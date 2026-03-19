Açıklama: Matt Turner, kaleci kadrosunda gerilere düşmesine rağmen ABD Milli Takımı için Dünya Kupası'nda üstlenebileceği hayati rol

OLBG adına konuşan Friedel, Pochettino ve teknik ekibinin kaleci kadrosunu nasıl oluşturacakları sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: “Kadro oluştururken bu ilginç bir konu. Eğer bu tür turnuvalarda sınırlı deneyime sahip Matt Freese'i birinci kaleci olarak seçecekseniz, Matt Turner gibi deneyimli bir ikinci kaleciye sahip olmak gerçekten çok iyi olur. Ayrıca Matt gerçekten iyi bir insan, iyi bir takım arkadaşı ve iyi bir profesyonel.

“Eğer böyle deneyimli bir rehberiniz varsa, o zaman üçüncü kaleci olarak genç bir kaleciyi kadroya alabilir ve ona turnuva ortamında bir grubun parçası olma deneyimini yaşatabilirsiniz.

“Bence muhtemelen bu yönde bir planları var. Bir ve iki numaralı kalecileriniz deneyimsizse, deneyimli bir üçüncü kaleci kadroya dahil etmeniz gerekir. Dolayısıyla Matt ikinci kaleci olarak kadroya girerse, onu çok iyi tanıyorum, harika bir takım arkadaşı olacak, birinci kaleciye yardımcı olacak ve takımda gerçekten olumlu bir etki yaratacaktır. O böyle biridir.”

Turner, USMNT’nin bir numaralı kalecisi olma umudunu henüz kesmiş değil, ancak bu sorumluluğu üstlenebilmek için zamanla yarışıyor. Daha önce New England’da birlikte çalıştığı birinin bir numaralı kaleci pozisyonunu geri alıp alamayacağı sorulduğunda Friedel şunları ekledi: “Bence bu onun için zor olacak. Bazı rakipleri var. Tabii ki Matt Freese, sonra Chris Brady ve Patrick Schulte. Bir numara olmak için çok çalışması gerekecek.”