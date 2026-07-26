Açıklama: Lionel Messi, 2026 MLS All-Star Maçı’nı kaçırmasına rağmen neden ceza almayacak? – Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”, Inter Miami maçlarında forma giymeyecek

Cumartesi günü kesinleşen MLS All-Star kadrosundan, Messi ve De Paul öne çıkan isimler arasında yer aldı. Lig, genellikle sezon ortası hazırlık maçına katılmayan oyunculara katı cezalar uygulasa da, 2026 edisyonunu çevreleyen koşullar benzersizdir. Her iki oyuncu da 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin ile finale yükselerek önemli bir rol oynadıkları için, küresel oyuncular birliği FIFPro tarafından belirlenen özel oyuncu refahı koruma önlemlerinin kapsamına girmektedir.

Bu korumayı daha da sağlamlaştırmak amacıyla, Major League Soccer ve MLS Oyuncular Birliği, mevcut sezonun başlamasından önce özel bir anlaşmaya vardı. Lig, resmi bir açıklamada durumu şu şekilde netleştirdi: “2026 sezonunun başlamasından önce, Major League Soccer ve MLS Oyuncular Birliği, bir oyuncunun Dünya Kupası mücadelesinden ayrılması durumunda, kulüplerin her bir oyuncuyla bireysel görüşmeler yaparak uygun dinlenme süresini ve antrenmanlara ve maçlara dönüş zaman çizelgesini belirleyeceği konusunda mutabık kalmıştı. Bu anlaşma uyarınca, Rodrigo De Paul ve Lionel Messi, 2026 MLS All-Star Maçı’na katılmaktan muaf tutulacaklar.”