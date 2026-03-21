Getty
Çeviri:
Açıklama: Premier Lig'i yedinci sırada bitirmek nasıl Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandırabilir?
Şampiyonlar Ligi'nden son haberler
Premier Lig, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde beş takımının yer almasını bekliyordu ve bu hafta Tottenham, Chelsea, Newcastle ve Manchester City’nin hepsinin son 16 turunda turnuvadan elenmesine rağmen bu hedefine ulaşma yolunda ilerliyor: Atlético, iki maçlı seride Spurs’u eledi; PSG, Chelsea’yi turnuvadan attı; Newcastle, Barcelona’ya karşı ağır bir yenilgi aldı ve City, Real Madrid’e yenildi.
Ancak İngiltere, geçen sezon ikinci sırada yer alan İspanya'dan (23,892) hala daha yüksek bir katsayı puanına sahip. Bu da, İngiliz kulüplerinin bu sezon kalan maçlarda sadece bir beraberlik almasının, ekstra kontenjanı garantilemek ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde beş takımla yer almak için yeterli olacağı anlamına geliyor.
İngiltere'yi geçebilecek tek ülkeler Portekiz ve İspanya. Ancak Portekiz'in ekstra kontenjanı elde etmesinin tek yolu, takımlarının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerine ulaşması.
Premier Lig kulüpleri için iyi haber, Avrupa kupalarında hala beş Premier Lig takımının yer almasıdır. Arsenal ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde yer alırken, Nottingham Forest ve Aston Villa Avrupa Ligi'nde yarışmaya devam ediyor ve Crystal Palace, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
- AFP
Yedinci sıra nasıl Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandırır?
Kulağa ne kadar imkansız gelse de, Premier Lig'de yedinci sırada yer alan takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için bir senaryo var; ancak bunun gerçekleşmesi için Liverpool ve Aston Villa'nın büyük yardımı gerekecek. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'i beşinci sırada bitirmesi, Aston Villa'nın ise Avrupa Ligi'ni kazanması ve altıncı sırada bitirmesi gerekiyor. Tüm bunlar gerçekleşirse, UEFA İngiltere'ye ekstra bir Şampiyonlar Ligi kontenjanı verecek ve bu kontenjan Premier Lig'in yedinci sıradaki takımına gidecek.
Brentford şu anda ligde yedinci sırada yer alıyor ancak Brighton ve Everton'un sadece iki puan önünde.
Arsenal ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finaline giden yolu
Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sporting CP ile karşılaşacak ve bu turu geçmesi halinde final bileti için Barcelona ya da Atlético ile mücadele edecek. Liverpool ise son sekizde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek ve Luis Enrique'nin takımını geçmesi halinde Bayern Münih ya da Real Madrid ile karşılaşacak.
- AFP
Avrupa Ligi'nde sırada ne var?
Milli maç arası sonrasında Avrupa Ligi, Aston Villa'nın Bologna ile, Nottingham Forest'ın ise Porto ile karşılaşmasıyla devam edecek. Her iki Premier Lig takımı da galip gelirse, turnuvanın yarı finalinde karşı karşıya gelmeleri planlanıyor. Bu arada Crystal Palace, Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde Fiorentina ile karşılaşacak.
Reklam