Açıklama: Matt Turner, kaleci kadrosunda gerilere düşmesine rağmen ABD Milli Takımı için Dünya Kupası'nda üstlenebileceği hayati rol
Turner, Pochettino'nun yanında yardımcı rol üstlenmek için biçilmiş kaftan
İşte burada, ABD’nin 2022 Dünya Kupası serüveninde 360 dakikanın tamamında forma giyen Turner devreye giriyor. 2025 takvim yılı boyunca 52 milli maçlık rekoruna sadece üç maç daha ekleyerek şu anda ilk tercih olmayabilir, ancak paha biçilmez bir deneyime sahip.
Geçen yaz Lyon'un Revolution'a kiralanmasına izin vermesinin ardından memleketine dönen eski Arsenal ve Nottingham Forest kalecisi, Pochettino'nun planlarında destek rolü üstlenmek için doğru karakter olarak görülüyor.
Bu görüş, 1994 Dünya Kupası'nda Tony Meola'nın yedeği olan ve 1998 ile 2002 yıllarında FIFA'nın en önemli turnuvasında en güvenilir son savunma hattını oluşturan eski ABD Milli Takımı kalecisi Friedel tarafından da paylaşılıyor.
ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası kaleci kadrosu kimlerden oluşacak?
OLBG adına konuşan Friedel, Pochettino ve teknik ekibinin kaleci kadrosunu nasıl oluşturacakları sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: “Kadro oluştururken bu ilginç bir konu. Eğer bu tür turnuvalarda sınırlı deneyime sahip Matt Freese'i birinci kaleci olarak seçecekseniz, Matt Turner gibi deneyimli bir ikinci kaleciye sahip olmak gerçekten çok iyi olur. Ayrıca Matt gerçekten iyi bir insan, iyi bir takım arkadaşı ve iyi bir profesyonel.
“Eğer böyle deneyimli bir rehberiniz varsa, o zaman üçüncü kaleci olarak genç bir kaleciyi kadroya alabilir ve ona turnuva ortamında bir grubun parçası olma deneyimini yaşatabilirsiniz.
“Bence muhtemelen bu yönde bir planları var. Bir ve iki numaralı kalecileriniz deneyimsizse, deneyimli bir üçüncü kaleci kadroya dahil etmeniz gerekir. Dolayısıyla Matt ikinci kaleci olarak kadroya girerse, onu çok iyi tanıyorum, harika bir takım arkadaşı olacak, birinci kaleciye yardımcı olacak ve takımda gerçekten olumlu bir etki yaratacaktır. O böyle biridir.”
Turner, USMNT’nin bir numaralı kalecisi olma umudunu henüz kesmiş değil, ancak bu sorumluluğu üstlenebilmek için zamanla yarışıyor. Daha önce New England’da birlikte çalıştığı birinin bir numaralı kaleci pozisyonunu geri alıp alamayacağı sorulduğunda Friedel şunları ekledi: “Bence bu onun için zor olacak. Bazı rakipleri var. Tabii ki Matt Freese, sonra Chris Brady ve Patrick Schulte. Bir numara olmak için çok çalışması gerekecek.”
ABD Erkek Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları kimlerdir?
Bu yaz ABD Milli Takımı’nın kalesini kim korursa korusun, önemli bir rol üstlenecek. Ancak bu oyuncular, iyi işleyen bir makinenin en hayati dişlileri olarak görülmüyor. Pochettino’nun takımının beklentileri karşılayabilmesi için, saha içindeki süperstar oyuncuların sorumluluk alması gerekiyor.
Friedel, takımın en parlak yıldızları hakkında şunları söyledi: “Şu anda benim için en iyi üç, aslında dört oyuncu: Antonee Robinson diyebilirim. Turnuvanın en iyi sol beklerinden biri olacak. Chris Richards, Weston McKennie. Benim favorilerim bunlar. Sonra da tamamen formda olan Tyler Adams ve Christian Pulisic. Ama bence Dünya Kupası maçlarında orta sahayı kazanmanız gerekiyor. Bu yüzden Tyler ve Weston'ın inanılmaz derecede önemli olacağını düşünüyorum.
“Christian elbette ABD için önemli, ama Chris Richards’ın Premier Lig’de ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek gerçekten güzel. Antonee ise, özellikle de beşli savunmada kanat bek olarak oynayacaksak, çok iyi olacak çünkü hızı ve kalitesi var ve hem hücumda hem de savunmada yardımcı olabilir.
“Takımı yönetmesini beklediğim oyuncular bunlar. Performanslarına gelince, bence gruptan çıkacaklar, sonra da kiminle eşleşeceklerine bağlı. Çeyrek finale çıkma yetenekleri var mı? Evet, var. Ama zor. Bu yüzden bugüne kadar sadece sekiz ülke Dünya Kupası'nı kazanabildi. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında eleme turlarına çıktıklarında İspanya, Almanya, İngiltere, Belçika, Arjantin veya Brezilya gibi takımları yenmek zorunda kalacaklar. Gerçekten iyi, muhtemelen kendilerinden daha iyi bir takımla oynamak zorunda kalacaklar.
“Grubundan çıkmasını bekliyorum. Muhtemelen bir sonraki eleme turuna da geçeceğini düşünüyorum. Ondan sonrası ise bir yazı tura atışına benzer; kiminle eşleşeceklerine, hakemin kararlarına, VAR'ın kararlarına, penaltı kararlarının lehlerine mi aleyhlerine mi olacağına ya da bir oyuncunun oyundan atılıp atılmayacağına bağlı. Bu tür şeyler. Benim beklentim bu yönde.”
ABD Milli Takımı'nın maç programı: Dostluk maçlarında De Bruyne ve Ronaldo ile karşılaşılacak
ABD Milli Takımı, 12 Haziran'da Paraguay ile oynanacak Dünya Kupası maçlarıyla asıl mücadele başlamadan önce dört hazırlık maçı yapacak. Belçika, Portekiz, Senegal ve Almanya ile karşılaşacakları maçlarda Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ve Jamal Musiala gibi tanınmış isimlerle karşı karşıya gelebilirler.
Reklam