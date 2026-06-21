Açıklama: Manchester United’ın yaz transfer döneminde Victor Osimhen’i Galatasaray’dan transfer etme “hayalini” suya düşürme tehlikesi yaratan “büyük” engel

Sesko’nun 32 maçta 12 gol atıp 1.817 dakika sahada kalarak geçirdiği sağlam ilk sezonunun ardından, kulüp yeniden yapılanma sürecini tamamlamak için kendini kanıtlamış bir forvet daha ihtiyaç duyduğuna karar verdi. CaughtOffside’a göre Osimhen, kulübün hayalindeki hedef olarak görülüyor.

Nijeryalı oyuncunun muazzam piyasa değeri, 2025-26 sezonunda 33 maçta attığı 22 gol ve Galatasaray formasıyla toplam 74 maçta kaydettiği 59 gol gibi etkileyici istatistikleriyle tamamen haklı çıkıyor. Ancak onu kadroya katmak büyük bir engel teşkil ediyor; 2025'teki 75 milyon avroluk kalıcı transferinden bu yana, talep edilen devasa transfer ücreti bu transferi suya düşürme tehdidi oluşturuyor ve United'ı esnek seçenekleri değerlendirmeye zorluyor.