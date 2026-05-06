Açıklama: PSG, Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final maçında neden penaltı ve el ile oynama itirazından kurtuldu? Az bilinen bir kural devreye girdi
Allianz Arena'da kaos
Münih'te Şampiyonlar Ligi yarı finalinin gerilimi doruk noktasına ulaştı; Vincent Kompany'nin takımı, sadece birkaç dakika içinde iki büyük hakem kararının mağduru oldu. Paris'te oynanan ilk maçta 5-4'lük heyecan verici bir yenilgiyle zaten zorlu bir mücadeleye girmiş olan Bayern'in işi, Ousmane Dembélé'nin maçın henüz 141. saniyesinde gol atarak PSG'nin toplam skordaki üstünlüğünü artırmasıyla daha da zorlaştı.
Ancak asıl drama, Nuno Mendes'in umut verici bir Bayern atağını durdurmak için elle oynadığı görülen pozisyonla, maçın 30. dakikasında başladı. Sarı kart görmüş olmasına rağmen, Portekizli savunma oyuncusu ikinci sarı karttan ve ardından oyundan atılmaktan kurtuldu, çünkü hakem bunun yerine konuk takıma serbest vuruş verdi. Yardımcı hakemin daha önce Bayern'den Konrad Laimer'e karşı elle oynama bayrağını kaldırdığı anlaşılıyor, ancak tekrarlar bu kararın kesin olmaktan uzak olduğunu gösterdi.
Joao Neves'in eliyle oynama tartışması
Stadyumdaki öfke, birkaç dakika sonra PSG ceza sahasında yaşanan bir başka kaos anında daha da arttı. Savunma hattını temizlemeye çalışan Vitinha, topu doğrudan takım arkadaşı Joao Neves’e doğru vurdu ve top, orta saha oyuncusunun uzattığı koluna açıkça çarptı. Temas kasıtsız gibi görünse de Neves’in kolu havada olduğu için Bayern oyuncuları ve teknik ekibi öfkeyle itirazda bulundu.
Durumun ciddiyetine ve temasın açık olmasına rağmen, VAR kısa bir incelemenin ardından müdahale etmeme kararı aldı. Bu karar, özellikle geçtiğimiz hafta UEFA müsabakalarında verilen bir dizi tartışmalı el penaltısı göz önüne alındığında, Kane ve takım arkadaşlarını öfkelendirdi. İronik bir şekilde, PSG ilk maçta benzer bir karardan yararlanmıştı; o maçta top Alphonso Davies'in kasıklarından eline çarpmış ve penaltı verilmişti.
"Ceza Yok" kararının dayandığı kurallar
Penaltı kararı verilmedi çünkü olay, Vitinha'nın kontrollü bir top uzaklaştırmasıyla başladı ve top, Neves'in içgüdüsel olarak kendini korumaya çalışırken koluna çarptı. Kol açık pozisyonda olmasına rağmen, bu tür bir temas cezalandırılabilir bir faul olarak değerlendirilmez. Bu karar, "bir oyuncunun eline veya koluna takım arkadaşı tarafından oynanan top çarparsa, top doğrudan rakibin kalesine girmediği veya hemen gol fırsatına yol açmadığı sürece el faulu yapılmaz" diyen resmi Oyun Kuralları ile uyumludur.
Shearer, "cahil" hakemleri sert bir dille eleştirdi
El ile oynama kuralının uygulanmasındaki tutarsızlık, hem yorumcular hem de eski futbolcular tarafından geniş çapta eleştirilere yol açtı. Efsanevi İngiliz forvet Alan Shearer, durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı ve sosyal medyaya başvurarak kuralın mevcut haliyle hakemlerin yorumlamasına yönelik öfkesini dile getirdi.
Shearer, X'te şu mesajı paylaştı: "El ile oynama kuralı o kadar berbat ki, bu delilik. Her şeyi mahvetmişler. Kendi kendilerini çıkmaza sokmuşlar. #clueless." Yorumları, saha içindeki havayı yansıtıyordu. Kane, devre arası düdüğü çalındığında hakemlere itiraz ederken görüldü ve hatta tünele doğru ilerlerken hakeme Neves'in kol hareketini gösterdi.