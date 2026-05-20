Açıklama: Mikel Arteta, Londra Colney antrenman tesisinde düzenlenen coşkulu Arsenal Premier Lig şampiyonluk kutlamasına neden katılmadı?
Arsenal'in şampiyon olduğu gece
Arsenal, Manchester City’nin Bournemouth ile 1-1 berabere kalmasının ardından resmi olarak Premier Lig şampiyonu oldu. Bu sonuç, Pep Guardiola’nın şampiyonluk yarışını son haftaya taşıma umutlarını matematiksel olarak sona erdirdi. Gunners, Vitality Stadyumu’ndaki maçı izlemek için London Colney antrenman tesislerinde toplanmış ve maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz coşkulu kutlamalara başlamıştı.
Kutlamalar, binlerce taraftarın Emirates Stadyumu'nun önünde toplandığı kuzey Londra'ya da sıçradı. Kulüp efsanesi Ian Wright, kalabalığın içinde görülürken, Arsenal taraftarlarının 2003-04 'Invincibles' sezonundan beri özlemle beklediği şampiyonluğu kutladı.
Arteta, Colney'deki partiye tercihine aileyi seçti
Kulübün dönüşümünün mimarı olmasına rağmen, Arteta antrenman sahasındaki ilk kutlamalarda ortalarda görünmedi. Declan Rice, Bukayo Saka ve Jurrien Timber gibi yıldızlar gece geç saatlere kadar kutlama yaparken, İspanyol teknik adam bu tarihi anı kameralardan uzak geçireceğini çoktan açıkça belirtmişti.
Arsenal teknik direktörü, City maçını özellikle evinin rahatlığında izlemeyi tercih ettiğini açıkladı. Hafta başında kararını açıklayan Arteta, "Ne kadar süre izleyeceğimi bilmiyorum. Televizyonun başında olacağım. Ama ne kadar izleyebileceğimi bilmiyorum, bence gerçek bu." dedi.
Daha önce şampiyonluk kesinleşirse oyuncularına ve ekibine katılmak isteyip istemeyeceği sorulduğunda Arteta, "Bunu planlamadım. Ailemle birlikte izlemeyi planlıyorum ve yine ne kadar süre izleyebileceğimi bilmiyorum." demişti.
İspanyol oyuncu için tarihi bir dönüm noktası
Partiye fiziken katılmamış olsa da, Arteta’nın Emirates Stadyumu’ndaki efsanesi artık sarsılmaz bir şekilde yerini almıştır. Şampiyonluğu kazanarak, teknik direktör olarak kulübü birinci lig şampiyonluğuna taşıyan ilk eski Arsenal oyuncusu olmuştur. 44 yaş 54 günlük İspanyol teknik adam, lig şampiyonluğunu kazanan en genç Gunners teknik direktörü oldu ve efsanevi 1988-89 sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyan, kendisinden 124 gün büyük olan George Graham'ı kıl payı geride bıraktı. Sadece eski Chelsea teknik direktörü Jose Mourinho, 2004-05 sezonunda 42 yaş 94 gün ile ondan daha genç yaşta Premier League şampiyonluğunu kazanmıştı.
Ufukta yeni kupalar görünüyor
Yeni şampiyonlar, bu Pazar günü Selhurst Park’a giderek Crystal Palace ile karşılaşacakları maçta nihayet Premier Lig kupasını ellerine alacaklar. Bir zamanlar yüksek gerilimli bir Londra derbisi olacağından korkulan bu maç, artık başkent genelinde resmi kutlamalar tam anlamıyla başlamadan önce bir zafer geçit törenine dönüştü.
Ancak Arteta ve takımı için iş henüz bitmedi. Premier League şampiyonluğu garantilense de, Gunners tarihi bir çifte kupayı hedefliyor. Takım yakında dikkatini Budapeşte'ye çevirecek. 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak olan takım, ulusal başarılarına Avrupa zaferini de eklemeyi hedefliyor.