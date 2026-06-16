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Açıklama: Man Utd'den ayrılacak olan yıldızın MLS'de Lionel Messi ile bir araya gelme ihtimalini göz önünde bulundurması nedeniyle Casemiro'nun Inter Miami'ye transferi neden ertelendi?
Yayın hakları anlaşmazlığı Miami'ye geçişi engelliyor
Casemiro'nun Inter Miami'ye beklenen transferi, kulüp ile LA Galaxy arasında MLS keşif hakları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ertelendi. Brezilyalı oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu ayın sonunda Manchester United'dan ayrılacak ve bir süredir MLS'ye transfer olasılığını değerlendiriyordu. Inter Miami, son zamanlarda bu tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katma konusunda favori olarak öne çıkmıştı, ancak MLS kuralları süreci karmaşık hale getirdi.
DailyMail'e göre, LA Galaxy, Miami'den önce Casemiro'ya ilgisini bildirmiş ve bu nedenle onun keşif haklarını elde etmişti. Sonuç olarak, Galaxy'nin bu haklar için 750.000 sterlin (1 milyon dolar) talep ettiği bildiriliyor. İki kulüp bir anlaşmaya varana kadar, Casemiro'nun bir sonraki durağı kesinleşemeyecek.
- Getty Images Sport
MLS kuralları yeni bir engel oluşturuyor
Haberlere göre Casemiro ve menajerleri, eski Real Madrid orta saha oyuncusunu Kaliforniya'ya transfer etmek amacıyla sözleşme teklifleri sunan LA Galaxy ile daha önce görüşmeler yapmıştı. Ancak, ailesiyle birlikte Miami'yi ziyaret ettikten sonra Casemiro'nun Inter Miami'yi tercih ettiği bildiriliyor. Lionel Messi'nin de yer aldığı bir kadroya katılma fırsatının bu kararda belirleyici bir faktör olduğu söyleniyor.
Keşif sistemi yeniden mercek altına alındı
Bu durum MLS içinde benzersiz değildir. Kulüpler, keşif hakları konusundaki anlaşmazlıkları çözmek ve transferleri tamamlamak için düzenli olarak tazminat paketleri üzerinde müzakere etmektedir. Yakın zamandaki bir örnek, LA Galaxy’ye transferinden önce hakları Charlotte FC’ye ait olan Marco Reus’tur. Charlotte başlangıçta 800.000 dolar talep etmiş, ancak sonunda 400.000 dolarlık Genel Tahsis Parası’nı kabul ederek transferin gerçekleşmesine izin vermiştir.
Casemiro'nun durumunda da benzer bir uzlaşma gerekecektir. Keşif hakları sistemi, MLS içinde eleştirilere maruz kalmıştır; bazı kulüpler bu sistemi modası geçmiş ve Avrupa'dan gelen oyunculara ve temsilcilere açıklaması zor bulmaktadır.
- Getty Images Sport
Miami bir çözüm arıyor
Inter Miami, şu anda Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımında forma giyen Casemiro'nun transferinin önündeki son engeli aşmak için LA Galaxy ile bir anlaşmaya varmak zorunda. Keşif hakları konusunda varılacak bir mutabakat, transferin tamamlanması için en olası yol olarak görünüyor. Bu arada, Man Utd şimdiden Brezilyalı oyuncunun ayrılmasının ardından ne olacağını planlamaya başladı. Kulübün West Ham'ın orta saha oyuncusu Mateus Fernandes'i kadrosuna katması beklenirken, Ederson'un ise 38 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Atalanta'dan transfer edileceği bildiriliyor.