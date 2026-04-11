AFP
Açıklama: Premier League'den gelen son bilgilere göre, Ryan Christie'nin elle oynama pozisyonunun ardından Michael Oliver'ın Arsenal'e Bournemouth karşısında tartışmalı bir penaltı kararı vermesinin nedeni
Tartışmalı el faulü büyük bir tartışma yarattı
Bournemouth, 17. dakikada Junior Kroupi'nin golüyle Emirates Stadyumu'nda erken bir üstünlük sağladı; bu gol ev sahibi taraftarları şaşkına çevirdi ve Mikel Arteta'nın takımını hızlı bir şekilde tepki vermeye zorladı. Maçın dönüm noktası, ilk yarının ortalarında hakem Oliver'ın Arsenal'e penaltı vermesiyle geldi. Hakem, Bournemouth'un orta saha oyuncusu Christie'nin ceza sahası içinde elle oynadığını değerlendirdi ve bu karar, konuk takımın oyuncuları ve teknik ekibinden hemen itirazlara yol açtı. VAR, olayı inceledi ancak sonuçta Oliver'ın kararını onayladı.
Premier Lig, VAR kararını açıkladı
Premier Lig’in Match Centre hesabı daha sonra X platformunda bir açıklama yayınlayarak, video incelemesinin ardından kararın neden değiştirilmediğini açıkladı. Ligin açıklamasına göre, Christie’nin kolunun pozisyonu bu kararda kilit rol oynadı. Kolun doğal olmayan bir pozisyonda olduğu değerlendirildiğinden, hakemler top ile teması el ile oynama faulü için gerekli eşiği aştığına karar verdiler.
Açıklamada, "Hakemin el ile oynama nedeniyle verdiği penaltı kararı VAR tarafından kontrol edildi ve onaylandı; Christie'nin kolunun vücudundan uzakta olduğu değerlendirildi" denildi.
Arsenal kendi sahasında yenildi
Viktor Gyokeres penaltı noktasına geldi ve soğukkanlılıkla gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. Ancak Arsenal, ikinci yarıda birçok fırsatı kaçırdı ve 74. dakikada Evanilson'un asistiyle Alex Scott'ın attığı golle cezalandırıldı; bu gol, konuk takımın yeniden öne geçmesini sağladı. Arsenal, kalan sürede skoru eşitlemeyi başaramadı ve kendi seyircisi önünde 2-1 mağlup oldu.
Şimdi ne olacak?
Bu galibiyet, Bournemouth'u ligin üst sıralarına taşıdı ve kulüp rekoru olan 12. yenilgisiz Premier Lig maçıyla Avrupa kupalarına katılma umutlarını güçlendirdi. Öte yandan, Arsenal'in şampiyonluk umutları tehlikeye girdi; takım Premier Lig tablosunda zirvede kalmaya devam etse de, 32 maçta topladığı 70 puanla, sadece 30 maç oynamış ve önümüzdeki hafta sonu Arsenal ile karşılaşacak olan Manchester City'nin sadece 9 puan önünde bulunuyor.