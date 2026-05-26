Getty Images Sport
Çeviri:
Açıklama: Pep Guardiola, 'kabul edilemez' davranışları göstermek için neden Man City oyuncularına Bruno Fernandes'in bir videosunu izletti?
Etihad'da çıtayı yükseltiyor
The Athletic’in haberine göre Guardiola, bu sezonun başlarında Manchester derbisinde alınan 3-0’lık ezici galibiyetin ardından net bir mesaj vermek için bu fırsatı değerlendirdi. Takım toplantısı sırasında City teknik direktörü, Phil Foden’ın golünün ardından Bruno’nun bir takım arkadaşına öfkeyle el kol hareketleri yaptığı bir video klibi izletti. Teknik direktör, bu tür davranışların kabul edilmeyeceğini açıkça belirtti. Bu, kulübün zorluklarla karşılaştığında oyuncuların birbirlerini hedef almaktan kaçındığı, beklenen uyumlu kültürün sert bir şekilde hatırlatılmasıydı. Guardiola'nın katı politikası, takımının bir arada kalmasını sağladı ve Manchester United'ın sık sık yaşadığı sürtüşmeleri önledi.
- Getty Images Sport
Işıltılı bir on yıl sona eriyor
O derbi sonrası değerlendirme toplantısında belirlenen katı standartlar, Guardiola’nın tarihi dönem boyunca kulübe aşıladığı kültürü mükemmel bir şekilde özetliyor. Teknik direktör, bu sezonun sonunda 2016’dan 2026’ya uzanan olağanüstü 10 yıllık görev süresini resmen noktalayacak. Onun altın çağı, kulübün taktik yapısını tamamen değiştirerek 20 kupa gibi şaşırtıcı bir başarıya imza attı. Bu eşsiz başarılar arasında, arka arkaya dört kez ulusal şampiyonluk kazanılması gibi tarihi bir başarıya da imza atılan altı Premier Lig şampiyonluğu yer alıyor. Ayrıca, kulübe ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmanın yanı sıra üç FA Kupası, beş Carabao Kupası, üç Community Shield, bir UEFA Süper Kupası ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası da kazandırdı.
Uzmanlar ve oyuncular tutum konusunda çatışıyor
Manchester City takım olarak uyumlu bir performans sergilerken, Fernandes’in sık sık hayal kırıklığını dışa vurma eğilimi sert eleştirilere yol açtı. Birkaç yıl önce yaşanan ağır bir yenilginin ardından, kulüp efsanesi Gary Neville orta saha oyuncusuna sert sözlerle yüklendi ve şöyle dedi: “Bruno Fernandes’ten başlayacağım. Takım arkadaşlarına kollarını sallamasından bıktım, geri koşmamasından bıktım. Herkese sızlanıyor." Tepkilere rağmen, oyun kurucu Sky Sports'a verdiği röportajda ateşli tavrını savundu. Şöyle açıkladı: "Bazen sınırı aşıyorum. Bunun farkındayım. Maç sırasında böyle şeyler olabilir ve duyguları kontrol etmek zordur. Ama kimseye saygısızlık etmeye çalışmam."
- Getty Images Sport
Manchester'daki iki kulübün bundan sonraki adımları ne olacak?
İleriye bakıldığında, Manchester City önümüzdeki sezon en başarılı teknik direktörünün yerini doldurmak gibi devasa bir görevle karşı karşıya. Öte yandan Manchester United ve yeni atanan kalıcı teknik direktörü Michael Carrick, takımın sembolü olan oyuncunun yoğun rekabetçiliğini olumlu yönde kanalize etmenin bir yolunu bulmalı; bu oyuncunun rekor kıran 21 Premier Lig asistini temel alarak yerel rakiplerine bir kez daha meydan okumayı hedeflemeliler.