Açıklama: Neymar neden 980 çıkartmalı Dünya Kupası albümünde yer almadı? Brezilyalı süperstar, Panini ve Carlo Ancelotti tarafından dışlandı
Panini'nin reddetmesinin ardındaki nedenler
Neymar'ın 980 kartlık koleksiyondan çıkarılmasına ilişkin karar, bu Cumartesi düzenlenen lansman etkinliğinde Panini tarafından doğrulandı. 2014, 2018 ve 2022 sürümlerinin vazgeçilmez ismi olmasına rağmen, Santos'un yıldızı 2026'da Brezilya'ya ayrılan 18 kişilik kadroya giremedi. Panini Brezilya CEO'su Raul Vallecillo, Globo'ya yaptığı açıklamada, seçimin İtalya'daki uzman bir ekip tarafından katı bir istatistiksel yaklaşım kullanılarak yapıldığını belirtti.
Vallecillo süreci şöyle detaylandırdı: "Görevlendirmeleri sürekli izleyen ve her oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alma olasılığını hesaplayan bir departman var. Elbette değişiklikler, sakatlıklar, sürprizler olabilir, ancak nihai seçim bu kriterlere dayanıyor. En son kadro çağrılarına dayalı olasılıklarla çalışıyoruz. Bu, bir oyuncunun albüme dahil edilip edilmeyeceğini belirliyor. Albüme girme şansı doğrudan bu kadro çağrılarına bağlı. Bir oyuncu kadroya çağrılmamışsa veya o anda milli takımda forma giymiyorsa, albüme dahil edilme olasılığı azalır."
Ancelotti'nin kondisyon standardı ve Rai'nin uyarısı
Panini ticari kararları alırken, nihai karar Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti’ye ait; Ancelotti, resmi kadrosunu 18 Mayıs’a kadar açıklamayacak. Ancelotti’nin fiziksel kondisyon konusunda çıtayı oldukça yükseğe koyduğu ve bu durumun Neymar’ın kadroda yer almasını şüpheli hale getirdiği bildiriliyor. Bu görüşe, 1994 Dünya Kupası şampiyonu Rai de katılarak, Santos’un forvetinin artık uluslararası sahnede gerekli olan fiziksel seviyede olmadığını iddia etti.
Rai endişelerini şöyle dile getirdi: "Eğer gelirse, takıma etkisi olacaktır. Ancelotti, oyuncuların ne düşündüğünü görmek için onları değerlendiriyor. O zeki bir teknik direktör; Neymar'ın takıma olumlu bir etkisi olup olmadığını nasıl anlayacağını bilir. Şu anda en iyi formunda değil; birçok fiziksel sorunu var. En iyi formuna geri dönemez; hızını kaybetti. Tabii ki hala harika paslar atıyor - o bir yıldız - ama bence şu anda olması gereken seviyede değil."
Montevideo'dan dönüşün uzun yolu
Neymar’ın son dönemdeki milli takım kadrolarına çağrılmaması, kartının listeye alınmamasının başlıca nedenidir. Selecao formasıyla son kez sahaya çıktığı Ekim 2023’teki maç, Montevideo’da Uruguay karşısında yaşadığı yıkıcı ön çapraz bağ sakatlığıyla kalp kırıcı bir şekilde sona ermişti. O günden bu yana, 2025’te çocukluk kulübü Santos’a geri dönmesine rağmen, kendisini dünyanın en pahalı futbolcusu yapan o patlayıcı formuna kavuşmakta zorlanıyor.
Vallecillo'ya göre, albümün Brezilya bölümü için üretim aslında 2025 yılında başlamıştı. Her takım elemeyi geçtikçe, sanat eseri üretime gönderildi. Bu zaman çizelgesi, Real Madrid'in yıldızı Rodrygo ve Chelsea'nin genç yeteneği Estevao gibi oyuncuların, son zamanlarda yaşadıkları sakatlık sorunlarına rağmen neden albüme dahil edildiklerini açıklıyor. Olasılık hesaplandığında, iyileşme sürecindeki Neymar'ın aksine, bu oyuncular nihai kadroda yer alacakları kesin olarak görülüyordu.
Selecao çıkartması kimin seçtiği?
Neymar kenardan izlerken, Panini dikkatini yeni nesil yeteneklere ve güvenilir tecrübeli oyunculara çevirdi. İtalyan yayıncı, Ancelotti’nin son tarihinden birkaç ay önce isimleri belirledi. Taraftarlar, savunma bölümlerinde bunun yerine Alisson, Bento, Marquinhos, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, Danilo ve Wesley’in çıkartmalarını bulacak.
Orta saha ve hücum pozisyonları ise Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes, Luiz Henrique, Vinícius Jr, Rodrygo, Joao Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha ve genç yıldız Estevao ile dolduruldu. Brezilya baskısı 30 Nisan'da raflarda yerini alacak. Ancelotti'nin 18 Mayıs'ta bir sürpriz yapıp yapmayacağı henüz belli değil, ancak şimdilik albüm, tarihinin en büyük yıldızı olmadan yoluna devam ediyor.