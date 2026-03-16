Açıklama: Oscar ödüllü Michael B. Jordan, en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandıktan sonra neden Bournemouth'tan tebrik mesajı aldı?

Getty Images Entertainment
Çeviri:
Oscar ödüllü Michael B. Jordan, en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandıktan sonra neden Bournemouth'tan tebrik mesajı aldı?
Hollywood'da tarihi bir gece
Jordan, Pazar gecesi 'Sinners' filmindeki ikili rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında zafer kazanarak kariyerinin ilk Akademi Ödülü'nü elde etti. Timothée Chalamet ve Leonardo DiCaprio'nun da yer aldığı zorlu bir rekabet ortamında Jordan, bu ödülü kazanan altıncı siyahi oyuncu oldu. Törenin hemen ardından Bournemouth, bu başarıyı kutlamak için sosyal medyaya başvurdu ve bunu "Cherries ailesi için gurur verici bir gün" olarak nitelendirdi. Bu sevgi gösterisi, Jordan'ın kulüple olan önemli iş bağlarından kaynaklanıyor. Bu bağlar, 2022'nin sonlarında Jordan'ın yüksek profilli bir devralma grubuna katılmasıyla başlamıştı.
- Getty Images Entertainment
En büyük sahnede şükran
Duygusal anlar yaşayan Jordan, heykelini almak üzere sahneye çıktı ve konuşmasına basit bir inanç mesajıyla başladı: "Tanrı iyidir." Bu fırsatı ailesine teşekkür etmek için değerlendiren Jordan, özellikle seyirciler arasında bulunan annesine seslendi. Bu arada, Bournemouth'un resmi kanalları, onun kulübün iç çemberinin bir parçası olduğunu hemen yeniden teyit etti. Aktörün Cherries ile olan ilişkisi, milyarder Bill Foley'in Black Knight Football Club'ı ile birlikte azınlık hissedarlığı kapsamında yer alıyor. Jordan, özellikle kulübün küresel pazarlama çabalarını güçlendirmek ve Bournemouth markasının "uluslararasılaşmasına" yardımcı olmak için işe alındı.
Foley-Jordan ortaklığı
Maxim Demin %100 hisselerini sattıktan sonra Jordan ve Nullah Sarker, Foley'in konsorsiyumuna katıldı. Aktif bir başkan olan Foley, elit spor ile küresel eğlence dünyasını bir araya getirmeye yardımcı olurken, kulüp için benimsediği "daima ilerle, asla geri çekilme" felsefesi, oyuncu gelişimine ve taraftar deneyimine vurgu yapmaktadır.
- AFP
Küresel şöhretten yararlanmak
Jordan'ın artık resmen bir Akademi Ödülü sahibi olmasıyla birlikte popülaritesi hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştı; bu durum, Bournemouth'a Kuzey Amerika ve ötesinde ticari etki alanını genişletmek için eşsiz bir fırsat sunabilir. Kulüp şu anda uzun vadede Premier Lig'deki yerini sağlamlaştırmaya ve tesislerini modernize etmeye odaklanmış durumda; kulüp yönetimi bu projelere yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyor. Saha içinde ise Cherries, 20 Mart'ta Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United'ı evinde ağırlayacak.
Reklam