Guardiola’nın duygusal Etihad vedası için kadroda değişiklikler yapmasıyla birlikte Haaland’ın maç kadrosuna alınmaması kararı ortaya çıktı.

Hafta ortasında Bournemouth ile berabere kalarak Premier League şampiyonluğunu Arsenal'e kaptıran Katalan teknik adam, her zamanki ilk 11'inden ziyade kutlama atmosferine ve milli takım hazırlıklarına öncelik vermeyi tercih etti.

Guardiola, Manchester'daki başarısında merkezi rol oynayan isimleri onurlandırmak için toplamda dokuz değişiklik yaptı. Guardiola, maçın başlamasından önce, "Bu bir karışım, uzun süredir oynamayan birçok oyuncu var" dedi.

"Bernardo [Silva] ve John [Stones] için ayakta alkışlanmalarını istiyoruz. Eğer bu, Premier League şampiyonluğunu kazanmak için oynanan son maç olsaydı, kadro aynı olmazdı."