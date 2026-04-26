Açıklama: Neymar neden 980 çıkartmalı Dünya Kupası albümünde yer almadı? Brezilyalı süperstar, Panini ve Carlo Ancelotti tarafından dışlandı

Neymar'ın 980 kartlık koleksiyondan çıkarılmasına ilişkin karar, bu Cumartesi düzenlenen lansman etkinliğinde Panini tarafından doğrulandı. 2014, 2018 ve 2022 sürümlerinin vazgeçilmez ismi olmasına rağmen, Santos'un yıldızı 2026'da Brezilya'ya ayrılan 18 kişilik kadroya giremedi. Panini Brezilya CEO'su Raul Vallecillo, Globo'ya yaptığı açıklamada, seçimin İtalya'daki uzman bir ekip tarafından katı bir istatistiksel yaklaşım kullanılarak yapıldığını belirtti.

Vallecillo süreci şöyle detaylandırdı: "Görevlendirmeleri sürekli izleyen ve her oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alma olasılığını hesaplayan bir departman var. Elbette değişiklikler, sakatlıklar, sürprizler olabilir, ancak nihai seçim bu kriterlere dayanıyor. En son kadro çağrılarına dayalı olasılıklarla çalışıyoruz. Bu, bir oyuncunun albüme dahil edilip edilmeyeceğini belirliyor. Albüme girme şansı doğrudan bu kadro çağrılarına bağlı. Bir oyuncu kadroya çağrılmamışsa veya o anda milli takımda forma giymiyorsa, albüme dahil edilme olasılığı azalır."