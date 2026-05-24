Açıklama: Pep Guardiola'nın veda maçı olan Man City'nin Aston Villa ile oynadığı son gün karşılaşmasında Erling Haaland neden kadroya alınmadı?

Guardiola’nın duygusal Etihad vedası için kadroda değişiklikler yapmasıyla birlikte Haaland’ın maç kadrosuna alınmaması kararı ortaya çıktı.

Hafta ortasında Bournemouth ile berabere kalarak Premier League şampiyonluğunu Arsenal'e kaptıran Katalan teknik adam, her zamanki ilk 11'inden ziyade kutlama atmosferini ve milli takım hazırlıklarını öncelikli tutmayı tercih etti.

Guardiola, Manchester'daki başarısında merkezi rol oynayanları onurlandırmak için toplamda dokuz değişiklik yaptı. Guardiola, maçın başlamasından önce, "Bu bir karışım, uzun süredir oynamayan birçok oyuncu var" diye açıkladı.

"Bernardo [Silva] ve John [Stones] için ayakta alkış istiyoruz. Eğer bu, Premier League şampiyonluğunu kazanmak için oynanan son maç olsaydı, kadro aynı olmazdı."