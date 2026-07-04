Mısır, artık dizüstü bilgisayarlarla yapılan keşif çalışmalarının sonucunda elde ettiği hassasiyeti, son şampiyon Arjantin’e karşı oynanacak devasa bir son 16 turu maçına yansıtmak zorundadır. Arjantin, Yeşil Burun Adaları ile oynadığı kaotik ve beş gollü heyecan verici maçın ardından kıl payı tur atlamıştı. Bir başka tarihi sürpriz yaratmak için, turnuvanın ağır toplarını alt etmek üzere kusursuz bir savunma disiplini sergilemek ve takımın sembolü olan kaptanının geçiş oyunundaki parlak performansına güvenmek gerekiyor.