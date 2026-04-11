Açıklama: Premier League'den gelen son bilgilere göre, Ryan Christie'nin elle oynama pozisyonunun ardından Michael Oliver'ın Arsenal'e Bournemouth karşısında tartışmalı bir penaltı kararı vermesinin nedeni

Premier Lig’in Match Centre hesabı daha sonra X platformunda bir açıklama yayınlayarak, video incelemesinin ardından kararın neden değiştirilmediğini açıkladı. Ligin açıklamasına göre, Christie’nin kolunun pozisyonu bu kararda kilit rol oynadı. Kolun doğal olmayan bir pozisyonda olduğu değerlendirildiğinden, hakemler top ile teması el ile oynama faulü için gerekli eşiği aştığına karar verdiler.

Açıklamada, "Hakemin el ile oynama nedeniyle verdiği penaltı kararı VAR tarafından kontrol edildi ve onaylandı; Christie'nin kolunun vücudundan uzakta olduğu değerlendirildi" denildi.