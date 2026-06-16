Casemiro'nun Inter Miami'ye beklenen transferi, kulüp ile LA Galaxy arasında MLS keşif hakları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ertelendi. Brezilyalı oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu ayın sonunda Manchester United'dan ayrılacak ve bir süredir MLS'ye transfer olasılığını değerlendiriyordu. Inter Miami, son zamanlarda bu tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katma konusunda favori olarak öne çıkmıştı, ancak MLS kuralları süreci karmaşık hale getirdi.

DailyMail'e göre, LA Galaxy, Miami'den önce Casemiro'ya ilgisini bildirmiş ve bu nedenle onun keşif haklarını elde etmişti. Sonuç olarak, Galaxy'nin bu haklar için 750.000 sterlin (1 milyon dolar) talep ettiği bildiriliyor. İki kulüp bir anlaşmaya varana kadar, Casemiro'nun bir sonraki durağı kesinleşemeyecek.







