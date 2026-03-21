Açıklama: Premier Lig'i yedinci sırada bitirmek nasıl Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandırabilir?

Premier Lig, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde beş takımının yer almasını bekliyordu ve bu hafta Tottenham, Chelsea, Newcastle ve Manchester City’nin hepsinin son 16 turunda turnuvadan elenmesine rağmen bu hedefine ulaşma yolunda ilerliyor: Atlético, iki maçlı seride Spurs’u eledi; PSG, Chelsea’yi turnuvadan attı; Newcastle, Barcelona’ya karşı ağır bir yenilgi aldı ve City, Real Madrid’e yenildi.

Ancak İngiltere, geçen sezon ikinci sırada yer alan İspanya'dan (23,892) hala daha yüksek bir katsayı puanına sahip. Bu da, İngiliz kulüplerinin bu sezon kalan maçlarda sadece bir beraberlik almasının, ekstra kontenjanı garantilemek ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde beş takımla yer almak için yeterli olacağı anlamına geliyor.

İngiltere'yi geçebilecek tek ülkeler Portekiz ve İspanya. Ancak Portekiz'in ekstra kontenjanı elde etmesinin tek yolu, takımlarının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerine ulaşması.

Premier Lig kulüpleri için iyi haber, Avrupa kupalarında hala beş Premier Lig takımının yer almasıdır. Arsenal ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde yer alırken, Nottingham Forest ve Aston Villa Avrupa Ligi'nde yarışmaya devam ediyor ve Crystal Palace, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.