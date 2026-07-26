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Açıklama: Lionel Messi, 2026 MLS All-Star Maçı’nı kaçırmasına rağmen neden ceza almayacak? – Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”, Inter Miami maçlarında forma giymeyecek
Messi’yi koruyan yasal boşluk
Cumartesi günü kesinleşen MLS All-Star kadrosundan, Messi ve De Paul öne çıkan isimler arasında yer aldı. Lig, genellikle sezon ortası hazırlık maçına katılmayan oyunculara katı cezalar uygulasa da, 2026 edisyonunu çevreleyen koşullar benzersizdir. Her iki oyuncu da 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin ile finale yükselerek önemli bir rol oynadıkları için, küresel oyuncular birliği FIFPro tarafından belirlenen özel oyuncu refahı koruma önlemlerinin kapsamına girmektedir.
Bu korumayı daha da sağlamlaştırmak amacıyla, Major League Soccer ve MLS Oyuncular Birliği, mevcut sezonun başlamasından önce özel bir anlaşmaya vardı. Lig, resmi bir açıklamada durumu şu şekilde netleştirdi: “2026 sezonunun başlamasından önce, Major League Soccer ve MLS Oyuncular Birliği, bir oyuncunun Dünya Kupası mücadelesinden ayrılması durumunda, kulüplerin her bir oyuncuyla bireysel görüşmeler yaparak uygun dinlenme süresini ve antrenmanlara ve maçlara dönüş zaman çizelgesini belirleyeceği konusunda mutabık kalmıştı. Bu anlaşma uyarınca, Rodrigo De Paul ve Lionel Messi, 2026 MLS All-Star Maçı’na katılmaktan muaf tutulacaklar.”
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Geçen yıl neden uzaklaştırma cezası verildi?
Şu anki hoşgörü, Austin’de düzenlenen 2025 All-Star Maçı sırasında yaşanan dramla keskin bir tezat oluşturuyor. O olayda, Messi ve eski Inter Miami takım arkadaşı Jordi Alba, açılış düdüğünden sadece birkaç saat önce etkinlikten çekilmişti. Çekildikleri sırada resmi olarak sakatlık nedeniyle kadro dışı bırakılmadıkları için, ligin standart disiplin protokolleri devreye girdi. MLS yönetmeliklerine göre, All-Star Maçı'na seçilen ve tıbbi bir mazeret olmaksızın maça çıkmayan herhangi bir oyuncu, kulübünün bir sonraki resmi maçında otomatik olarak bir maçlık cezaya çarptırılır.
Bu karar, Inter Miami’nin kulüp yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Kulübün genel müdürü Jorge Mas, ligin zorunlu katılım kuralını “acımasız” olarak nitelendirerek, kulübün oyuncularının zaten fiziksel sınırlarına kadar zorlandığını savundu.
All-Star kadrosuna yansımaları
Messi’nin yokluğu, özellikle onun olağanüstü bireysel formu göz önüne alındığında, ligin pazarlama çabaları için önemli bir darbe teşkil ediyor. Efsanevi forvet, Arjantin’in finale yükselme sürecinde attığı sekiz golün ardından, 2026 Dünya Kupası’nda Gümüş Ayakkabı ve Gümüş Top ödüllerini kazandı. Onun ve De Paul’un kadrodan çekilmesi, MLS’yi Liga MX All-Stars ile karşılaşacak kadroda son dakika değişiklikleri yapmaya zorladı.
En büyük cazibe merkezini kaybetmesine rağmen, MLS All-Star kadrosu uluslararası yeteneklerle güçlenmeye devam ediyor. 2026 Dünya Kupası’nda forma giyen dokuz oyuncu kadroda yer alıyor; ancak bunların hiçbiri Messi ve De Paul gibi turnuvanın son aşamalarına ulaşamadığı için aynı zorunlu dinlenme süresine tabi değil. Bu oyuncuların hem Salı günü yapılacak Teknik Beceri Yarışması’na hem de Çarşamba gecesi oynanacak ana maça katılmaları bekleniyor.
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Messi, Miami’ye ne zaman geri dönecek?
Messi resmi bir lig cezasından kurtulmuş olsa da, Inter Miami taraftarları kaptanlarını pembe formayla tekrar sahada görmek için yine de birkaç hafta beklemek zorunda kalacak. 21 günlük dinlenme süresi, Arjantinli oyuncunun Dünya Kupası finalinde yaşadığı hayal kırıklığının ardından şu anda fiziksel ve zihinsel olarak toparlanma aşamasında olduğunu gösteriyor.
Mevcut tahminlere göre, Messi ve De Paul, Ağustos ayı başlarına kadar Inter Miami kadrosunda yer alamayacak. Bu yokluk dönemi, milli takımdaki görevlerinin ardından “yeniden toparlanma” sürecinde olan ikilinin, MLS’deki birçok önemli maçı kaçırmasına neden olacak.
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