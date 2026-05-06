Açıklama: PSG, Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final maçında neden penaltı ve el ile oynama itirazından kurtuldu? Az bilinen bir kural devreye girdi

Münih'te Şampiyonlar Ligi yarı finalinin gerilimi doruk noktasına ulaştı; Vincent Kompany'nin takımı, sadece birkaç dakika içinde iki büyük hakem kararının mağduru oldu. Paris'te oynanan ilk maçta 5-4'lük heyecan verici bir yenilgiyle zaten zorlu bir mücadeleye girmiş olan Bayern'in işi, Ousmane Dembélé'nin maçın henüz 141. saniyesinde gol atarak PSG'nin toplam skordaki üstünlüğünü artırmasıyla daha da zorlaştı.

Ancak asıl drama, Nuno Mendes'in umut verici bir Bayern atağını durdurmak için elle oynadığı görülen pozisyonla, maçın 30. dakikasında başladı. Sarı kart görmüş olmasına rağmen, Portekizli savunma oyuncusu ikinci sarı karttan ve ardından oyundan atılmaktan kurtuldu, çünkü hakem bunun yerine konuk takıma serbest vuruş verdi. Yardımcı hakemin daha önce Bayern'den Konrad Laimer'e karşı elle oynama bayrağını kaldırdığı anlaşılıyor, ancak tekrarlar bu kararın kesin olmaktan uzak olduğunu gösterdi.