasından iş çevirme veya agresif taktikler kullanma niyetleri yok; bu nedenle yönetim sabırlı davranmaya devam ediyor.
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