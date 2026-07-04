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Açıklama: Mısırlı oyuncular, Avustralya ile oynadıkları Dünya Kupası penaltı atışları maçından sadece birkaç dakika önce neden bir dizüstü bilgisayardan Kylian Mbappé’nin penaltısını izlediler?
Firavunlar üzerine araştırma görüntüleri
Mısır teknik ekibi, penaltı atışları başlamadan hemen önce Ryan’ın penaltı alışkanlıklarını ortaya çıkarmak amacıyla acil bir toplantı düzenledi. Oyuncular, 17 Ocak'ta Real Madrid'in Levante ile 2-2 berabere kaldığı maçtan bir video kaydını incelediler ve özellikle 58. dakikadaki penaltıya odaklandılar. Avustralyalı kaleci, gol çizgisinde dramatik sallantılarla Mbappé'yi dengesizleştirmeye çalışsa da, Fransız forvet hiç sarsılmadı, Ryan'ı yanlış yöne yönlendirdikten sonra kutlama olarak onun dans hareketlerini taklit etti.
- AFP
Personel, kalecilerin eğilimlerini çözümlüyor
Bu titiz hazırlık, elit futbolda giderek yaygınlaşan ve her geçen gün daha ayrıntılı hale gelen veri analiz çalışmalarını ön plana çıkardı. Mısır teknik ekibi, eleme turlarındaki penaltı atışlarını tamamen şansa bırakmak yerine, penaltı atıcılarının Ryan’ın pozisyonunu, sallanma alışkanlıklarını ve baskı altındaki tepki sürelerini incelemelerini istedi. Bu kısa brifing, oyunculara anında zihinsel netlik kazandırdı; böylece seyircilerin gürültüsünü dışlayıp, dünyanın en iyi forvetlerinin sergilediği kararlı vuruşları aynen taklit etmeye tamamen odaklanabildiler.
Maçın sonlarında yapılan oyuncu değişikliği planı ters tepti
Avustralya’nın 119. dakikada Patrick Beach’i oyundan alarak geç bir taktiksel kaleci değişikliğine gitmesinin ardından, stratejik video analizi son derece hayati bir rol oynadı. Mısırlı oyuncular, dizüstü bilgisayarlarında Ryan'ın teknik eğilimlerini çözmüş oldukları için, tecrübeli kaleci tek bir penaltıyı bile kurtaramadı. Reuters'a göre, penaltı psikolojisi uzmanı Geir Jordet, hakemin düdüğünün hemen ardından Mbappé'nin hızlı ve kararlı vuruşunun, özgüven ve kararlılığın tek bir mükemmel rutinden daha önemli olduğunu kanıtladığını açıkladı.
- AFP
Önümüzde zorlu bir eleme maçı bekliyor
Mısır, artık dizüstü bilgisayarlarla yapılan keşif çalışmalarının sonucunda elde ettiği hassasiyeti, son şampiyon Arjantin’e karşı oynanacak devasa bir son 16 turu maçına yansıtmak zorundadır. Arjantin, Yeşil Burun Adaları ile oynadığı kaotik ve beş gollü heyecan verici maçın ardından kıl payı tur atlamıştı. Bir başka tarihi sürpriz yaratmak için, turnuvanın ağır toplarını alt etmek üzere kusursuz bir savunma disiplini sergilemek ve takımın sembolü olan kaptanının geçiş oyunundaki parlak performansına güvenmek gerekiyor.
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