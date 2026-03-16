Açıklama: Oscar ödüllü Michael B. Jordan, en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandıktan sonra neden Bournemouth'tan tebrik mesajı aldı?

Jordan, Pazar gecesi 'Sinners' filmindeki ikili rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında zafer kazanarak kariyerinin ilk Akademi Ödülü'nü elde etti. Timothée Chalamet ve Leonardo DiCaprio'nun da yer aldığı zorlu bir rekabet ortamında Jordan, bu ödülü kazanan altıncı siyahi oyuncu oldu. Törenin hemen ardından Bournemouth, bu başarıyı kutlamak için sosyal medyaya başvurdu ve bunu "Cherries ailesi için gurur verici bir gün" olarak nitelendirdi. Bu sevgi gösterisi, Jordan'ın kulüple olan önemli iş bağlarından kaynaklanıyor. Bu bağlar, 2022'nin sonlarında Jordan'ın yüksek profilli bir devralma grubuna katılmasıyla başlamıştı.