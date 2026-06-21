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Açıklama: Manchester United’ın yaz transfer döneminde Victor Osimhen’i Galatasaray’dan transfer etme “hayalini” suya düşürme tehlikesi yaratan “büyük” engel
Sesko’ya destek olacak bir forvet arayışı
Sesko’nun 32 maçta 12 gol atıp 1.817 dakika sahada kalarak geçirdiği sağlam ilk sezonunun ardından, kulüp yeniden yapılanma sürecini tamamlamak için kendini kanıtlamış bir forvet daha ihtiyaç duyduğuna karar verdi. CaughtOffside’a göre Osimhen, kulübün hayalindeki hedef olarak görülüyor.
Nijeryalı oyuncunun muazzam piyasa değeri, 2025-26 sezonunda 33 maçta attığı 22 gol ve Galatasaray formasıyla toplam 74 maçta kaydettiği 59 gol gibi etkileyici istatistikleriyle tamamen haklı çıkıyor. Ancak onu kadroya katmak büyük bir engel teşkil ediyor; 2025'teki 75 milyon avroluk kalıcı transferinden bu yana, talep edilen devasa transfer ücreti bu transferi suya düşürme tehdidi oluşturuyor ve United'ı esnek seçenekleri değerlendirmeye zorluyor.
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Daha ucuz alternatiflerin araştırılması
Caught Offside, Premier Lig’de değerli bir deneyim, güvenilir fiziksel güç ve sağlam özellikler sunan Fransız forvet Jean-Philippe Mateta’yı alternatifler arasında saydı. Osimhen’in süperstar havasından yoksun olsa da Mateta, İngiliz futbolunun zorluklarını zaten bilen, son derece pratik bir transfer seçeneği olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Juventus’taki geleceği büyük ölçüde belirsizliğini koruduğu için Dusan Vlahovic de ilgi çekici bir aday olarak öne çıktı. Söylentilere göre Manchester United, bu Sırp oyuncuyu, hücuma tamamen farklı bir fiziksel tehdit katmak için gerekli olan heybetli fiziği, kusursuz bitirme yeteneği ve üst düzey tecrübeye sahip, güçlü bir transfer fırsatı olarak görüyor.
Gençlere yapılan yatırımlarla deneyim arasında denge kurmak
Bu aday listesi, sadece panik içinde transfer yapmak yerine kadro dengesini sağlamaya odaklanan bilinçli bir stratejiyi de yansıtıyor. Bournemouth’un yıldızı Eli Junior Kroupi, akıllı bir uzun vadeli yatırım olarak radarın tam merkezinde yer alıyor.
Buna karşılık, Barcelona'dan ayrılmak üzere olan yıldız Robert Lewandowski, listeye dahil edilen isimler arasında en şaşırtıcı olanı olarak öne çıkıyor. talkSPORT'un haberine göre, Polonyalı efsane, öncelikle Sesko'ya sunabileceği paha biçilmez rehberlik ve muazzam tecrübesi nedeniyle, ilgi çekici bir kısa vadeli seçenek olarak gösteriliyor.
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Kırmızı Şeytanlar için bundan sonra ne olacak?
Sesko’nun önümüzdeki sezon da tartışmasız bir numaralı forvet olarak konumunu koruyacağına dair yaygın beklentiler olduğu için, United aday listesini bir an önce daraltmak zorunda. Önümüzdeki haftalarda yönetim kurulu, tercih ettikleri yardımcı forvet adayıyla resmi görüşmelere başlayacak gibi görünüyor. Ancak şimdilik odak noktaları hazırlık dönemindedir; Wrexham ile oynayacakları ilk hazırlık maçı 18 Temmuz’da yapılacak.