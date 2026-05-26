Açıklama: Pep Guardiola, 'kabul edilemez' davranışları göstermek için neden Man City oyuncularına Bruno Fernandes'in bir videosunu izletti?

O derbi sonrası değerlendirme toplantısında belirlenen katı standartlar, Guardiola’nın tarihi dönem boyunca kulübe aşıladığı kültürü mükemmel bir şekilde özetliyor. Teknik direktör, bu sezonun sonunda 2016’dan 2026’ya uzanan olağanüstü 10 yıllık görev süresini resmen noktalayacak. Onun altın çağı, kulübün taktik yapısını tamamen değiştirerek 20 kupa gibi şaşırtıcı bir başarıya imza attı. Bu eşsiz başarılar arasında, arka arkaya dört kez ulusal şampiyonluk kazanılması gibi tarihi bir başarıya da imza atılan altı Premier Lig şampiyonluğu yer alıyor. Ayrıca, kulübe ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmanın yanı sıra üç FA Kupası, beş Carabao Kupası, üç Community Shield, bir UEFA Süper Kupası ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası da kazandırdı.