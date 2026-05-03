Açıklama: Neymar’ın Santos’un Palmeiras’la oynadığı derbi maçında forma giymemesinin ‘absurd’ nedeni – Brezilyalı süperstar, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girip giremeyeceği konusunda endişeli
Çim sahadaki gerginlik
Cumartesi günü Palmeiras ile Santos arasında oynanan Classico maçı 1-1 berabere sonuçlandı, ancak en çok konuşulan konu konuk takım kadrosunda Neymar'ın yer almamasıydı. Hafta ortasında 90 dakika sahada kalmasına rağmen, yıldız forvet, sentetik çim üzerinde oynamaya karşı olan katı tutumu nedeniyle Allianz Parque'de forma giymeyi reddetti. Bu taktiksel karar, tecrübeli oyuncunun dinlenmesini sağlarken, daha önce profesyonel sporcular için "saçma" ve tehlikeli olarak nitelendirdiği zeminle karşılaşmasını da engelledi.
Sentetik zemin kampanyası
Neymar, sentetik sahaların elit futbolda yeri olmadığını savunarak Brezilya’da bu sahaların yasaklanması hareketinin öncülerinden biri olmuştur. Kendi sınırları ve futbolun genel durumu hakkında konuşurken daha önce şu yorumda bulunmuştu: “Allianz’da oynamak benim için neredeyse imkansız. Yaralanmalarımdan bağımsız olarak, sentetik çim üzerinde oynamak bir oyuncu olarak beni en çok rahatsız eden şeylerden biri.
"Brezilya futbolunun gittiği yön endişe verici. Sahalarımızdaki suni çim hakkında konuşmak zorunda kalmamız absürt. Objektif olarak, futbolumuzun büyüklüğü ve önemi göz önüne alındığında, bu bir seçenek bile olmamalı."
Dünya Kupası hayalleri
Neymar, 79 golle Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmaya devam etse de, Ekim 2023'te Uruguay'a 2-0 yenildikleri maçtan bu yana Selecao forması giymedi. Ancelotti'nin yönetiminde, nihai kadroda yer alıp almayacağı konusu ulusal çapta yoğun bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. TyC Sports'a verdiği röportajda hedeflerini dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, niyetini açıkça ortaya koydu: "Elbette, Brezilyalı bir futbolcunun tek düşündüğü şey orada olmak ve umarım ben de orada olabilirim."
Son seçmeler
Neymar’ın, 18 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosuna girmeye hazır olduğunu Ancelotti’ye kanıtlamak için sadece dört maçı kaldı. Programında, Recoleta’ya yapılacak Copa Sudamericana deplasmanı, ardından Bragantino ile oynanacak lig maçları ve Coritiba ile yapılacak hayati öneme sahip iki maç yer alıyor. Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte avantajlı bir Dünya Kupası grubuna düştüğü için, bu tecrübeli oyuncu, Ancelotti'nin son kadro seçimi sırasında en çok dikkat çeken isimlerden biri olmamak için istikrarlı bir form sergilemek zorunda.