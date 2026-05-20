Kulübün dönüşümünün mimarı olmasına rağmen, Arteta antrenman sahasındaki ilk kutlamalarda ortalarda görünmedi. Declan Rice, Bukayo Saka ve Jurrien Timber gibi yıldızlar gece geç saatlere kadar kutlama yaparken, İspanyol teknik adam bu tarihi anı kameralardan uzak geçireceğini çoktan açıkça belirtmişti.

Arsenal teknik direktörü, City maçını özellikle evinin rahatlığında izlemeyi tercih ettiğini açıkladı. Hafta başında kararını açıklayan Arteta, "Ne kadar süre izleyeceğimi bilmiyorum. Televizyonun başında olacağım. Ama ne kadar izleyebileceğimi bilmiyorum, bence gerçek bu." dedi.

Daha önce şampiyonluk kesinleşirse oyuncularına ve ekibine katılmak isteyip istemeyeceği sorulduğunda Arteta, "Bunu planlamadım. Ailemle birlikte izlemeyi planlıyorum ve yine ne kadar süre izleyebileceğimi bilmiyorum." demişti.