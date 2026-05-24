Açıklama: Pep Guardiola'nın veda maçı olan Man City'nin Aston Villa ile oynadığı son hafta karşılaşmasında Erling Haaland neden kadroya alınmadı?
Son veda için dönüş
Guardiola’nın duygusal Etihad vedası için kadroda değişiklikler yapmasıyla birlikte Haaland’ın maç kadrosuna alınmaması kararı ortaya çıktı.
Hafta ortasında Bournemouth ile berabere kalarak Premier League şampiyonluğunu Arsenal'e kaptıran Katalan teknik adam, her zamanki ilk 11'inden ziyade kutlama atmosferine ve milli takım hazırlıklarına öncelik vermeyi tercih etti.
Guardiola, Manchester'daki başarısında merkezi rol oynayan isimleri onurlandırmak için toplamda dokuz değişiklik yaptı. Guardiola, maçın başlamasından önce, "Bu bir karışım, uzun süredir oynamayan birçok oyuncu var" dedi.
"Bernardo [Silva] ve John [Stones] için ayakta alkışlanmalarını istiyoruz. Eğer bu, Premier League şampiyonluğunu kazanmak için oynanan son maç olsaydı, kadro aynı olmazdı."
Gözümüz Dünya Kupası'nda
Bu anın duygusal yönünün ötesinde, Haaland'ın yokluğunun pratik nedenleri de var. Haaland, Dünya Kupası için Norveç milli takımına katılmaya hazırlanıyor; bu, gol krallığı sıralamasını bir kez daha domine ettiği bir başka yorucu sezonun sonunu işaret ediyor.
City'nin Aston Villa'ya 2-1 yenildiği son maçı kaçırmasına rağmen, Haaland Premier League Altın Ayakkabı ödülünü garantiledi. Bu sezon 27 gol atarak en yakın rakibi Brentford'dan Igor Thiago'ya 5 gol fark attı.
Guardiola, takımının fiziksel olarak yorgun olduğunu kabul ederek şunları söyledi: "Birçok oyuncu son maçlarda çok fazla süre aldı. Birçoğu bu kulüp için yaptıklarıyla inanılmazdı. Onlara bugün oynama şansı vermekten çok memnunum."
Veda eden efsaneleri anmak
Aston Villa maçındaki kadro, Silva ve Stones’un ilk 11’de yer almasıyla City’nin hakimiyet dönemine bir saygı duruşu niteliğindeydi. Her iki oyuncu da bu yaz Guardiola’nın peşinden kulüpten ayrılacak ve Etihad Stadyumu’ndaki efsanevi kariyerlerine son verecek. Silva ve Antoine Semenyo, Salı günü Bournemouth’a karşı sahaya çıkan kadrodan kadroda kalan tek iki oyuncuydu.
Defans hattı Ruben Dias, Nathan Ake ve Rico Lewis'in dahil edilmesiyle güçlendirilirken, Phil Foden yaratıcı bir rolde ilk 11'de yer aldı. Guardiola'nın seçimi, taraftarların onun on yıllık görev süresini şekillendiren çekirdek oyuncu grubuna takdirlerini göstermelerini sağladı.
Emery bir dahiye saygılarını sunuyor
Maç başlamadan önce Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, vatandaşı Guardiola ile dokunaklı bir an yaşadı ve ona Villa Park’ta bulunan aslan heykelinin küçük bir kopyasını hediye etti.
Kariyeri boyunca Guardiola ile 19 kez karşı karşıya gelen Emery, 2016'daki gelişinden bu yana İngiliz futbolunu domine eden bu adam hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve şöyle dedi: "Benim için o en iyi teknik direktör, ama aynı zamanda harika bir insan. Onu saygı duyuyorum çünkü bence alçakgönüllü biri. Bana karşı her zaman çok saygılı davranıyor ve bunu diğer teknik direktörlere, futbolda ve hatta hayatta da görebiliyorum."